'आंखें' की रिलीज को 24 साल पूरे, इस वजह से विपुल अमृतलाल शाह ने शूट किए थे दो क्लाइमेक्स

विपुल अमृतलाल शाह भारतीय सिनेमा के उन फिल्ममेकर्स में से हैं, जिन्होंने हमेशा कुछ हटके और दमदार कहानियां पेश की हैं। उनकी फिल्में सिर्फ एंटरटेन नहीं करतीं, बल्कि लंबे समय तक याद भी रह जाती हैं। ऐसी ही एक फिल्म थी 'आंखें', जो आज से पूरे 24 साल पहले रिलीज़ हुई थी।

अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार जैसे दमदार कलाकारों के साथ ये फिल्म एक थ्रिलर-कॉमेडी का बेहतरीन उदाहरण बनी थी। इस फिल्म को न सिर्फ दर्शकों ने पसंद किया, बल्कि इसकी कहानी और क्लाइमेक्स ने सभी को सीट से बांधकर रखा था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विपुल शाह ने आंखें के लिए दो अलग-अलग क्लाइमेक्स शूट किए थे?

विपुल अमृतलाल शाह की 'आंखें' के दो अलग-अलग एंडिंग्स रखे गए थे, एक इंडियन ऑडियंस के लिए और दूसरी इंटरनेशनल दर्शकों के लिए। मेकर्स को लगा था कि भारतीय दर्शक हमेशा चाहते हैं कि अंत में इंसाफ हो, इसलिए इंडिया वाले वर्जन में अमिताभ बच्चन का किरदार पछताता है और आखिर में गिरफ्तार हो जाता है। इससे लोगों को तसल्ली वाला अंत मिला।

लेकिन विदेशों में रिलीज़ हुई आंखें की कटिंग थोड़ी अलग थी—इसमें एंड थोड़ा डार्क रखा गया। अमिताभ बच्चन वाला किरदार पुलिस को घूस देकर बच निकलता है और फिर अक्षय कुमार और अर्जुन रामपाल के पीछे पड़ जाता है। इस ट्विस्ट ने फिल्म की कहानी में और सस्पेंस भर दिया था। ऐसे दो अलग-अलग एंड के साथ आंखें अपने टाइम की वाकई अनोखी फिल्म बन गई थी।

आंखें की कहानी एक नाराज बैंक मैनेजर के इर्द-गिर्द घूमती है, जो तीन नेत्रहीन लोगों को बैंक लूटने की ट्रेनिंग देता है। इस दमदार थ्रिलर को विपुल अमृतलाल शाह ने डायरेक्ट किया था और गौरांग दोषी इसके प्रोड्यूसर थे। फिल्म में अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, सुष्मिता सेन, अर्जुन रामपाल और परेश रावल जैसे दिग्गज कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आए थे।