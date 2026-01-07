बुधवार, 7 जनवरी 2026
बिकिनी पहन फातिमा सना शेख ने लगाई झील में छलांग, फैंस संग शेयर किया एक्सपीरियंस, वीडियो वायरल

Fatima Sana Shaikh in a bikini
बॉलीवुड एक्ट्रेस फातिमा सना शेख सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। वह अक्सर अपने करियर और जिंदगी के छोटे-बड़े पलों को फैंस संग शेयर करती हैं। फातिमा इन दिनों वेकेशन पर है। इस दौरान एक्ट्रेस ने पहाड़ से झील में छलांग लगाते हुए अपना एक वीडिय शेयर किया है। 
 
इस वीडियो में फातिमा सना शेख ब्लैक कलर की बिकिनी पहने एक ऊंची पहाड़ी से झील में छलांग लगाती दिख रही हैं। वीडियो के साथ फातिमा ने अपने अनुभव के बारे में भी बताया है। 
 
एक्ट्रेस ने लिखा, छलांग लगाने से पहले मुझे किनारे पर खड़े होकर हिम्मत जुटाने में पूरे 20 मिनट लग गए। आखिरकार मैंने फैसला किया और कूद गई। हवा में वह पल, जब पानी से टकराने से ठीक पहले का समय होता है, वह बहुत लंबा और डरावना लगता है। 
 
उन्होंने लिखा, पेट में एक अजीब सी घबराहट होती है, डर भी लगता है और कुछ समझ में भी नहीं आता है, लेकिन उन कुछ सेकंड में मैंने महसूस किया कि डर धीरे-धीरे जोश में बदल रहा था। खुद को इस बदलाव से गुजरते देखना बहुत रोचक था। पहली छलांग के बाद मन में डर खुद-ब-खुद खत्म हो गया और मैंने चार बार और छलांग लगाई। 
 
फातिमा ने आगे लिखा, असल में डर छलांग लगाने से नहीं, बल्कि दिमाग में बनाई गई कहानियों से था। हमें इतना सोचने की जरूरत नहीं, बस एक बार छलांग लगाने की है। बस कुद जाओ। 
 
इस वीडियो के अलावा फातिमा ने बिकिनी में अपनी कई तस्वीरें भी शेयर की है। तस्वीरों में फातिमा कभी झील में नहाती तो कभी झरने के पास सिजलिंग अंदाज में पोज देती दिख रही हैं। इसके साथ उन्होंने लिखा, 1.5 की हाइक के बाद वाटरफॉल और उसका ठंडा पानी। बेस्ट डे। 
 
वर्क फ्रंट की बात करें तो फातिमा सना शेख आखिरी बार फिल्म 'गुस्ताख इश्क' में नजर आई थीं। वह जल्द ही टीवी शो 'न्याय' में नजर आने वाली हैं। 
