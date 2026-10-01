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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Thursday, 1 October 2026 (13:15 IST)

'हनुमान अंश' की बंपर सफलता के बाद नीम करोली बाबा पर बनेगा टीवी शो, Sony TV ने जारी किया पहला प्रोमो

Hanuman Ansh movie
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Thu, 1 Oct 2026 (13:17 IST)
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भारतीय सिनेमा में अक्सर बड़े बजट और सुपरस्टार्स वाली फिल्में ही बॉक्स ऑफिस पर राज करती आई हैं, लेकिन साल 2026 में एक ऐसी फिल्म ने सिनेमाघरों में दस्तक दी जिसने कमाई के सारे आंकड़े और पंडितों के अनुमान ध्वस्त कर दिए। हम बात कर रहे हैं आध्यात्मिक पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म 'हनुमान अंश' की। 
 
बेहद कम बजट में बनी इस फिल्म ने न केवल देश-विदेश के दर्शकों का दिल जीता, बल्कि 400 करोड़ से अधिक का ऐतिहासिक कलेक्शन भी दर्ज किया। अब इस अभूतपूर्व सफलता के बाद, संत नीम करोली बाबा की महिमा और उनके जीवन के चमत्कारों की गाथा छोटे पर्दे पर भी दस्तक देने जा रही है।
 
Sony TV और SonyLIV पर आएगा नया शो 
फिल्म की अपार सफलता और नीम करोली बाबा के प्रति जनता की अगाध श्रद्धा को देखते हुए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने अब इसे नए फॉर्मेट में लाने की तैयारी कर ली है। सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन और SonyLIV ने आधिकारिक तौर पर नीम करोली बाबा के जीवन पर आधारित एक नए धारावाहिक का प्रोमो जारी किया है।
 
पहले प्रोमो में बाबा के प्रसिद्ध कंबल और भगवान हनुमान के प्रति उनके अटूट भाव को दिखाया गया है। प्रोमो का दमदार वॉइसओवर कहता है— "जिस इंसान की कहानियों ने देश को मंत्रमुग्ध कर दिया, अब सामने आएंगी उनकी जिंदगी से जुड़ी चमत्कारिक गाथाएं।" हालांकि, मेकर्स ने अभी इसकी स्टारकास्ट और प्रीमियर डेट का खुलासा नहीं किया है।
 
भारतीय टेलीविजन पर कई माइथोलॉजिकल शोज आए हैं। भगवान राम, कृष्ण, साईबाबा, गणेज जी पर कई सीरियल्स बने हैं। लेकिन नीम करोली बाबा को लेकर कोई शो पहली बार आ रहा है। अब फैंस को नीम करोली बाबा की रहस्यमयी जिंदगी और चमत्कारों के बारे में और अधिक जानने को मिलेगा। 
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वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
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