नीम करोली बाबा की बेटी ने 15 बार देखी 'हनुमान अंश', हर बार छलके आंसू

बॉक्स ऑफिस पर अक्सर बड़ी बजट की फ़िल्में दम तोड़ देती हैं, लेकिन जब किसी कहानी के साथ आस्था और सच्ची नीयत जुड़ जाए, तो इतिहास रच उठता है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है हालिया रिलीज हुई फिल्म 'हनुमान अंश' ने। दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 329.30 करोड़ रुपये से अधिक का धमाकेदार कलेक्शन करने वाली इस फिल्म की सफलता ने ट्रेड एनालिस्ट्स को चौंका दिया है।

फिल्म की प्रोड्यूसर रागिनी सोना का मानना है कि इस अभूतपूर्व सफलता के पीछे सिर्फ रणनीतिक मेहनत नहीं, बल्कि नीम करोली बाबा का सीधा आशीर्वाद है। हाल ही में स्क्रीन को दिए इंटरव्यू में रागिनी ने फिल्म के निर्माण, नीम करोली बाबा की बेटी से मुलाकात और उस अलौकिक अनुभव के बारे में खुलकर बात की, जिसने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया।

बाबा की बेटी 'अम्मा जी' से अलौकिक मुलाकात

फिल्म की रिलीज से पहले प्रोड्यूसर रागिनी सोना और निर्देशक विशाल चतुर्वेदी नीम करोली बाबा के परिवार से आशीर्वाद लेना चाहते थे। कड़ी मशक्कत के बाद वे बाबा की सुपुत्री गिरिजा जी (अम्मा जी) से संपर्क साधने में सफल रहे। रागिनी ने उस फोन कॉल को याद करते हुए बताया कि जब उन्होंने अम्मा जी से फिल्म देखने का अनुरोध किया, तो उन्होंने कहा कि समय आने पर वह ज़रूर देखेंगी। लेकिन बातचीत के दौरान ही कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी।

जब अम्मा जी ने फिल्म बनाने की प्रेरणा के बारे में पूछा, तो रागिनी ने बताया कि वह 6 साल की उम्र में पहली बार नीम करोली बाबा से मिली थीं। तभी अम्मा जी ने अचानक एक ऐसा राज खोला जिसने सभी को स्तब्ध कर दिया। अम्मा जी ने तुरंत रागिनी के पिता का नाम, आगरा स्थित उनके 50 साल पुराने घर का सटीक पता और उनके बड़े भाई का नाम बता दिया।

रागिनी के मुताबिक, 50 साल पुरानी बात को अम्मा जी ने ऐसे बताया जैसे सब कुछ उनके सामने लाइव चल रहा हो। विशाल इस बात के गवाह हैं। यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार था और मैं रो पड़ी। रागिनी के मुताबिक, 50 साल पुरानी बात को अम्मा जी ने ऐसे बताया जैसे सब कुछ उनके सामने लाइव चल रहा हो। विशाल इस बात के गवाह हैं। यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार था और मैं रो पड़ी।

15 बार देखी फिल्म, हर बार आंखों में आए आंसू

नीम करोली बाबा की बेटी गिरिजा जी को फिल्म 'हनुमान अंश' इतनी पसंद आई कि उन्होंने इसे एक-दो बार नहीं, बल्कि लगभग 15 बार देखा। रागिनी ने बताया कि जब भी अम्मा जी फिल्म देखती थीं, उनकी आंखों में भावुकता के आंसू आ जाते थे।

व्यक्तिगत रूप से मुलाकात के दौरान रागिनी ने पाया कि अम्मा जी बिल्कुल नीम करोली बाबा का ही स्वरूप हैं। बाबा की मुख्य सीख 'लव ऑल, फीड ऑल' (सबसे प्यार करो, सबको भोजन कराओ) का पालन उनके घर में आज भी पूरी निष्ठा से होता है। रागिनी ने यह भी साझा किया कि उनके घर का खाना इतना दिव्य था कि खाते-खाते उसकी मात्रा खुद-ब-खुद बढ़ती महसूस होती थी। फिल्म की टीम ने बाबा के पोते धनंजय जी से भी मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया।

329 करोड़ से अधिक की कमाई कर चुकी 'हनुमान अंश' केवल एक सिनेमाई सफलता नहीं रह गई है, बल्कि यह आस्था, समर्पण और आधुनिक दौर में अध्यात्म के पुनर्जागरण की एक अनूठी मिसाल बनकर उभरी है। मेकर्स जल्द ही इस फिल्म के दूसरे पार्ट पर काम शुरू करने जा रहे हैं।