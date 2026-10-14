  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. fatima sana shaikh pistachio green silk saree glamorous ethnic look backless blouse
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Wednesday, 14 October 2026 (11:40 IST)

फातिमा सना शेख का सिजलिंग एथनिक लुक वायरल, सिल्क साड़ी में ढाया कहर

Fatima Sana Shaikh
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Wed, 14 Oct 2026 (11:43 IST)
google-news
बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा फातिमा सना शेख अपनी शानदार एक्टिंग के साथ-साथ अपने कमाल के फैशन सेंस के लिए भी जानी जाती हैं। हाल ही में फातिमा ने इंस्टाग्राम पर अपने नए फोटोशूट की कुछ बेहद ही दिलकश तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया का पारा चढ़ा दिया है। 
 
पारंपरिक भारतीय परिधान साड़ी को जिस आत्मविश्वास, सिज़लिंग अंदाज़ और आधुनिकता के साथ फातिमा ने कैरी किया है, वह देखने लायक है। तस्वीरों में फातिमा सना शेख पिस्ता ग्रीन रंग की बेहद खूबसूरत सिल्क साड़ी में नजर आ रही हैं। साड़ी पर बारीक गोल्ड ज़री, सेक्विन वर्क और एथनिक फ्लोरल मोटिफ्स की एम्ब्रॉयडरी की गई है। 
 
साड़ी को एक ग्लैमरस ट्विस्ट देने के लिए फातिमा ने इसके साथ गहरे मैरून और गोल्डन ज़री की सघन एम्ब्रॉयडरी वाला स्लीवलेस ब्लाउज पेयर किया है। इस ब्लाउज की डीप प्लंजिंग स्वीटहार्ट नेकलाइन और कट-वर्क डिज़ाइन उनके एथनिक लुक में बोल्डनेस और हॉटनेस का तड़का लगा रहा है। 
 
किसी तस्वीर में फातिमा कैमरे की ओर साइड-प्रोफाइल दिखाते हुए अपनी टोन्ड बैक और बैकलेस ब्लाउज की खूबसूरती को फ्लॉन्ट कर रही हैं। तो किसी तस्वीर में वह अपनी झुकी हुई निगाहों और उंगलियों से बालों को संवारते हुए क्लोज़-अप पोज़ दे रही हैं। 
 
फातिमा ने अपने इस एथनिक ग्लैमरस लुक को पूरा करने के लिए मिनिमल लेकिन बेहद प्रभावशाली मेकअप का चुनाव किया है। बालों के लिए उन्होंने मिडल-पार्टेड सॉफ्ट ओपन वेव्स हेयरस्टाइल चुना है, जो उनके कंधों पर बहते हुए उनके लुक को एक रॉयल और ड्रीमी वाइब दे रहा है। 
 
ज्वेलरी की बात करें तो फातिमा ने गले को खाली रखते हुए ध्यान सिर्फ अपने ईयररिंग्स पर केंद्रित रखा है। उन्होंने मैरून और पर्ल वर्क वाले हैवी पारंपरिक झूमके, हाथों में स्टेटमेंट कुंदन रिंग और हैवी कड़े पहन रखे हैं।
 
फातिमा सना शेख की तस्वीरों के कमेंट सेक्शन में फैंस ने तारीफों की झड़ी लगा दी। कोई उनके एक्सप्रेशन्स को "किलर" बता रहा है। तो कोई उनके एथनिक स्टाइल को "परफेक्ट फेस्टिवल एंड वेडिंग इंस्पिरेशन" बता रहा है।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
नवरात्रि में विद्या बालन का रॉयल ब्लू साड़ी लुक वायरल, सुनहरी कढ़ाई और शाही अंदाज ने जीता दिल

अलाया एफ ने डेनिम शॉर्ट्स और ओवरसाइज्ड जैकेट में दिखाया बोल्ड अंदाज, तस्वीरें देख फैंस के उड़े होश

अलाया एफ ने डेनिम शॉर्ट्स और ओवरसाइज्ड जैकेट में दिखाया बोल्ड अंदाज, तस्वीरें देख फैंस के उड़े होशबॉलीवुड एक्ट्रेस अलाया एफ अक्सर अपने जबरदस्त फैशन सेंस और बोल्ड स्टाइल स्टेटमेंट के लिए भी सुर्खियों में बनी रहती हैं। हाल ही में अलाया ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें उनका ग्लैमरस और बोल्ड अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है।

फातिमा सना शेख का सिजलिंग एथनिक लुक वायरल, सिल्क साड़ी में ढाया कहर

फातिमा सना शेख का सिजलिंग एथनिक लुक वायरल, सिल्क साड़ी में ढाया कहरबॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा फातिमा सना शेख अपनी शानदार एक्टिंग के साथ-साथ अपने कमाल के फैशन सेंस के लिए भी जानी जाती हैं। हाल ही में फातिमा ने इंस्टाग्राम पर अपने नए फोटोशूट की कुछ बेहद ही दिलकश तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया का पारा चढ़ा दिया है।

नवरात्रि में विद्या बालन का रॉयल ब्लू साड़ी लुक वायरल, सुनहरी कढ़ाई और शाही अंदाज ने जीता दिल

नवरात्रि में विद्या बालन का रॉयल ब्लू साड़ी लुक वायरल, सुनहरी कढ़ाई और शाही अंदाज ने जीता दिलबॉलवुड अभिनेत्री विद्या बालन नवरात्रि के पावन पर्व को बेहद खूबसूरती और शालीनता के साथ मना रही हैं। नवरात्रि के चौथे दिन, जो मां कूष्मांडा को समर्पित है और जिन्हें ऊर्जा, तेज और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, विद्या बालन ने रॉयल ब्लू रंग की साड़ी में अपनी शानदार तस्वीरें साझा कीं। उनका यह लुक भारतीय पारंपरिक परिधानों की खूबसूरती और समृद्ध विरासत को बखूबी दर्शाता है।

इमरान हाशमी की फिल्म Gunmaaster G9 के सेट पर भयानक हादसा, बाल-बाल बचे अभिनेता

इमरान हाशमी की फिल्म Gunmaaster G9 के सेट पर भयानक हादसा, बाल-बाल बचे अभिनेताबॉलीवुड अभिनेता इमरान हाशमी इस समय 'आवारापन 2' की सक्सेस के बाद अपनी आगामी एक्शन-रोमांस फिल्म 'गनमास्टर G9' की शूटिंग में व्यस्त हैं। इसी बीच फिल्म के सेट से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। फिल्म के हाई-रिस्क क्लाइमैक्स सीक्वेंस की शूटिंग के दौरान एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया।

अक्षय कुमार की ‘समुक’ में हुई बनिता संधू की एंट्री, निभाएंगी ब्रिटेन में जन्मी भारतीय महिला का किरदार!

अक्षय कुमार की ‘समुक’ में हुई बनिता संधू की एंट्री, निभाएंगी ब्रिटेन में जन्मी भारतीय महिला का किरदार!अक्षय कुमार की फिल्म ‘समुक’ की कास्टिंग को लेकर चल रही चर्चाओं में अब बनिता संधू का नाम भी जुड़ गया है। खबरों के मुताबिक, अभिनेत्री इस बहुप्रतीक्षित साइंस-फिक्शन एक्शन-सर्वाइवल थ्रिलर का हिस्सा हैं। सूत्रों के अनुसार, कनिष्क वर्मा के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में बनिता एक अहम भूमिका निभाती नज़र आएंगी।

हनुमान अंश से जुड़ी रोचक जानकारियां: लीड एक्टर हुआ बीमार तो असिस्टेंट डायरेक्टर बन गया हीरो

हनुमान अंश से जुड़ी रोचक जानकारियां: लीड एक्टर हुआ बीमार तो असिस्टेंट डायरेक्टर बन गया हीरो"हनुमान अंश" (2026) एक बायोग्राफिकल डिवोशनल ड्रामा है, जो महान संत नीम करोली बाबा (लक्ष्मी नारायण) के प्रारंभिक जीवन और आध्यात्मिक यात्रा को दर्शाती है। डॉ. विशाल चतुर्वेदी द्वारा निर्देशित यह फिल्म उनके घर छोड़ने से लेकर चमत्कारिक ट्रेन घटना तक की अद्भुत कहानी बयां करती है। महज़ 2 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म अपनी कहानी और 'वर्ड ऑफ माउथ' के दम पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर भारतीय इतिहास की सबसे मुनाफे वाली फिल्म बन गई है।

मिर्जापुर की बीना त्रिपाठी: रसिका दुग्गल ने बदल दी गैंगस्टर ड्रामा की पूरी कहानी, अब हो रही स्पिन ऑफ फिल्म की मांग

मिर्जापुर की बीना त्रिपाठी: रसिका दुग्गल ने बदल दी गैंगस्टर ड्रामा की पूरी कहानी, अब हो रही स्पिन ऑफ फिल्म की मांगमिर्जापुर की हिंसक और पुरुष-प्रधान दुनिया में बीना त्रिपाठी ऐसा किरदार हैं, जो बिना बंदूक के भी अपनी ताकत का एहसास कराता है। रसिका दुग्गल ने बीना में महत्वाकांक्षा, डर, साहस और चालाकी की ऐसी परतें जोड़ीं कि सीमित स्क्रीन टाइम में भी वह दर्शकों पर गहरा असर छोड़ती हैं। मिर्जापुर द मूवी के बाद बीना के स्पिन ऑफ की मांग इसी लोकप्रियता का संकेत है। यह लेख रसिका के अभिनय सफर और बीना की ताकत को करीब से देखता है।

बिन शादी मांग में किसके नाम का सिंदूर भरती थीं लता मंगेशकर? खुद बताया था राज

बिन शादी मांग में किसके नाम का सिंदूर भरती थीं लता मंगेशकर? खुद बताया था राजस्वर कोकिला और भारत रत्न से सम्मानित लता मंगेशकर भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी आवाज और उनसे जुड़े किस्से आज भी लोगों के बीच उतने ही लोकप्रिय हैं। 28 सितंबर को उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर उनके जीवन से जुड़े कई अनसुने पहलू एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। इन्हीं में से एक है उनकी मांग में नजर आने वाला सिंदूर, जिसे लेकर कभी अभिनेत्री तबस्सुम ने उनसे सीधा सवाल कर दिया था।

Primetime: रॉबर्ट पैटिनसन की साइकोलॉजिकल थ्रिलर, टीवी पर क्रिमिनल्स को रंगे हाथ पकड़ने का खौफनाक सच

Primetime: रॉबर्ट पैटिनसन की साइकोलॉजिकल थ्रिलर, टीवी पर क्रिमिनल्स को रंगे हाथ पकड़ने का खौफनाक सचरॉबर्ट पैटिनसन स्टारर और प्रोड्यूस की गई साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर फिल्म 'Primetime' 25 सितंबर को भारत के सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। पीवीआर आइनॉक्स पिक्चर्स और लायंसगेट प्ले इंडिया इसे ला रहे हैं। यह फिल्म टीवी इतिहास के चर्चित शो 'To Catch a Predator' और जर्नलिज्म के काले पहलुओं को उजागर करती है।

बेबी डू डाई डू रिव्यू: हुमा कुरैशी का खामोश खूनी अंदाज और मुंबई का रंग

बेबी डू डाई डू रिव्यू: हुमा कुरैशी का खामोश खूनी अंदाज और मुंबई का रंगनेटफ्लिक्स की ‘बेबी डू डाई डू’ एक क्राइम थ्रिलर है, जिसमें हुमा कुरैशी खामोश लेकिन बेहद शातिर किलर बेबी का किरदार निभाती हैं। बहन की हत्या का बदला तलाशती बेबी की कहानी सीधी है, लेकिन दिलचस्प किरदार, तेज स्क्रीनप्ले और नचिकेत सामंत का स्टाइलिश निर्देशन इसे बांधे रखते हैं। मुंबई की गलियां, लोकल ट्रेन, बारिश और ऊंची इमारतें कहानी का अहम हिस्सा बनती हैं। हुमा, सिकंदर खेर और चंकी पांडे का अभिनय फिल्म की खासियत है।