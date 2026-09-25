एल्विश यादव ने ओरी को गिफ्ट की Thar, ‘खतरों के खिलाड़ी’ के सफर पर लिखा दिल छू लेने वाला नोट

ओरी को हाल ही में एल्विश यादव की ओर से एक खास सरप्राइज मिला है। एल्विश ने उन्हें थार गिफ्ट करने के साथ-साथ ‘खतरों के खिलाड़ी’ के सफर के लिए बधाई देते हुए एक प्यारा-सा नोट भी लिखा है। एल्विश के इस खास अंदाज़ ने ओरी की इस उपलब्धि को और भी यादगार बना दिया है। अपने खास अंदाज़ में एल्विश ने ओरी को शुभकामनाएं दीं।

ओरी ने अपने फॉलोअर्स के साथ इस सरप्राइज की झलक शेयर करते हुए नई थार की तस्वीर दिखाते हुए लिखा है, “बाय बाय इ-वेगन, हेलो थार !! रॉक्स !!” ओरी का यह मजेदार रिएक्शन उनके उत्साह और एल्विश की इस प्यारी सरप्राइज भरी भेंट के प्रति खुशी को दर्शा रहा है।

इस पल को और भी खास बनाते हुए एल्विश ने अपने हाथ से लिखा एक पर्सनल नोट भी भेजा है, जिसमें उन्होंने ओरी को अपना “गाय” कहा है। उनके नोट में लिखा है, “ओरी मेरा गाय, खतरों के खिलाड़ी के लिए खूब खूब बधाई, आपका भाई एल्विश भाई।” इस दिल छू लेने वाले संदेश के जरिए एल्विश ने स्टंट-बेस्ड रियलिटी शो ‘खतरों के खिलाड़ी’ में ओरी के सफर के लिए उन्हें बधाई दी। साथ ही, दोनों के बीच की दोस्ती और अपनापन भी देखने को मिला है।

थार के इस खास सरप्राइज और एल्विश के प्यारे नोट ने ओरी के ‘खतरों के खिलाड़ी’ सफर में एक यादगार पल जोड़ दिया है। जहां ओरी का मस्ती भरा रिएक्शन देखने को मिल रहा है, वहीं एल्विश के इस खास अंदाज़ ने दोनों के बीच की सहज दोस्ती और मजेदार बॉन्डिंग की झलक दिखाई है।