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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Friday, 21 August 2026 (11:32 IST)

दूसरी शादी की तैयारी कर रहे थे गोविंदा! सुनीता आहूजा ने बताई तलाक की अर्जी वापस लेने की वजह

Govinda Sunita Ahuja divorce controversy
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Fri, 21 Aug 2026 (11:34 IST)
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बॉलीवुड के 'हीरो नंबर 1' गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा की शादीशुदा जिंदगी को लेकर चल रहा विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है। बांद्रा फैमिली कोर्ट में दो साल से लंबित तलाक की अर्जी वापस लेने के बाद सुनीता आहूजा के एक नए दावे ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। 
 
इस पूरे ड्रामे में जब राखी सावंत की एंट्री हुई, तो यह मामला महज पारिवारिक अनबन न रहकर पैपराजी और पब्लिक का सबसे पसंदीदा गॉसिप बन गया। राखी सावंत का सुनीता संग बातचीत का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में राखी पैपराजी के सामने फोन के स्पीकर पर सुनीता से बात कर रही हैं। 
फोन पर बातचीत के दौरान सुनीता ने दावा किया कि उन्होंने अपनी तलाक की अर्जी इसलिए वापस ली क्योंकि उन्हें जानकारी मिली थी कि गोविंदा और अभिनेत्री कोमल रानी कथित तौर पर शादी करने की योजना बना रहे थे। सुनीता ने कहा कि वह इस शादी के फैसले को रोकना चाहती थीं, इसलिए उन्होंने कोर्ट से अपना केस वापस लिया।
 
राखी सावंत ने दी 200 करोड़ की जायदाद बचाने की सलाह
इस बातचीत का जो हिस्सा सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है, वह है राखी सावंत द्वारा सुनीता को दी गई सलाह। गोविंदा की अनुमानित संपत्ति पर बात करते हुए राखी ने सुनीता से कहा, आप 200 करोड़ पर ध्यान दो। बाकी सब छोड़ दो। अगर कोई दूसरी-तीसरी औरत आ गई, तो सब कुछ हड़प लेगी। आप पहले सब कुछ अपने नाम करवा लो, मेहरबानी करके।
 
बातचीत के दौरान सुनीता ने बेहद आक्रामक अंदाज में बात की और एयरपोर्ट पर गोविंदा के साथ दिखीं अभिनेत्री कोमल रानी को "चिकन टिक्का" तक कह डाला। फोन कटने के बाद राखी सावंत ने खुलकर सुनीता का समर्थन किया और कहा कि "घर की औरत कभी गलत नहीं होती, मैं पूरी तरह उनके साथ खड़ी हूं।"
 
विवाद की असली शुरुआत तब हुई जब गोविंदा को अभिनेत्री कोमल रानी स्वर्णकार के साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया था। इस तस्वीर के वायरल होने के बाद सुनीता ने सार्वजनिक रूप से बयानबाजी शुरू कर दी थी और गोविंदा को तंज कसते हुए कोमल का 'शुगर डैडी' करार दिया था।
 
सुनीता के इस कड़े रुख और बयानों पर गोविंदा ने भी पैपराजी के जरिए अपनी प्रतिक्रिया दी थी। गोविंदा ने अपनी पत्नी की भाषा शैली पर आपत्ति जताते हुए कहा था, "सुनीता जी, आप बहुत ज्यादा गाली-गलौज करने लगी हैं। युवा आपसे उम्मीद करते हैं कि आप शालीन व्यवहार करेंगी। इस तरह माँ-बहनों के नाम को सस्ता मत कीजिए, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं है।"
 
'रूपा' फिल्म से गोविंदा की वापसी
इन तमाम विवादों के बीच गोविंदा लगभग 7 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी की तैयारी कर रहे हैं। वह आगामी फिल्म 'रूपा' में नजर आएंगे, जिसे वह खुद प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म से कोमल रानी स्वर्णकार मुख्य अभिनेत्री के रूप में अपना डेब्यू कर रही हैं।
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