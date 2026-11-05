'इंडिया के टॉप 1%' के सेट पर स्टंट कोऑर्डिनेटर गीता टंडन के साथ बदसलूकी! 9 घंटे तक टेंट में बैठाया, अनिल कपूर- फराह खान ने मांगी माफी

बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री में पिछले दो दशकों से बतौर स्टंट डायरेक्टर और बॉडी डबल काम कर रहीं गीता टंडन ने हाल ही में स्टार प्लस पर आने वाले अनिल कपूर के टीवी शो 'इंडिया के टॉप 1%' के सेट पर हुए एक कड़वे अनुभव का खुलासा सोशल मीडिया पर किया है।

गीता टंडन ने आरोप लगाया है कि उन्हें और उनके बेटे को बिना किसी स्पष्ट जानकारी के सेट पर लगभग 9 घंटे तक इंतज़ार कराया गया और उनके साथ अनपेक्षित व्यवहार किया गया। इस घटना के सार्वजनिक होने के बाद मनोरंजन जगत में बहस छिड़ गई है कि क्या पर्दे के पीछे मेहनत करने वाले तकनीशियनों और कलाकारों के समय की कोई अहमियत नहीं है।

बिना फीस के बुलाया, फिर 9 घंटे टेंट में बैठाया

गीता टंडन ने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में बताया कि उन्हें और उनके बेटे को शो पर बतौर गेस्ट आमंत्रित किया गया था। उन्होंने अपने काम की प्रतिबद्धताओं को छोड़ते हुए और अपने बेटे को विशेष रूप से गोवा से वापस बुलाकर इस शूट में हिस्सा लिया था ताकि बिहाइंड-द-सीन काम करने वाले प्रोफेशनल्स को टीवी पर पहचान मिल सके।

गीता दोपहर 12:30 बजे सेट पर पहुँची थीं, जहाँ उनसे कहा गया था कि उनका सेगमेंट कुछ ही घंटों में शूट हो जाएगा। लेकिन शाम ढलने तक कोई अपडेट नहीं दिया गया। उन्होंने कहा, मेरे बेटे और मुझे एक टेंट में बैठा दिया गया। चाय-कॉफी पूछने वाला तक कोई नहीं था। कोई कम्युनिकेशन नहीं, कोई अपडेट नहीं। जब हमने प्रोडक्शन टीम से बात की, तो प्रोडक्शन मैनेजर ने कहा— 'इन्हें जाना है तो जाने दो, लेकिन बिना साइन किए नहीं जा सकते।' 20 साल इंडस्ट्री को देने के बाद यह व्यवहार दुखद है।

आखिरकार, लगातार उपेक्षा से परेशान होकर गीता और उनके बेटे रात 9:15 बजे सेट छोड़कर चले गए। गीता ने अपनी पोस्ट में स्पष्ट किया कि वह शो के होस्ट अनिल कपूर या गेस्ट फराह खान को व्यक्तिगत रूप से दोषी नहीं ठहरा रही हैं, बल्कि वे इंडस्ट्री में पर्दे के पीछे काम करने वाले क्रू मेंबर्स के प्रति प्रोडक्शन हाउस और सेट मैनेजमेंट के रवैये को उजागर करना चाहती हैं।

उनका कहना है कि सेलिब्रिटी स्टेटस से किसी का सम्मान तय नहीं होना चाहिए—कैमरे के पीछे खड़े व्यक्ति का समय और आत्मसम्मान उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कैमरे के सामने खड़े स्टार का।

अनिल कपूर और फराह खान ने मांगी माफी

मामले के तूल पकड़ते ही शो के होस्ट अनिल कपूर ने गीता टंडन की पोस्ट पर कमेंट करते हुए गहरा खेद व्यक्त किया। अनिल कपूर ने कहा, गीता जी, यह सुनकर मुझे वाकई बहुत दुख हुआ है। होस्ट के तौर पर मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि शो से जुड़े हर व्यक्ति को सम्मान मिले। आप हमारे गेस्ट थे और आपको ऐसा अनुभव हुआ, इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। मैं इस इंडस्ट्री में काफी समय से हूँ और जानता हूँ कि गरिमा और सम्मान क्या मायने रखते हैं।

फराह खान ने कहा, गीता जी, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि आप सेट पर थीं, क्योंकि मैं शाम को दूसरे एपिसोड की शूटिंग कर रही थी। अगर मुझे या अनिल को पता होता तो हम आपको अपनी वैनिटी वैन में बैठाते। आपके काम और संघर्ष के लिए हमारे दिल में अपार सम्मान है।