ईशा देओल ने दिया मां हेमा मालिनी के बंगले 'अद्वितीय' का टूर, संजोकर रखीं धर्मेंद्र की यादें

बॉलीवुड की 'ड्रीम गर्ल' हेमा मालिनी का मुंबई स्थित बंगला हमेशा से फैंस के लिए कौतूहल का विषय रहा है। हाल ही में उनकी बेटी और अभिनेत्री ईशा देओल ने अपने इस 54 साल पुराने ऐतिहासिक पारिवारिक घर का एक विशेष टूर कराया है। 'कर्ली टेल्स' पर साझा किए गए इस वीडियो में ईशा ने घर के इंटीरियर, कलात्मक कोनों और अपनी मां के अनुशासित जीवन से जुड़े कई दुर्लभ तथ्यों को साझा किया।

कला, संस्कृति और यादों का यह खूबसूरत ठिकाना न केवल हेमा मालिनी की कलात्मक यात्रा को दर्शाता है, बल्कि यह उनके और दिग्गज अभिनेता दिवंगत धर्मेंद्र के अटूट प्रेम और उनके सुनहरे दौर का जीवंत गवाह भी है। ईशा देओल ने इस होम टूर में खुलासा किया कि पांच दशकों से भी ज्यादा पुराने इस बंगले का लंबे समय तक कोई आधिकारिक नाम नहीं था। लोग इसे केवल "हेमा मालिनी का बंगला" कहकर बुलाते थे।

हाल ही में इस घर को आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने एक नया नाम दिया—'अद्वितीय'। ईशा ने बताया कि इस नाम का अर्थ है 'अनोखा' या 'रहस्यमयी', जो इस घर की ऐतिहासिकता और इसकी सकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह से बयां करता है। हेमा मालिनी जब पहली बार मुंबई आई थीं, तब से लेकर आज तक वे इसी जगह पर रह रही हैं।

नृत्य साधना को समर्पित घर का कोना-कोना

घर के मुख्य दरवाजे पर कदम रखते ही यह अहसास हो जाता है कि इस घर की जड़ें भारतीय नृत्य और संस्कृति से कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं। प्रवेश द्वार को शास्त्रीय नृत्य की विभिन्न मुद्राओं को दर्शाती कांस्य की सुंदर कलाकृतियों से सजाया गया है।

इस घर का सबसे मुख्य आकर्षण इसका आलीशान लिविंग रूम है, जो एक विशाल रिहर्सल हॉल के रूप में भी काम करता है। इस हिस्से में खास तौर पर लकड़ी की फ्लोरिंग की गई है। यह हॉल इतना बड़ा है कि इसमें एक साथ 30 लोग आसानी से अभ्यास कर सकते हैं। हेमा मालिनी आज भी यहां अपनी नियमित नृत्य साधना करती हैं। कला के प्रति सम्मान जताने के लिए इस डांस हॉल के भीतर जूते-चप्पल ले जाना सख्त मना है।

हालांकि यह परिवार दशकों से इसी जमीन पर रह रहा है, लेकिन साल 2005 में मुंबई में आई भीषण बाढ़ के दौरान इस बंगले को भारी नुकसान पहुंचा था। इसके बाद इस प्रॉपर्टी का बड़े पैमाने पर रेनोवेशन किया गया। आज यह बंगला एक आधुनिक तीन से चार मंजिला इमारत में तब्दील हो चुका है।

निजता को ध्यान में रखते हुए परिवार के विभिन्न सदस्यों के लिए अलग-अलग फ्लोर बनाए गए हैं। इसमें हेमा मालिनी, ईशा देओल और उनकी बहन अहाना के लिए विशेष रूप से समर्पित फ्लोर्स हैं, जिन्हें उनकी व्यक्तिगत पसंद और स्वभाव के अनुसार डिजाइन किया गया है।

घर के कड़े नियम: दो अलग किचन की दिलचस्प वजह

इस घर की सबसे अनोखी और चर्चा बटोरने वाली बात यहां की रसोई व्यवस्था है। घर के भीतर दो अलग-अलग किचन काम करते हैं। हेमा मालिनी का अपना एक एक्सक्लूसिव किचन है, जहां किसी भी अन्य व्यक्ति या बाहरी सामग्री को ले जाने की अनुमति नहीं है।

इस अलगाव की वजह बेहद दिलचस्प है। हेमा मालिनी पूरी तरह से शुद्ध शाकाहारी भोजन पसंद करती हैं और वे अपनी डाइट को लेकर बेहद सख्त हैं। दूसरी तरफ, ईशा देओल के बच्चे और उनके दादा-दादी नॉन-वेजिटेरियन खाना खाते हैं। परिवार के सभी सदस्यों की खान-पान की प्राथमिकताओं का सम्मान करने और किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचे, इसके लिए घर में मांसाहारी भोजन पकाने के लिए एक पूरी तरह से अलग रसोई की व्यवस्था की गई है।

धर्मेंद्र की यादें और फैंस के अनमोल तोहफे

यह घर धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के स्टारडम और उनकी खूबसूरत प्रेम कहानी का प्रतीक है। लिविंग रूम के एक शांत हिस्से में दिवंगत धर्मेंद्र के लिए एक सुंदर मेमोरियल बनाया गया है। वहीं, बैठने के एक खास हिस्से में आज भी दो कस्टमाइज्ड कुशन रखे हुए हैं, जिन पर धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की तस्वीरें छपी हैं। ईशा ने बताया कि ये उनके माता-पिता की रिजर्व सीटें हुआ करती थीं।

इसके अलावा घर के ऑफिस रूम में प्रशंसकों द्वारा पिछले कई दशकों में दिए गए उपहारों, पेंटिंग्स और हस्तशिल्प का एक शानदार संग्रह है, जिसमें फिल्म 'रज़िया सुल्तान' से जुड़ी कुछ दुर्लभ तस्वीरें और थ्रेड-वर्क के बेहतरीन नमूने शामिल हैं।