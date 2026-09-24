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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Updated : Thursday, 24 September 2026 (13:27 IST)

Hurun Rich List 2026: नेटवर्थ में भारी गिरावट के बावजूद शाह रुख खान बने भारत के सबसे अमीर अभिनेता, अमिताभ बच्चन दूसरे नंबर पर

Hurun India Rich List 2026
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Thu, 24 Sep 2026 (13:27 IST)
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हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2026 के ताजा आंकड़े सामने आ चुके हैं, और हर बार की तरह इस बार भी बॉलीवुड के 'किंग' यानी शाहरुख खान ने भारत के सबसे अमीर अभिनेताओं की सूची में पहला स्थान बरकरार रखा है। हालांकि, बीते एक साल में उनकी कुल संपत्ति में काफी गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन इसके बावजूद वे देश के बाकी सभी अभिनेताओं से मीलों आगे हैं।
 
हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2026 के मुताबिक, शाहरुख खान की अनुमानित कुल संपत्ति 10,000 करोड़ रुपए आंकी गई है। पिछले साल यानी 2025 की हुरुन सूची में उनकी नेटवर्थ 12,490 करोड़ रुपए बताई गई थी, जिसका मतलब है कि एक साल के भीतर उनकी संपत्ति में लगभग 2,490 करोड़ की कमी आई है।   
 
बिजनेस पोर्टफोलियो का बड़ा योगदान   
शाहरुख खान की यह संपत्ति केवल उनकी फिल्मों से होने वाली फीस या विज्ञापनों तक सीमित नहीं है। इसमें उनके प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और नाइट राइडर्स स्पोर्ट्स के तहत आने वाली कोलकाता नाइट राइडर्स जैसी क्रिकेट फ्रेंचाइजी में उनकी हिस्सेदारी का बड़ा योगदान है। विश्लेषकों का मानना है कि निजी कंपनियों, खेल संपत्तियों और वैश्विक बाजार में संपत्ति के मूल्यांकन में उतार-चढ़ाव के कारण इस आंकड़े में बदलाव देखने को मिला है। इससे पहले जारी हुई हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट में शाह रुख की नेटवर्थ 10,800 करोड़ रुपए आंकी गई थी।   
अमिताभ बच्चन दूसरे स्थान पर, सलमान खान की नई एंट्री   
2026 की इस लिस्ट में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन दूसरे सबसे अमीर अभिनेता बनकर उभरे हैं। अमिताभ बच्चन की संपत्ति में पिछले साल के मुकाबले जबरदस्त उछाल देखा गया है। 2025 में जहां उनकी संपत्ति 1,630 करोड़ रुपए थी, वहीं 2026 में यह बढ़कर 4,000 करोड़ रुपए हो गई है। बिग बी की संपत्ति में यह बड़ा इजाफा केवल फिल्मों से नहीं, बल्कि उनके फैमिली ऑफिस के जरिए किए गए रियल एस्टेट और रणनीतिक व्यावसायिक निवेशों का नतीजा है।   
 
इसके साथ ही, सलमान खान ने भी इस सूची में नए नाम के तौर पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। 3,000 करोड़ रुपए की अनुमानित संपत्ति के साथ सलमान खान तीसरे स्थान पर हैं। वहीं चौथे स्थान पर रितिक रोशन हैं, जिनकी नेटवर्थ 2025 के 2,160 करोड़ से बढ़कर इस साल 2,500 करोड़ रुपए हो गई है। रितिक की संपत्ति में वृद्धि का मुख्य श्रेय उनके पॉपुलर फिटनेस और लाइफस्टाइल ब्रांड HRX को जाता है।
जूही चावला और करण जौहर लिस्ट से बाहर   
इस साल की रिपोर्ट में कुछ चौंकाने वाले बदलाव भी देखे गए हैं। 2025 की हुरुन रिच लिस्ट में जगह बनाने वाली अभिनेत्री जूही चावला (2025 नेटवर्थ: 7,790 करोड़) और फिल्म निर्माता करण जौहर (2025 नेटवर्थ: 1,880 करोड़) 2026 की इस नई लिस्ट में शामिल नहीं हैं।   
 
दूसरी ओर, मनोरंजन उद्योग के पर्दे के पीछे काम करने वाले बिजनेसमैन काफी आगे दिख रहे हैं। अपकमिंग फिल्म रामायण के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा के पिता नरेश मल्होत्रा की संपत्ति 16,000 करोड़ आंकी गई है। इसके अलावा भूषण कुमार, रोनी स्क्रूवाला और कलानिधि मारन जैसे प्रमुख फिल्म निर्माताओं ने भी अमीरों की इस सूची में अपना स्थान बनाए रखा है।   
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