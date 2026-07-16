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कैटरीना कैफ बर्थडे: विदेशी मॉडल से बॉलीवुड की सबसे बड़ी स्टार बनने तक का सफर
बॉलीवुड की अभिनेत्री कैटरीना कैफ आज 43 वर्ष की हो गई हैं। 16 जुलाई 1983 को हांगकांग में जन्मी कैटरीना कैफ मूल नाम कैटरीना टॉरकेटी ने 14 वर्ष की उम्र में मॉडलिंग से अपने करियर की शुरूआत की। वह मॉडलिंग करने के उद्देश्य से मुंबई आई थीं लेकिन इस दौरान उनकी मुलाकात कैजाद गुस्ताद से हुई।
कैजाद गुस्ताद उन दिनों बूम बना रहे थे। उन्होंने कैटरीना को बूम में काम करने का प्रस्ताव दिया जिसे कैटरीना ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। साल 2003 में रिलीज फिल्म बूम आपराधिक पृष्ठभूमि पर आधारित थी। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और जैकी श्राफ ने मुख्य भूमिका निभाई थी। कमजोर पटकथा के कारण बूम बॉक्स ऑफिस पर कोई धूम नहीं मचा सकी।
साल 2005 में कैटरीना कैफ को एकबार फिर से अमिताभ के साथ सरकार में काम करने का अवसर मिला लेकिन फिल्म की सफलता के बावजूद उन्हें कोई खास फायदा नहीं मिला। साल 2005 में रिलीज फिल्म मैने प्यार क्यों किया कैटरीना कैफ के सिने करियर की पहली सुपरहिट फिल्म साबित हुई। बताया जाता है कि यह फिल्म कैटरीना को सलमान खान की वजह से मिली थी।
इस फिल्म की सफलता के बाद कैटरीना को फिल्म इंडस्ट्री में अच्छी फिल्मों के प्रस्ताव मिलने शुरू हो गये। कैटरीना कैफ के सिने करियर में उनकी जोड़ी खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार के साथ काफी पसंद की जाती है। अक्षय और कैटरीना की जोड़ी सर्वप्रथम साल 2006 में रिलीज फिल्म ‘हमको दीवाना कर गये’ में एक साथ नजर आई। फिल्म हालांकि बॉक्स ऑफिस पर कामयाब नहीं हुई लेकिन दोनों की जोड़ी को पसंद किया गया।
हमको दीवाना कर गये के बाद अक्षय और कैटरीना की जोड़ी साल 2007 में रिलीज फिल्म ‘नमस्ते लंदन’ में नजर आई। यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई। इसके बाद इस जोड़ी ने वेलकम, सिंह इज किंग, दे दना दन और तीसमार खान जैसी कई फिल्मों में एक साथ काम किया। कैटरीना की जोड़ी सलमान के साथ मैंने प्यार क्यूं किया, पार्टनर एक था टाइगर,टाइगर जिंदा है और भारत जैसी फिल्मों में पसंद की गई।
कैटरीना कैफ को फिल्म इंडस्ट्री में आए हुए दो दशक हो चुके है और इस दौरान उन्होंने शाहरुख, सलमान, रितिक रोशन और अक्षय कुमार जैसे बड़े कलाकारों के साथ काम किया है। साल 2021 में कैटरीना कैफ ने विक्की कौशल के साथ शादी कर ली। कैटरीना कैफ के करियर की अन्य उल्लेखनीय फिल्मों में अपने, रेस, न्यूयार्क, ब्लू, अजब प्रेम की गजब कहानी, राजनीति, जिंदगी ना मिलेगी दुबारा, जब तक है जान, धूम-3, सूर्यवंशी प्रमुख है।
'हैवान' से सामने आया अक्षय कुमार और सैफ अली खान का फर्स्ट लुक, इस दिन सिनेमाघरों में दस्तक देगी फिल्म
बॉलीवुड के 'खिलाड़ी' अक्षय कुमार और 'नवाब' सैफ अली खान के फैंस के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। सालों से जिस जोड़ी को दोबारा साथ देखने की तमन्ना सिनेप्रेमियों के दिलों में थी, वह अब बड़े पर्दे पर तहलका मचाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रियदर्शन के निर्देशन में बन रही बहुप्रतीक्षित साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म 'हैवान' का पहला लुक आधिकारिक तौर पर रिलीज कर दिया गया है।
'ऐल्फा' में बॉबी देओल की डी-एजिंग ने जीता दिल, YRF ने दिखाया हॉलीवुड स्तर का VFX
यश राज फिल्म्स की आलिया भट्ट और शरवरी अभिनीत धमाकेदार पॉपकॉर्न एक्शन एंटरटेनर 'ऐल्फा' दुनियाभर के सिनेमाघरों में सफलतापूर्वक प्रदर्शित हो रही है और अब तक 92.75 करोड़ रुपये से अधिक की वैश्विक कमाई कर चुकी है। जहां दर्शक फिल्म के हाई-ऑक्टेन एक्शन और रोमांचक कहानी का आनंद ले रहे हैं, वहीं फिल्म का सबसे चर्चित पहलू बॉबी देओल का बेहद सहज और वास्तविक डी-एजिंग भी बन गया है।
क्रिस्टोफर नोलन की 'The Odyssey': होमर के महाकाव्य और फिल्म से जुड़े 10 अहम सवालों के जवाब
'द ओडिसी' क्रिस्टोफर नोलन द्वारा निर्देशित एक आगामी हॉलीवुड एपिक फिल्म है, जो होमर के 3000 साल पुराने यूनानी महाकाव्य पर आधारित है। फिल्म की कहानी राजा ओडीसियस (मैट डेमन) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो ट्रॉय युद्ध के बाद अपने घर इथाका लौटने की रोमांचक लेकिन कठिन यात्रा पर निकलते हैं। इस दौरान उन्हें कई रहस्यमयी और खतरनाक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। 17 जुलाई 2026 को रिलीज हो रही यह फिल्म दर्शकों को एक शानदार IMAX विजुअल अनुभव प्रदान करेगी।
यूरोप की महाभारत है The Odyssey, क्रिस्टोफर नोलन ने अरबों रुपये दांव पर लगाकर क्या अनोखा चुना है! कहानी तो जान लीजिए
23,900 करोड़ रुपये की वैश्विक कमाई का साम्राज्य खड़ा करने वाले दिग्गज हॉलीवुड डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन अब प्रसिद्ध ग्रीक महाकाव्य 'द ओडिसी' पर आधारित भव्य फिल्म लेकर आ रहे हैं। 'द ओडिसी' को "यूरोप की महाभारत" कहा जाता है, जो ट्रॉय के युद्ध के बाद इथाका के राजा ओडिसियस की घर वापसी की 10 साल लंबी और संघर्षपूर्ण यात्रा की कहानी है। नोलन की यह फिल्म शानदार विजुअल्स और अनूठी स्टोरीटेलिंग से बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचेगी।