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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Thursday, 24 September 2026 (15:44 IST)

'हनुमान अंश' की बंपर कमाई से मालामाल होंगे मेकर्स, डायरेक्टर को मिलेंगे 50 करोड़!

Hanuman Ansh
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Thu, 24 Sep 2026 (15:46 IST)
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सिनेमा जगत में जब भी ब्लॉकबस्टर फिल्मों की बात होती है, तो दिमाग में सैकड़ों करोड़ के भारी-भरकम बजट, स्टार-स्टडेड स्टारकास्ट और भव्य सेट्स की तस्वीर उभरती है। लेकिन साल 2026 ने भारतीय सिनेमा के इस स्थापित गणित को पूरी तरह से बदलकर रख दिया है। बेहद मामूली लागत में बनी आध्यात्मिक ड्रामा फिल्म 'हनुमान अंश' ने सिनेमाघरों में सफलता का नया इतिहास रच दिया है।   
 
सात हफ्ते यानी 47 दिन बीत जाने के बाद भी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर मजबूत पकड़ बनाए हुए है और दर्शक खिंचे चले आ रहे हैं। अब फिल्म की कमाई और इसके असाधारण बिजनेस मॉडल को लेकर बेहद दिलचस्प जानकारी सामने आई है। ट्रेड ट्रैकर सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक, 'हनुमान अंश' ने शुरुआती 47 दिनों के भीतर दुनियाभर में 366.45 करोड़ रुपये का रिकॉर्डतोड़ कलेक्शन कर लिया है। 
 
फिल्म की लागत के मुकाबले इस तरह का रिटर्न भारतीय सिनेमा के इतिहास में दुर्लभ माना जा रहा है। फिल्म की सह-निर्माता (Co-producer) अनुप्रिया नागर ने हाल ही में फिल्म के आर्थिक गणित का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि फिल्म का कुल बजट 1.5 करोड़ रुपये से थोड़ा ही ज्यादा था। इसमें से लगभग 50 लाख रुपये उन्होंने खुद निजी तौर पर लगाए थे। बिना किसी बड़े प्रमोशन और नामचीन स्टार्स के बनाई गई यह फिल्म आज भारतीय बॉक्स ऑफिस की सबसे बड़ी सरप्राइज हिट बन चुकी है।   
 
बिना फीस काम करने वाले डायरेक्टर को मिलेंगे 50 करोड़!   
इस प्रोजेक्ट की सबसे खास और प्रेरणादायक बात इसके निर्देशक विशाल चतुर्वेदी का समर्पण है। शूटिंग के दौरान बजट की तंगी को देखते हुए विशाल ने तय किया कि वह बतौर डायरेक्टर कोई तय फीस नहीं लेंगे। हालांकि, वह इस वेंचर में बराबर के इक्विटी पार्टनर हैं।   
 
अनुप्रिया नागर के अनुसार, फिल्म से होने वाली कुल कमाई में से सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर्स का तय शेयर, सरकारी टैक्स और प्रोडक्शन से जुड़े सभी बकाया खर्चों का भुगतान किया जाएगा। इसके बाद जो नेट प्रॉफिट बचेगा, उसे कंपनी के चार मुख्य पार्टनर्स के बीच बराबर-बराबर बांटा जाएगा।   
 
अनुप्रिया ने अनुमान जताया है कि इस गणित के हिसाब से उन्हें और निर्देशक विशाल चतुर्वेदी को व्यक्तिगत तौर पर कम से कम 50-50 करोड़ रुपये का मुनाफा मिलना तय है। सबसे बड़ी बात यह है कि फिल्म के ओटीटी (OTT), म्यूजिक और सैटेलाइट राइट्स की डील्स होना अभी बाकी हैं, जिसके बाद यह कमाई और भी ज्यादा बढ़ेगी।
 
14 साल का लंबा संघर्ष और विश्वास की जीत
'हनुमान अंश' की सफलता केवल पैसों का खेल नहीं है, बल्कि यह एक फिल्ममेकर के अटूट विश्वास की कहानी है। निर्देशक विशाल चतुर्वेदी इस कहानी को पर्दे पर उतारने के लिए पिछले 14 वर्षों से संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने कई बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और प्रोडक्शन हाउसेज के चक्कर काटे, लेकिन हर जगह से निराशा ही हाथ लगी।
 
आखिरकार, रागिनी सोना और नम्रता सिंह ने इस विचार पर भरोसा जताया और प्रोजेक्ट की नींव रखी। जब पोस्ट-प्रोडक्शन के दौरान फंड्स की भारी किल्लत हुई, तब अनुप्रिया नागर इस प्रोजेक्ट से जुड़ीं और फिल्म पूरी हो सकी।
 
समाज सेवा और नए टैलेंट को बढ़ावा देने की योजना
कमाई के इस बड़े हिस्से का अनुप्रिया क्या करेंगी? इस सवाल पर उन्होंने बेहद सादगी भरा जवाब दिया। उन्होंने बताया कि वह इतने बड़े मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा समाज को वापस देना चाहती हैं। इसके साथ ही, वह अपना एक इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन हाउस शुरू करने जा रही हैं। उनका मकसद आगे भी कम बजट में रीजनल फिल्में और कंटेंट-ड्रिवेन वेब सीरीज बनाना है। 
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