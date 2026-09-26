'जो औरत पति को मारना चाहे...', गोविंदा की को-एक्ट्रेस कोमल रानी स्वर्णकार का सुनीता आहूजा पर करारा पलटवार!

बॉलीवुड के 'हीरो नंबर-1' यानी गोविंदा की निजी जिंदगी इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई है। हाल ही में गोविंदा अपनी को-एक्ट्रेस कोमल रानी स्वर्णकार संग लालबागचा राजा के दर्शन करने पहुंचे थे। इसके बाद से ही दोनों के अफेयर की खबरों ने फिर से जोर पकड़ लिया। इसके ठीक बाद सुनीता आहूजा भी दक्षिणेश्वर काली मंदिर गईं। उन्‍होंने अपनी यात्रा के एक वीडियो में कहा, 'मेरा घर बिना किसी वजह के टूट रहा है।' अब कोमल रानी ने गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा पर पलटवार किया है। कोमल रानी ने एक लंबा-चौड़ा पोस्ट शेयर कर बिना नाम लिए सुनीता पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और इसे एक 'सोची-समझी साजिश' करार दिया है। क्या है पूरा मामला? बीते कुछ दिनों से गोविंदा और रानी स्वर्णकार के बीच नजदीकियों की खबरें गलियारों में छाई हुई थीं। इसके बाद जब गोविंदा और रानी को लालबागचा राजा पंडाल में एक साथ देखा गया, तो विवाद और गहरा गया। इस घटना के ठीक बाद गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने सार्वजनिक रूप से निराशा जाहिर की। उन्होंने मीडिया के सामने तंज कसते हुए आज की जनरेशन से अपने 'टूटते हुए घर' को बचाने की अपील तक कर डाली थी। सुनीता के इस बयान ने आग में घी डालने का काम किया, जिसके बाद अब रानी स्वर्णकार ने पलटवार करते हुए सोशल मीडिया पर अपना पक्ष रखा है। कोमल ने लिखा, "जो औरत अपने ही पति को जान से मारने की कोशिश कर रही हो, ऐसी औरतों की बददुआएं किसी को नहीं लगतीं। कोई भी इंसान किसी के पहले से टूटे हुए घर को नहीं तोड़ सकता। हमारे देश के लोग इतने बेवकूफ नहीं हैं कि कोई कहे कौवा कान ले गया और वे कौवे के पीछे भागने लगें।"

कोमल रानी ने आगे सुनीता के सार्वजनिक रूप से दिए बयानों पर सवाल उठाते हुए लिखा, "मुझे समझ नहीं आता कि एक औरत किस तरह के दर्द से गुजर रही है, जहां अपने दर्द को भरने की जगह वो उसे लोगों के सामने तमाशा बनाकर पेश करने में लगी है।" कोमल रानी ने आगे सुनीता के सार्वजनिक रूप से दिए बयानों पर सवाल उठाते हुए लिखा, "मुझे समझ नहीं आता कि एक औरत किस तरह के दर्द से गुजर रही है, जहां अपने दर्द को भरने की जगह वो उसे लोगों के सामने तमाशा बनाकर पेश करने में लगी है।"

रानी स्वर्णकार ने अपने बयान में गंभीर आरोप लगाते हुए इसे एक साजिश करार दिया। उन्होंने कहा, "क्या यह सच में कोई दर्द है या फिर पूरी तरह से सोची-समझी साजिश? एक आदमी को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, उसे काम करने से रोकना, घर पर बैठने के लिए मजबूर करना, उसे अलग-थलग कर देना और मौत के मुंह तक धकेल देना... मुझे नहीं लगता कि कोई भी अच्छी और समर्पित पत्नी अपने पति के साथ ऐसा बुरा व्यवहार कर सकती है।"

उन्होंने आगे लिखा कि कुछ औरतें खुद को इतना चलाक समझती हैं कि जो काम वे बंद कमरों में नहीं कर पातीं, उसे सार्वजनिक होकर और लोगों की सहानुभूति बटोरकर हासिल करने की कोशिश करती हैं। पोस्ट के अंत में रानी ने लिखा, "मेरा नाम इस्तेमाल करके अपना एजेंडा चलाना बंद करें। भगवान हर शरीफ आदमी को ऐसी चालाक महिलाओं से बचाए।"

गोविंदा ने पहले ही दी थी सफाई

इस पूरे विवाद पर गोविंदा भी अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। उन्होंने साफ किया था कि कोमल रानी स्वर्णकार के साथ उनका रिश्ता पूरी तरह से प्रोफेशनल है। कोमल रानी उनकी आने वाली फिल्म 'रूपा' की सह-कलाकार और निर्माता हैं। गोविंदा ने दावा किया था कि उनकी छवि खराब करने और उन्हें उनके परिवार से अलग करने के लिए कुछ लोग जानबूझकर इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं।