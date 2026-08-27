‘डोंट बी शाय’ का टीजर रिलीज, कॉलेज लाइफ और पहले प्यार की कहानी लेकर आ रही नई स्टारकास्ट

प्राइम वीडियो ने इंटर्नल सनशाइन प्रोडक्शंस के सहयोग से अपनी आगामी प्राइम ओरिजिनल फिल्म ‘डोंट बी शाय’ का टीजर जारी कर दिया है। फिल्म में कॉलेज लाइफ, दोस्ती, पहला प्यार और बड़े होने के दौरान आने वाली उलझनों को नई स्टारकास्ट के साथ पेश किया गया है।

फिल्म में आरुषि बजाज श्यामिली ‘शाय’, पीयूष खाटी मयंक, बियांका अरोड़ा तारा और अंश दुग्गल ध्रुव की भूमिका में हैं। टीजर में युवा कलाकारों की एनर्जी के साथ शानदार विजुअल्स, ग्रूवी म्यूजिक, मजेदार केमिस्ट्री और भावनात्मक उतार-चढ़ाव देखने को मिलते हैं।

फिल्म की कहानी 20 वर्षीय श्यामिली ‘शाय’ दास के इर्द-गिर्द घूमती है। शाय को लगता है कि उसकी जिंदगी पूरी तरह उसके नियंत्रण में है और सब कुछ उसकी योजना के मुताबिक चल रहा है, लेकिन अचानक उसकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आता है जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। इसके बाद परिस्थितियां उसके नियंत्रण से बाहर होने लगती हैं।

‘डोंट बी शाय’ का लेखन और निर्देशन सृति मुखर्जी ने किया है। आलिया भट्ट और शाहीन भट्ट ने इंटर्नल सनशाइन प्रोडक्शंस के बैनर तले फिल्म का निर्माण किया है, जबकि चॉकबोर्ड एंटरटेनमेंट के ग्रिश्मा शाह और विकेश भूटानी सह-निर्माता हैं। फिल्म में कुणाल रॉय कपूर, अनुराग बसु, नेहा धूपिया और अंजू अल्वा नाइक भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आएंगे।

‘डोंट बी शाय’ का प्रीमियर 25 सितंबर 2026 को प्राइम वीडियो पर होगा। यह फिल्म हिंदी में अंग्रेजी सबटाइटल्स के साथ भारत समेत 240 से अधिक देशों और क्षेत्रों में स्ट्रीम की जाएगी।