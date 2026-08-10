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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Monday, 10 August 2026 (16:58 IST)

'गुंजन सक्सेना: द कारगिल गर्ल' के 6 साल, जब जाह्नवी कपूर ने पर्दे पर दिखाया था एक महिला के जज्बे और साहस की कहानी

Gunjan Saxena The Kargil Girl
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Mon, 10 Aug 2026 (17:00 IST)
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बॉलीवुड अभिनेत्री जाह्नवी कपूर अभिनीत फिल्म 'गुंजन सक्सेना: द कारगिल गर्ल' की रिलीज को छह साल पूरे हो गए हैं। फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुंजन सक्सेना के जीवन से प्रेरित यह फिल्म साहस, संघर्ष और दृढ़ इच्छाशक्ति की कहानी पेश करती है। फिल्म में कई ऐसे दृश्य हैं, जो छह साल बाद भी दर्शकों को प्रेरित करते हैं।
 
पायलट बनने का सपना
फिल्म की कहानी की शुरुआत गुंजन के बचपन के उस सपने से होती है, जब वह पायलट बनने की इच्छा जाहिर करती हैं। उनके पिता अनूप कुमार सक्सेना, पंकज त्रिपाठी द्वारा अभिनीत, बेटी के इस सपने पर भरोसा करते हैं और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यह दृश्य फिल्म में पिता-बेटी के रिश्ते और गुंजन के संघर्ष की मजबूत नींव रखता है।
 
अनूप कुमार सक्सेना का किरदार गुंजन को दूसरों से खुद को बेहतर साबित करने की बजाय अपने काम में सर्वश्रेष्ठ बनने की सीख देता है। पिता की यह सीख आगे चलकर गुंजन के लिए प्रेरणा बनती है और मुश्किल परिस्थितियों में उनका आत्मविश्वास बनाए रखती है।
 
एयरफोर्स में शुरू हुआ असली संघर्ष 
एयरफोर्स में शामिल होने के बाद गुंजन को लैंगिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। उनके पुरुष सहकर्मी उन्हें आसानी से स्वीकार नहीं करते और उन्हें कई बुनियादी सुविधाओं के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। इसके बावजूद वह अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होतीं। फिल्म का यह हिस्सा महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों और उन्हें पार करने के उनके जज्बे को रेखांकित करता है।
 
डर के बावजूद आगे बढ़ने की सीख 
ट्रेनिंग के दौरान गुंजन कई बार डर और आत्म-संदेह से जूझती हैं, लेकिन पिता का भरोसा उन्हें आगे बढ़ने की ताकत देता है। इन दृश्यों में जान्हवी कपूर ने किरदार के भावनात्मक संघर्ष को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। फिल्म यह संदेश देती है कि बहादुरी का अर्थ डर का न होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद अपने कर्तव्य पर डटे रहना है।
 
कारगिल मिशन ने बदल दी पूरी कहानी
कारगिल युद्ध के दौरान गुंजन के हवाई मिशन फिल्म का सबसे रोमांचक और भावुक हिस्सा हैं। दुश्मन की गोलीबारी के बीच घायल सैनिकों को निकालने और महत्वपूर्ण सैन्य मिशन को पूरा करने के दृश्यों में उनके साहस और जिम्मेदारी को दिखाया गया है। यही वह मोड़ है, जहां गुंजन तमाम पूर्वाग्रहों को पीछे छोड़कर अपनी काबिलियत साबित करती हैं।
 
फिल्म के अंत में गुंजन को वह सम्मान हासिल करते दिखाया गया है, जिसके लिए उन्होंने लगातार संघर्ष किया। उनकी उपलब्धि को भव्य जश्न के बजाय सहज तरीके से प्रस्तुत किया गया है। यह अंत दर्शकों को धैर्य, अनुशासन और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है।
 
छह साल बाद भी 'गुंजन सक्सेना: द कारगिल गर्ल' के ये दृश्य फिल्म की पहचान बने हुए हैं। पिता का बेटी के सपनों पर विश्वास, विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष और देश की सेवा के प्रति समर्पण की कहानी आज भी दर्शकों को यह प्रेरणा देती है कि दृढ़ इच्छाशक्ति के सामने कोई बाधा बड़ी नहीं होती।
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