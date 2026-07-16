कैटरीना कैफ बर्थडे: विदेशी मॉडल से बॉलीवुड की सबसे बड़ी स्टार बनने तक का सफर

बॉलीवुड की अभिनेत्री कैटरीना कैफ आज 43 वर्ष की हो गई हैं। 16 जुलाई 1983 को हांगकांग में जन्मी कैटरीना कैफ मूल नाम कैटरीना टॉरकेटी ने 14 वर्ष की उम्र में मॉडलिंग से अपने करियर की शुरूआत की। वह मॉडलिंग करने के उद्देश्य से मुंबई आई थीं लेकिन इस दौरान उनकी मुलाकात कैजाद गुस्ताद से हुई।

कैजाद गुस्ताद उन दिनों बूम बना रहे थे। उन्होंने कैटरीना को बूम में काम करने का प्रस्ताव दिया जिसे कैटरीना ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। साल 2003 में रिलीज फिल्म बूम आपराधिक पृष्ठभूमि पर आधारित थी। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और जैकी श्राफ ने मुख्य भूमिका निभाई थी। कमजोर पटकथा के कारण बूम बॉक्स ऑफिस पर कोई धूम नहीं मचा सकी।





साल 2005 में कैटरीना कैफ को एकबार फिर से अमिताभ के साथ सरकार में काम करने का अवसर मिला लेकिन फिल्म की सफलता के बावजूद उन्हें कोई खास फायदा नहीं मिला। साल 2005 में रिलीज फिल्म मैने प्यार क्यों किया कैटरीना कैफ के सिने करियर की पहली सुपरहिट फिल्म साबित हुई। बताया जाता है कि यह फिल्म कैटरीना को सलमान खान की वजह से मिली थी।

इस फिल्म की सफलता के बाद कैटरीना को फिल्म इंडस्ट्री में अच्छी फिल्मों के प्रस्ताव मिलने शुरू हो गये। कैटरीना कैफ के सिने करियर में उनकी जोड़ी खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार के साथ काफी पसंद की जाती है। अक्षय और कैटरीना की जोड़ी सर्वप्रथम साल 2006 में रिलीज फिल्म ‘हमको दीवाना कर गये’ में एक साथ नजर आई। फिल्म हालांकि बॉक्स ऑफिस पर कामयाब नहीं हुई लेकिन दोनों की जोड़ी को पसंद किया गया।

हमको दीवाना कर गये के बाद अक्षय और कैटरीना की जोड़ी साल 2007 में रिलीज फिल्म ‘नमस्ते लंदन’ में नजर आई। यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई। इसके बाद इस जोड़ी ने वेलकम, सिंह इज किंग, दे दना दन और तीसमार खान जैसी कई फिल्मों में एक साथ काम किया। कैटरीना की जोड़ी सलमान के साथ मैंने प्यार क्यूं किया, पार्टनर एक था टाइगर,टाइगर जिंदा है और भारत जैसी फिल्मों में पसंद की गई।

कैटरीना कैफ को फिल्म इंडस्ट्री में आए हुए दो दशक हो चुके है और इस दौरान उन्होंने शाहरुख, सलमान, रितिक रोशन और अक्षय कुमार जैसे बड़े कलाकारों के साथ काम किया है। साल 2021 में कैटरीना कैफ ने विक्की कौशल के साथ शादी कर ली। कैटरीना कैफ के करियर की अन्य उल्लेखनीय फिल्मों में अपने, रेस, न्यूयार्क, ब्लू, अजब प्रेम की गजब कहानी, राजनीति, जिंदगी ना मिलेगी दुबारा, जब तक है जान, धूम-3, सूर्यवंशी प्रमुख है।