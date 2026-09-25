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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Updated : Friday, 25 September 2026 (13:01 IST)

कोमल रानी संग लालबागचा राजा पहुंचने पर मचा बवाल, गोविंदा ने दिया करारा जवाब

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Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Fri, 25 Sep 2026 (13:01 IST)
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बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा इन दिनों अपनी निजी जिंदगी और आने वाली फिल्म 'रूपा' को लेकर जबरदस्त चर्चा में हैं। हाल ही में मुंबई के प्रसिद्ध 'लालबागचा राजा' के दरबार में अपनी नई फिल्म की मुख्य अभिनेत्री कोमल रानी स्वर्णकार के साथ दर्शन करने पहुंचे गोविंदा को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म हो गया।
 
दरअसल, गोविंदा के मंदिर पहुंचने से कुछ ही घंटे पहले उनकी पत्नी सुनीता आहूजा ने अकेले जाकर बप्पा का आशीर्वाद लिया था। इसके बाद गोविंदा और उनकी को-स्टार का साथ दिखना कई तरह के सवालों और अटकलों को जन्म दे गया। अब इन तमाम चर्चाओं, अपने रिश्तों पर उठते सवालों और पर्सनल लाइफ पर हो रही बयानबाजी पर गोविंदा ने खुलकर अपनी बात रखी है। 
यह काम के लिए है, किसी और चीज़ के लिए नहीं
एएनआई संग बातचीत के दौरान गोविंदा ने अपनी को-स्टार के साथ दर्शन करने के फैसले का बचाव करते हुए इसे अपनी पुरानी परंपरा और 'लकी चार्म' बताया। अभिनेता ने कहा, मैं अपनी आने वाली फिल्म 'रूपा' की सफलता के लिए प्रार्थना करने लालबागचा राजा गया था। करियर के शुरुआती दिनों में भी मैंने करिश्मा कपूर और रवीना टंडन जैसी अपनी सह-कलाकारों के साथ मंदिरों के दर्शन किए थे और वे फिल्में सुपर-डुपर हिट साबित हुई थीं। मैं लंबे समय बाद फिर से शुरुआत कर रहा हूँ, इसलिए रानी स्वर्णकार के साथ आशीर्वाद लेने गया था।
 
उन्होंने आगे कहा कि किसी फिल्म की शुरुआत होते ही इस तरह की बातें होना समझ से परे है। गोविंदा के अनुसार, अगर उनकी जोड़ी या फिल्म को पहचान मिल रही है, तो इसमें किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए।
 
अपने व्यक्तिगत जीवन को लेकर हो रही आलोचनाओं पर बेहद सख्त रुख अपनाते हुए गोविंदा ने आरोप लगाया कि यह सब अनायास नहीं हो रहा है, बल्कि उनके खिलाफ एक "स्ट्रैटेजिक प्लान" के तहत किया जा रहा है। अभिनेता ने कहा, यह एक बहुत ही सुनियोजित तरीके से चलाया जा रहा अभियान है। इसका मकसद मुझे मेरे परिवार से दूर करना और समाज में मेरी छवि को धूमिल करना है। इस तरह की कोशिशें पहले भी की गई थीं, लेकिन वे कभी सफल नहीं हुए क्योंकि ईश्वर हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हैं। मैंने हमेशा अपने काम पर ध्यान दिया है और सरलता से काम किया है।
 
जिनके खुद के घर टूटे हैं, वे मुझे न सिखाएं
अपनी निजी जिंदगी पर टिप्पणी करने वालों को आड़े हाथों लेते हुए गोविंदा ने कहा कि जिन लोगों का अपना पारिवारिक जीवन सही नहीं रहा है, उन्हें दूसरों पर उंगली उठाने का कोई हक नहीं है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, जो लोग इस चर्चा के लायक भी नहीं हैं, वे टिप्पणी कर रहे हैं। जिनके खुद के परिवार टूट चुके हैं और जो तलाकशुदा हैं, वे आज मेरे बारे में बातें बना रहे हैं। यह आपको शोभा नहीं देता। मेरी निजी जिंदगी या पेशेवर रिश्ते किसी और के लिए चर्चा का विषय नहीं होने चाहिए। चाहे जो भी अफवाहें हों, मैं सिर्फ अपने काम और पेशेवर रिश्ते से मतलब रख रहा हूँ।
 
फिल्म इंडस्ट्री के रुख पर जताया दुख
बॉलीवुड के माहौल पर चिंता व्यक्त करते हुए गोविंदा ने कहा कि उनके, उनकी फिल्म और उनकी हीरोइन के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, जो बेहद खतरनाक है। उन्होंने दुख जताते हुए कहा, इंडस्ट्री में कलाकार होने के नाते कुछ लोग इस तरह प्रतिक्रिया दे रहे हैं जैसे कोई गैंग हो। यह सब देखकर दुख होता है। ऐसा लगता है जैसे मुझे अलग-थलग करने की पूरी तैयारी की गई है। लेकिन वे मुझे कभी अकेला नहीं कर पाएंगे। जो लोग ऐसा कर रहे हैं, वे जल्द ही आईने में अपना चेहरा देखेंगे।
 
क्या है पूरा विवाद?
गौरतलब है कि पिछले कुछ समय से गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के वैवाहिक जीवन को लेकर लगातार खबरें आ रही थीं। हालांकि, कानूनी प्रक्रिया और मतभेदों की खबरों के बाद यह बात सामने आई थी कि दोनों ने आपस में चीजें सुलझा ली हैं। वहीं, को-स्टार कोमल रानी के साथ गोविंदा के जुड़ाव को लेकर उठी अफवाहों को उनके मैनेजर ने सिरे से खारिज किया है और इसे केवल एक व्यावसायिक रिश्ता करार दिया है।
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