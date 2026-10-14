फातिमा सना शेख का सिजलिंग एथनिक लुक वायरल, सिल्क साड़ी में ढाया कहर

बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा फातिमा सना शेख अपनी शानदार एक्टिंग के साथ-साथ अपने कमाल के फैशन सेंस के लिए भी जानी जाती हैं। हाल ही में फातिमा ने इंस्टाग्राम पर अपने नए फोटोशूट की कुछ बेहद ही दिलकश तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया का पारा चढ़ा दिया है।

पारंपरिक भारतीय परिधान साड़ी को जिस आत्मविश्वास, सिज़लिंग अंदाज़ और आधुनिकता के साथ फातिमा ने कैरी किया है, वह देखने लायक है। तस्वीरों में फातिमा सना शेख पिस्ता ग्रीन रंग की बेहद खूबसूरत सिल्क साड़ी में नजर आ रही हैं। साड़ी पर बारीक गोल्ड ज़री, सेक्विन वर्क और एथनिक फ्लोरल मोटिफ्स की एम्ब्रॉयडरी की गई है।

साड़ी को एक ग्लैमरस ट्विस्ट देने के लिए फातिमा ने इसके साथ गहरे मैरून और गोल्डन ज़री की सघन एम्ब्रॉयडरी वाला स्लीवलेस ब्लाउज पेयर किया है। इस ब्लाउज की डीप प्लंजिंग स्वीटहार्ट नेकलाइन और कट-वर्क डिज़ाइन उनके एथनिक लुक में बोल्डनेस और हॉटनेस का तड़का लगा रहा है।

किसी तस्वीर में फातिमा कैमरे की ओर साइड-प्रोफाइल दिखाते हुए अपनी टोन्ड बैक और बैकलेस ब्लाउज की खूबसूरती को फ्लॉन्ट कर रही हैं। तो किसी तस्वीर में वह अपनी झुकी हुई निगाहों और उंगलियों से बालों को संवारते हुए क्लोज़-अप पोज़ दे रही हैं।

फातिमा ने अपने इस एथनिक ग्लैमरस लुक को पूरा करने के लिए मिनिमल लेकिन बेहद प्रभावशाली मेकअप का चुनाव किया है। बालों के लिए उन्होंने मिडल-पार्टेड सॉफ्ट ओपन वेव्स हेयरस्टाइल चुना है, जो उनके कंधों पर बहते हुए उनके लुक को एक रॉयल और ड्रीमी वाइब दे रहा है।

ज्वेलरी की बात करें तो फातिमा ने गले को खाली रखते हुए ध्यान सिर्फ अपने ईयररिंग्स पर केंद्रित रखा है। उन्होंने मैरून और पर्ल वर्क वाले हैवी पारंपरिक झूमके, हाथों में स्टेटमेंट कुंदन रिंग और हैवी कड़े पहन रखे हैं।

फातिमा सना शेख की तस्वीरों के कमेंट सेक्शन में फैंस ने तारीफों की झड़ी लगा दी। कोई उनके एक्सप्रेशन्स को "किलर" बता रहा है। तो कोई उनके एथनिक स्टाइल को "परफेक्ट फेस्टिवल एंड वेडिंग इंस्पिरेशन" बता रहा है।