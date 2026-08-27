  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. dont be shy teaser release prime video alia bhatt shaheen bhatt arushi bajaj piyush khati college love story
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Thursday, 27 August 2026 (17:08 IST)

‘डोंट बी शाय’ का टीजर रिलीज, कॉलेज लाइफ और पहले प्यार की कहानी लेकर आ रही नई स्टारकास्ट

Dont Be Shy teaser
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Thu, 27 Aug 2026 (17:09 IST)
google-news
प्राइम वीडियो ने इंटर्नल सनशाइन प्रोडक्शंस के सहयोग से अपनी आगामी प्राइम ओरिजिनल फिल्म ‘डोंट बी शाय’ का टीजर जारी कर दिया है। फिल्म में कॉलेज लाइफ, दोस्ती, पहला प्यार और बड़े होने के दौरान आने वाली उलझनों को नई स्टारकास्ट के साथ पेश किया गया है। 
 
फिल्म में आरुषि बजाज श्यामिली ‘शाय’, पीयूष खाटी मयंक, बियांका अरोड़ा तारा और अंश दुग्गल ध्रुव की भूमिका में हैं। टीजर में युवा कलाकारों की एनर्जी के साथ शानदार विजुअल्स, ग्रूवी म्यूजिक, मजेदार केमिस्ट्री और भावनात्मक उतार-चढ़ाव देखने को मिलते हैं।
 
फिल्म की कहानी 20 वर्षीय श्यामिली ‘शाय’ दास के इर्द-गिर्द घूमती है। शाय को लगता है कि उसकी जिंदगी पूरी तरह उसके नियंत्रण में है और सब कुछ उसकी योजना के मुताबिक चल रहा है, लेकिन अचानक उसकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आता है जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। इसके बाद परिस्थितियां उसके नियंत्रण से बाहर होने लगती हैं।
 
‘डोंट बी शाय’ का लेखन और निर्देशन सृति मुखर्जी ने किया है। आलिया भट्ट और शाहीन भट्ट ने इंटर्नल सनशाइन प्रोडक्शंस के बैनर तले फिल्म का निर्माण किया है, जबकि चॉकबोर्ड एंटरटेनमेंट के ग्रिश्मा शाह और विकेश भूटानी सह-निर्माता हैं। फिल्म में कुणाल रॉय कपूर, अनुराग बसु, नेहा धूपिया और अंजू अल्वा नाइक भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आएंगे।
 
‘डोंट बी शाय’ का प्रीमियर 25 सितंबर 2026 को प्राइम वीडियो पर होगा। यह फिल्म हिंदी में अंग्रेजी सबटाइटल्स के साथ भारत समेत 240 से अधिक देशों और क्षेत्रों में स्ट्रीम की जाएगी।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
प्रभास के पिता बनकर 'सालार पार्ट 2 – शौर्यांग पर्वम' में एंट्री करेंगे बड़े स्टार, कहानी में होगा अहम रोल

नेपाल बाढ़ में फंसे अभिनेता खराज मुखर्जी और उनकी पत्नी, संपर्क टूटा, कैलाश मानसरोवर यात्रा से लौट रहे अंकुर रतन बाल-बाल बचे

नेपाल बाढ़ में फंसे अभिनेता खराज मुखर्जी और उनकी पत्नी, संपर्क टूटा, कैलाश मानसरोवर यात्रा से लौट रहे अंकुर रतन बाल-बाल बचेनेपाल में प्रकृति के रौद्र रूप ने चारों तरफ चीख-पुकार मचा दी है। नेपाल में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई है। इस आपदा में अब तक सैकड़ों लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है, जबकि हजारों लोग लोग लापता बताए जा रहे हैं। लापता लोगों में करीब 300 भारतीय भी शामिल हैं, जिससे भारत में भी चिंता की लहर दौड़ गई है।

‘ऐ मेरी जिंदगी, तू छुपी है कहां’ से फिर गूंजेगी आशा भोसले की आवाज, इस दिन रिलीज होगा गाना

‘ऐ मेरी जिंदगी, तू छुपी है कहां’ से फिर गूंजेगी आशा भोसले की आवाज, इस दिन रिलीज होगा गानाभारतीय संगीत जगत की सुरमयी धरोहर और अपनी मखमली आवाज से सात दशकों से अधिक समय तक दर्शकों के दिलों पर राज करने वाली गायिका आशा भोसले भले ही इस साल अप्रैल में 92 वर्ष की आयु में दुनिया को अलविदा कह गईं, लेकिन उनकी जादुई आवाज आज भी संगीत प्रेमियों के बीच अमर है।

अभिनेता बनने का सपना लेकर मुंबई आए थे मुकेश, फिर ऐसे बने हिंदी सिनेमा की ‘दर्द भरी आवाज’

अभिनेता बनने का सपना लेकर मुंबई आए थे मुकेश, फिर ऐसे बने हिंदी सिनेमा की ‘दर्द भरी आवाज’दर्द भरे नगमों के बेताज बादशाह मुकेश ने अपने पार्श्वगायन ने लगभग तीन दशक तक श्रोताओं को अपना दीवाना बनाया लेकिन वह अभिनेता के तौर पर अपनी पहचान बनाना चाहते थे। मुकेश चंद माथुर का जन्म 22 जुलाई 1923 को दिल्ली में हुआ था। उनके पिता लाला जोरावर चंद माथुर एक इंजीनियर थे और वह चाहते थे कि मुकेश उनके नक्शे कदम पर चलें, लेकिन वह अपने जमाने के प्रसिद्ध गायक अभिनेता कुंदनलाल सहगल के प्रशंसक थे और उन्हीं की तरह गायक अभिनेता बनने का ख्वाब देखा करते थे।

नानी के फैंस के लिए बड़ा सरप्राइज, अनिरुद्ध के कॉन्सर्ट में लॉन्च होगा 'द पैराडाइज' का दूसरा गाना

नानी के फैंस के लिए बड़ा सरप्राइज, अनिरुद्ध के कॉन्सर्ट में लॉन्च होगा 'द पैराडाइज' का दूसरा गानानेचुरल स्टार नानी, जो ‘जर्सी’ और ‘हाय नन्ना’ जैसी फिल्मों में अपनी दमदार इमोशनल परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं, अब ‘द पैराडाइज’ में एक बिल्कुल अलग और खतरनाक अवतार में नजर आएंगे। फिल्म 24 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है।

राणाबाली रिलीज डेट का ऐलान: दशहरे के खास मौके पर आएगी विजय देवरकोंडा-रश्मिका मंदाना स्टारर एपिक पीरियड ड्रामा

राणाबाली रिलीज डेट का ऐलान: दशहरे के खास मौके पर आएगी विजय देवरकोंडा-रश्मिका मंदाना स्टारर एपिक पीरियड ड्रामा'राणाबाली' 2026 की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्मों में से एक बन गई है। फिल्म में फैंस के पसंदीदा स्टार्स विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना एक बार फिर साथ नजर आएंगे। माइथ्री मूवी मेकर्स के बैनर तले बन रही यह फिल्म एक भव्य ऐतिहासिक कहानी पर आधारित है।

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरल

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरलबॉलीवुड की 'बेबी डॉल' सनी लियोनी अपनी बोल्डनेस के लिए जानी जाती हैं। सनी अपनी हॉट एंड सिजलिंग तस्वीरों से इंरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। फैंस सनी लियोनी की तस्वीरों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस बार सनी लियोनी ने मालदीव वेकेशन से अपनी कुछ बोल्ड तस्वीरें शेयर की है।

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाज

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाजपलक तिवारी हमेशा से ही अपने बेहतरीन फैशन सेंस और गॉर्जियस स्टाइल के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने अपनी दिलकश अदाओं से एक बार फिर फैंस का दिल जीत लिया है। पलक ने एक बेहद यूनीक और स्टाइलिश गोल्डन कॉर्सेट टॉप में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़का

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़काटीवी और सोशल मीडिया सेंसेशन निक्की तंबोली अपने अपने बोल्ड और दिलकश अंदाज के लिए मशहूर हैं। वह अपनी सिजलिंग अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। इस बार निक्की ने मरून कलर की साड़ी में अपनी कुछ सुपर सिजलिंग तस्वीरें शेयर की है। खूबसूरत शिमरी साड़ी में निक्की की अदाएं देखने लायक है।

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिल

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिलश्वेता तिवारी अपने ग्लैमरस लुक्स की वजह से सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। श्वेता का बोल्ड अंदाज देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वह दो बच्चों की मां हैं। 45 साल की श्वेता तिवारी की तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार लुटाते हैं। इस बार श्वेता तिवारी ने वेकेशन से अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलका

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलकाअपनी नीली आंखों और कातिलाना अदाओं से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली सेलिना जेटली पिछले 14 साल से अभिनय की दुनिया से दूर हैं। उन्हें आखिरी बार साल 2011 में आई फिल्म 'थैंक यू' में देखा गया था। इसके बाद वह 2012 में 'विल यू मैरी' में कैमियो रोल में नजर आई थीं।