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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: रविवार, 7 जून 2026 (15:09 IST)

क्यों एकता कपूर का नाम है सफलता की गारंटी? जानिए उनके करियर के 5 सबसे मजबूत स्तंभ

Ekta Kapoor birthday
एक ऐसी इंडस्ट्री में जहां ट्रेंड रातों-रात बदल जाते हैं और ऑडियंस की लॉयल्टी लगातार बदलती रहती है, बहुत कम नाम ऐसे हैं जिन्हें एकता कपूर जैसा भरोसा और पहचान मिलती है। उनके बर्थडे पर, यहां पांच कारण बताए गए हैं कि क्यों वह इंडिया की सबसे मज़बूत प्रोड्यूसर ब्रांड और बिना किसी शक के कंटेंट क्वीन बनी हुई हैं।
 

1. वह सभी फ़ॉर्मेट में सफलता दिलाती रहती हैं

इंडस्ट्री में दशकों बाद भी, कपूर ऐसे प्रोजेक्ट्स के साथ अपनी अहमियत साबित करती रहती हैं जो ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों को पसंद आते हैं। इस साल भूत बांग्ला की सफलता और ऑडियंस के ज़बरदस्त रिस्पॉन्स ने उनके कमर्शियल अंदाज़ को और मज़बूत किया, जबकि कथल जैसी फ़िल्मों को नेशनल अवॉर्ड मिलना, मतलब वाली और असरदार कहानी कहने के उनके कमिटमेंट को दिखाता है। क्रिटिक्स की तारीफ़ और मेनस्ट्रीम सफलता का यह अनोखा बैलेंस उन्हें इंडस्ट्री के ज़्यादातर प्रोड्यूसर्स से अलग करता है।

2. उन्होंने शुरू से एक कंटेंट एम्पायर बनाया

बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड और बालाजी मोशन पिक्चर्स के ज़रिए, कपूर ने देश के सबसे असरदार कंटेंट पावरहाउस में से एक बनाकर इंडियन एंटरटेनमेंट को बदल दिया। टेलीविज़न पर छाए रहने से लेकर फ़िल्मों और स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म तक, उन्होंने एक ऐसा ब्रांड बनाया जिसने दर्शकों की हर पीढ़ी के लिए लगातार कहानियाँ दी हैं।
 

3. वह इंडस्ट्री की सबसे बड़ी स्टार-मेकर्स में से एक हैं

सफल कंटेंट बनाने के अलावा, कपूर ने टैलेंट को खोजने और उसे आगे बढ़ाने के लिए भी नाम कमाया है। इन सालों में, उन्होंने अनगिनत एक्टर्स, राइटर्स, डायरेक्टर्स और क्रिएटर्स को इंट्रोड्यूस किया, सपोर्ट किया और आगे बढ़ाया, जो आगे चलकर इंडस्ट्री में बड़े नाम बने। नई आवाज़ों और नए टैलेंट की उनकी लगातार खोज उनके इस विश्वास को दिखाती है कि अच्छी कहानी कहने की शुरुआत अगली पीढ़ी को मौके देने से होती है।


4. वह खुद को नए सिरे से बनाती रहती हैं

कपूर की लंबी उम्र उनकी इवॉल्व होने की काबिलियत से आती है। 2000 के दशक में टेलीविज़न कल्चर को बनाने से लेकर डिजिटल स्टोरीटेलिंग को अपनाने और आजकल के प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करने तक, उन्होंने अपनी कमर्शियल समझ को खोए बिना बार-बार बदलते ऑडियंस के टेस्ट के हिसाब से खुद को ढाला है।
 

5. वह एंटरटेनमेंट से आगे बढ़कर नए ज़माने की सोच को अपनाती हैं

बालाजी एस्ट्रो गाइड के साथ कपूर का जुड़ाव स्पिरिचुअलिटी, खुद को खोजने और मॉडर्न कंज्यूमर ट्रेंड्स को एक्सप्लोर करने के उनके खुलेपन को दिखाता है, जो पॉपुलर कल्चर पर तेज़ी से असर डाल रहे हैं। बदलती बातचीत में शामिल होने की इस इच्छा ने उन्हें आजकल के ऑडियंस से जोड़े रखने में अहम भूमिका निभाई है।
 
जैसे एकता कपूर एक और जन्मदिन मना रही हैं, उनकी विरासत सफल प्रोजेक्ट्स से कहीं आगे तक फैली हुई है। उन्होंने इंस्टीट्यूशन्स बनाए हैं, देखने की आदतों को बदला है, करियर शुरू किया है और कंटेंट क्रिएशन को नए सिरे से डिफाइन किया है, यह एक ऐसी अचीवमेंट है जिसे इंडियन एंटरटेनमेंट में बहुत कम लोग हासिल कर सकते हैं।
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