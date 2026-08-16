दिशा पाटनी: 'एम.एस. धोनी' से 'आवारापन 2' तक, हर पड़ाव पर नया रंग

जब भी दिशा पाटनी बड़े पर्दे पर नजर आई हैं, वह अपने करियर के एक अलग दौर में रही हैं। अभिनेत्री ने 2015 में तेलुगु फिल्म ‘लोफर’ से अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की थी, जिसमें वह वरुण तेज के साथ नजर आई थीं। हालांकि, 2016 में आई बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘एम.एस. धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी’ ने उन्हें देशभर में पहचान दिलाई। फिल्म में प्रियंका के किरदार में दिशा ने प्यार की मासूमियत और भावनाओं को खूबसूरती से पेश किया और दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई।

2017 में दिशा ने चीनी फिल्म ‘कुंग फू योगा’ से इंटरनेशनल सिनेमा में कदम रखा और दिग्गज अभिनेता जैकी चैन के साथ स्क्रीन शेयर की। इस फिल्म के साथ उन्होंने यह साबित किया कि वह खुद को किसी एक तरह की फिल्मों तक सीमित नहीं रखना चाहतीं।

इसके बाद ‘भारत’, ‘बागी 2’, ‘मलंग’, ‘राधे’ और ‘एक विलेन रिटर्न्स’ जैसी फिल्मों के जरिए उन्होंने रोमांस, एक्शन, ग्रे शेड्स और थ्रिलर जैसे अलग-अलग तरह के किरदार निभाए।

2024 दिशा के करियर के लिए खास साल रहा, जब उनकी लगातार तीन फिल्में रिलीज हुईं। ‘योद्धा’ में उन्होंने जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस किए। इसके बाद ‘कल्कि 2898 एडी’ में वह एक अलग अंदाज में नजर आईं, जहां उन्होंने एक बाउंटी हंटर और मर्सिनरी का किरदार निभाया। इसी साल ‘कंगुवा’ के साथ उन्होंने तमिल सिनेमा में भी डेब्यू किया और फिल्म की फीमेल लीड बनीं। इस तरह दिशा ने खुद को एक मजबूत पैन-इंडिया अभिनेत्री के तौर पर स्थापित किया।

2026 में भी दिशा का करियर लगातार आगे बढ़ रहा है। इस साल उनकी तीन फिल्में दर्शकों के बीच पहुंच रही हैं। ‘ओ’ रोमियो’ के बाद उन्होंने ‘वेलकम’ फ्रेंचाइजी की फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ में कॉमेडी के क्षेत्र में कदम रखा। फिल्म में उन्होंने ग्लैमर के साथ अपनी कॉमिक टाइमिंग से भी दर्शकों का मनोरंजन किया।

अब दिशा ‘आवारापन 2’ का अहम हिस्सा हैं, जो अपनी पहली फिल्म की लोकप्रियता के कारण सबसे ज्यादा इंतजार की जा रही फिल्मों में से एक है। फिल्म में दिशा एक शांत और भावनात्मक अंदाज में नजर आ रही हैं।

14 अगस्त को फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। दर्शकों एक बार फिर दिशा पाटनी का नया अंदाज देखने को मिला है। इस बार भी उनका बदलाव सिर्फ एक अलग किरदार चुनने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उनके लगातार बदलते और आगे बढ़ते करियर का हिस्सा है।