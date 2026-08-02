रोमांस से रेट्रो गैंगस्टर तक: इमरान हाशमी की 5 बेहतरीन फिल्में, जिन्हें हर सिनेप्रेमी को जरूर देखना चाहिए

बॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय और बहुमुखी अभिनेताओं में शुमार इमरान हाशमी ने अपने करियर में कई ऐसे किरदार निभाए हैं, जो आज भी दर्शकों के दिलों में बसे हुए हैं। रोमांटिक हीरो की छवि से लेकर ग्रे-शेड्स वाले दमदार किरदारों तक, इमरान ने हर भूमिका में अपनी अलग पहचान बनाई।

इमरान हाशमी की फिल्मों का संगीत, अभिनय और यादगार संवाद आज भी लोगों के बीच लोकप्रिय हैं। आइए जानते हैं इमरान हाशमी की पांच ऐसी फिल्मों के बारे में, जिन्होंने उनके करियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और भारतीय सिनेमा पर गहरी छाप छोड़ी।

1. वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई (2010)

मिलन लुथरिया के निर्देशन में बनी इस फिल्म में इमरान हाशमी ने शोएब खान का किरदार निभाया, जो एक महत्वाकांक्षी गैंगस्टर के रूप में दर्शकों के सामने आता है। रेट्रो स्टाइल, गोल्डन घड़ी, स्टाइलिश चश्मा और दमदार संवादों के साथ इमरान ने इस किरदार को यादगार बना दिया। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और अजय देवगन के साथ टकराव ने फिल्म को एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया। यह फिल्म आज भी उनके करियर की सबसे प्रतिष्ठित फिल्मों में गिनी जाती है।

2. मर्डर (2004)

अनुराग बसु के निर्देशन में बनी 'मर्डर' इमरान हाशमी के करियर का बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस रोमांटिक थ्रिलर में उन्होंने अपने बेहतरीन अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लिया। फिल्म की कहानी, बोल्ड अंदाज और सुपरहिट गानों ने इसे ब्लॉकबस्टर बना दिया। इसी फिल्म के बाद इमरान हाशमी बॉलीवुड के लोकप्रिय रोमांटिक स्टार के रूप में स्थापित हो गए और उनकी अलग पहचान बनी।

3. जन्नत (2008)

'जन्नत' में इमरान हाशमी ने अर्जुन दीक्षित का किरदार निभाया, जो क्रिकेट सट्टेबाजी की दुनिया में कदम रखता है। सफलता, लालच और प्यार के बीच झूलते इस किरदार को इमरान ने बेहद सहजता और भावनात्मक गहराई के साथ निभाया। फिल्म की कहानी के साथ-साथ इसका संगीत भी जबरदस्त हिट रहा। यह फिल्म इमरान की सबसे पसंदीदा फिल्मों में आज भी शामिल है।

4. गैंगस्टर (2006)

अनुराग बसु की 'गैंगस्टर' ने इमरान हाशमी के अभिनय के नए आयाम दर्शकों के सामने रखे। कंगना रनौत और शाइनी आहूजा के साथ उन्होंने एक संवेदनशील और गंभीर किरदार निभाया, जिसने यह साबित किया कि वह सिर्फ रोमांटिक फिल्मों तक सीमित नहीं हैं। फिल्म की भावनात्मक कहानी और शानदार संगीत ने इसे क्लासिक बना दिया।

5. द डर्टी पिक्चर (2011)

विद्या बालन अभिनीत 'द डर्टी पिक्चर' में इमरान हाशमी ने एक फिल्म निर्माता की भूमिका निभाई। मुख्य किरदार में न होते हुए भी उन्होंने अपनी दमदार मौजूदगी से दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। विद्या बालन के साथ उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री और संतुलित अभिनय को समीक्षकों और दर्शकों दोनों ने खूब सराहा। यह फिल्म उनके करियर की सबसे प्रशंसित फिल्मों में से एक मानी जाती है।