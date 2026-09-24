40 साल की शादी का तो लिहाज करो, को-एक्ट्रेस संग लालबागचा राजा पहुंचे गोविंदा पर भड़कीं राखी सावंत

बॉलीवुड के 'हीरो नंबर-1' गोविंदा इन दिनों अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ और विवादों को लेकर सुर्खियों में हैं। गणेशोत्सव के पावन अवसर पर मुंबई के प्रसिद्ध 'लालबागचा राजा' के दर्शन करने पहुंचे गोविंदा के एक कदम ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है।

दरअसल, गोविंदा अपनी पत्नी सुनीता आहूजा के बजाय अपनी अपकमिंग फिल्म 'रूपा' की सह-कलाकार कोमल रानी स्वर्णकार के साथ बप्पा के दर्शन करने पहुंचे थे। इसके बाद से ही बॉलीवुड और सोशल मीडिया गलियारों में बहस छिड़ गई है। अब इस पूरे ड्रामे में बॉलीवुड की 'ड्रामा क्वीन' राखी सावंत की भी एंट्री हो चुकी है।

राखी ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक के बाद एक कई वीडियो शेयर कर गोविंदा की क्लास लगाई है और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा का खुलकर समर्थन किया है। अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाने वाली राखी सावंत ने गोविंदा को 'ची-ची भैया' संबोधित करते हुए एक वीडियो मैसेज जारी किया।

राखी ने वीडियो में कहा, अरे ची-ची भैया, गोविंदा जी, आपको क्या हो गया है? इतने बड़े लालबागचा राजा के दर्शन के लिए आप उस 'रूपा', कोमल को लेकर गए। यह बहुत गलत बात है, गोविंदा जी।

राखी ने आगे गोविंदा को उनकी 40 साल पुरानी शादी की याद दिलाते हुए कहा, आपको अपनी पत्नी सुनीता जी को साथ लेकर जाना चाहिए था, जिनके साथ आपने जिंदगी के 40 साल गुजारे हैं। मैं आज तक आपका साथ दे रही थी, लेकिन ची-ची भैया यह बहुत गलत है। आप मेरे इतने अच्छे दोस्त हैं, फिर भी आपने ऐसा किया। एक्ट्रेस को बाजू में रखिए और अपनी बीवी का साथ दीजिए। सुनीता जी आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगी, आप उनके साथ ही रहेंगे।

'इंसान धोखेबाज होते हैं' — सुनीता आहूजा का तंज

गोविंदा और कोमल के साथ दिखने के तुरंत बाद गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा का भी बयान सामने आया था। पैपराजी से बातचीत के दौरान जब उनसे उनके पालतू कुत्ते 'विंटर' के बारे में पूछा गया, तो सुनीता ने बिना किसी का नाम लिए गहरा तंज कसा।

सुनीता ने कहा, आप इंसानों से कितना भी प्यार कर लें, कोई फायदा नहीं है। वे सिर्फ धोखा देते हैं। इंसानों के बजाय जानवरों से प्यार करें, वे हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने आगे जोड़ते हुए कहा, "जानवरों से प्यार करो, इंसानों से नहीं। इंसान धोखेबाज होते हैं।" सुनीता के इस बयान को सीधे तौर पर गोविंदा के रुख से जोड़कर देखा जा रहा है।

शादी की अफवाहों पर गोविंदा की टीम की सफाई

यह पहला मौका नहीं है जब गोविंदा और कोमल का नाम एक साथ जुड़ा है। इससे पहले अगस्त महीने में भी सुनीता ने गोविंदा और कोमल को लेकर खुलकर अपनी नाराजगी जताई थी। सोशल मीडिया पर तो यहां तक दावे किए जाने लगे थे कि गोविंदा और कोमल दूसरी शादी की योजना बना रहे हैं।

हालांकि, गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा ने इन सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि गोविंदा की दूसरी शादी की कोई संभावना नहीं है और ये सभी महज अफवाहें हैं। वहीं, गोविंदा की ओर से भी ऐसी भ्रामक खबरें फैलाने वालों को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी जा चुकी है।