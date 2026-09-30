हिमेश रेशमिया ने पहली बार रचा गरबा सॉन्ग 'जय अम्बे बोल', सूरज बड़जात्या की 'ये प्रेम मोल लिया' में नवरात्रि का जश्न

‘ये प्रेम मोल लिया’ का जश्न अब और भी रंगीन होने वाला है। फिल्म के टाइटल ट्रैक के बाद राजश्री प्रोडक्शंस ने ‘जय अम्बे बोल’ गाना रिलीज कर दिया है। यह जोशीला गरबा सॉन्ग नवरात्रि के रंग और उत्सव को फिल्म की कहानी और संगीत की दुनिया से जोड़ता है।

आयुष्मान खुराना और शरवरी पर फिल्माया गया यह गाना रंग-बिरंगे फेस्टिव माहौल, शानदार कोरियोग्राफी और गरबा की एनर्जी से भरपूर है। गाने को हिमेश रेशमिया ने कंपोज किया है, जबकि इसे श्रेया घोषाल ने अपनी आवाज दी है और इसके बोल मयूर पुरी ने लिखे हैं।

इससे पहले फिल्म का टाइटल ट्रैक ‘ये प्रेम मोल लिया’ दर्शकों को फिल्म की भावनाओं और रिश्तों की दुनिया से रूबरू करा चुका है। आयुष्मान और शरवरी की केमिस्ट्री के साथ इस गाने ने प्यार, परिवार और जश्न की खूबसूरत झलक दिखाई थी। अब ‘जय अम्बे बोल’ के साथ मेकर्स ने एल्बम का मूड बदलते हुए इसमें नवरात्रि का जोश और गरबा की धुनें शामिल की हैं।

खास बात यह है कि ‘जय अम्बे बोल’ हिमेश रेशमिया के लंबे म्यूजिक करियर का पहला गरबा कंपोजिशन है। नवरात्रि का सीजन 11 अक्टूबर से शुरू होने से पहले रिलीज हुआ यह गाना इस फेस्टिव माहौल को और खास बनाने के लिए तैयार है।

गाने की धुन और म्यूजिक अरेंजमेंट में गरबा की वही एनर्जी सुनाई देती है, जो नवरात्रि के दौरान लोगों को गरबा फ्लोर पर थिरकने के लिए मजबूर करती है। श्रेया घोषाल की आवाज गाने में एक अलग ही जोश भरती है, वहीं हिमेश रेशमिया का संगीत इसे पूरी तरह फेस्टिव रंग देता है।

‘ये प्रेम मोल लिया’ में संगीत कहानी का अहम हिस्सा है। सूरज आर. बड़जात्या की रिश्तों, परिवार और भावनाओं से जुड़ी कहानी के साथ हिमेश रेशमिया का संगीत फिल्म की दुनिया को अलग-अलग रंग देता है। जहां ‘ये प्रेम मोल लिया’ के टाइटल ट्रैक ने फिल्म की भावनात्मक दुनिया की झलक दिखाई, वहीं ‘जय अम्बे बोल’ ने इसमें जश्न, गरबा और नवरात्रि की नई ऊर्जा जोड़ दी है।

राजश्री प्रोडक्शंस (पी) लिमिटेड और महावीर जैन फिल्म्स प्रस्तुत ‘ये प्रेम मोल लिया’ का निर्देशन सूरज आर. बड़जात्या ने किया है। फिल्म में आयुष्मान खुराना और शरवरी मुख्य भूमिकाओं में हैं और संगीत हिमेश रेशमिया का है। फिल्म 27 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।