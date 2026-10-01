'हनुमान अंश' की बंपर सफलता के बाद नीम करोली बाबा पर बनेगा टीवी शो, Sony TV ने जारी किया पहला प्रोमो

भारतीय सिनेमा में अक्सर बड़े बजट और सुपरस्टार्स वाली फिल्में ही बॉक्स ऑफिस पर राज करती आई हैं, लेकिन साल 2026 में एक ऐसी फिल्म ने सिनेमाघरों में दस्तक दी जिसने कमाई के सारे आंकड़े और पंडितों के अनुमान ध्वस्त कर दिए। हम बात कर रहे हैं आध्यात्मिक पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म 'हनुमान अंश' की।

बेहद कम बजट में बनी इस फिल्म ने न केवल देश-विदेश के दर्शकों का दिल जीता, बल्कि 400 करोड़ से अधिक का ऐतिहासिक कलेक्शन भी दर्ज किया। अब इस अभूतपूर्व सफलता के बाद, संत नीम करोली बाबा की महिमा और उनके जीवन के चमत्कारों की गाथा छोटे पर्दे पर भी दस्तक देने जा रही है।

Sony TV और SonyLIV पर आएगा नया शो

फिल्म की अपार सफलता और नीम करोली बाबा के प्रति जनता की अगाध श्रद्धा को देखते हुए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने अब इसे नए फॉर्मेट में लाने की तैयारी कर ली है। सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन और SonyLIV ने आधिकारिक तौर पर नीम करोली बाबा के जीवन पर आधारित एक नए धारावाहिक का प्रोमो जारी किया है।

पहले प्रोमो में बाबा के प्रसिद्ध कंबल और भगवान हनुमान के प्रति उनके अटूट भाव को दिखाया गया है। प्रोमो का दमदार वॉइसओवर कहता है— "जिस इंसान की कहानियों ने देश को मंत्रमुग्ध कर दिया, अब सामने आएंगी उनकी जिंदगी से जुड़ी चमत्कारिक गाथाएं।" हालांकि, मेकर्स ने अभी इसकी स्टारकास्ट और प्रीमियर डेट का खुलासा नहीं किया है।

भारतीय टेलीविजन पर कई माइथोलॉजिकल शोज आए हैं। भगवान राम, कृष्ण, साईबाबा, गणेज जी पर कई सीरियल्स बने हैं। लेकिन नीम करोली बाबा को लेकर कोई शो पहली बार आ रहा है। अब फैंस को नीम करोली बाबा की रहस्यमयी जिंदगी और चमत्कारों के बारे में और अधिक जानने को मिलेगा।