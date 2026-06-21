रविवार, 21 जून 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. disha patani bold glamorous zebra print outfit photos viral
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: रविवार, 21 जून 2026 (17:32 IST)

जेब्रा प्रिंट आउटफिट में दिशा पाटनी ने ढाया कहर, सिजलिंग पोज देख फैंस हुए क्रेजी

Disha Patani hot photos
बॉलीवुड की सबसे फिट और ग्लैमरस अभिनेत्रियों में शुमार दिशा पाटनी एक बार फिर अपने बोल्ड अंदाज को लेकर सुर्खियों में हैं। 
 
सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली दिशा ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी कुछ बेहद हॉट और ग्लैमरस तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्हें देखकर फैंस अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे हैं।

 
तस्वीरों में दिशा पाटनी का फैशन सेंस देखने लायक है। उन्होंने एक बेहद अट्रैक्टिव सिल्वर और ब्लैक कॉम्बिनेशन वाला जेब्रा प्रिंट हॉल्टर नेक कॉर्सेट स्टाइल टॉप पहना हुआ है, जिसमें ब्लैक लेस की डिटेलिंग दी गई है। 
 
इस चमकीले टॉप के साथ दिशा ब्लैक कलर की मिनी स्कर्ट मैच की है, जो उनके टोंड लेग्स और परफेक्ट फिगर को बेहतरीन तरीके से फ्लॉन्ट कर रही है।

 
लाइट मेकअप, न्यूड लिप्स और स्मोकी आइज के साथ दिशा का यह ओवरऑल लुक इंटरनेट का तापमान बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार है।
 
दिशा के लुक को सबसे ज्यादा खास उनके एक्सप्रेशंस और हेयर स्टाइल बना रहे हैं। उनके चेहरे पर गिरती जुल्फें और बंद आंखों के साथ दिया गया पोज उनके लुक में एक मिस्ट्री और सेंसुअलिटी जोड़ रहा है। 
 
तस्वीरों में दिशा पाटनी ने एक से बढ़कर एक सेक्सी पोज दिए हैं। उनका साइड-प्रोफाइल पोज उनकी परफेक्ट बॉडी कर्व्स को उभार रहा है। कुछ तस्वीरें ब्लैक एंड व्हाइट भी हैं। 
 
दिशा पाटनी का यह नया अवतार इस बात का सबूत है कि स्टाइल और बोल्डनेस के मामले में उनका मुकाबला करना आसान नहीं है। तस्वीरें अपलोड होते ही फैंस इस पर जमकर लाइक्स और कमेंट्स की बरसात कर रहे हैं।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

जेब्रा प्रिंट आउटफिट में दिशा पाटनी ने ढाया कहर, सिजलिंग पोज देख फैंस हुए क्रेजी

जेब्रा प्रिंट आउटफिट में दिशा पाटनी ने ढाया कहर, सिजलिंग पोज देख फैंस हुए क्रेजीबॉलीवुड की सबसे फिट और ग्लैमरस अभिनेत्रियों में शुमार दिशा पाटनी एक बार फिर अपने बोल्ड अंदाज को लेकर सुर्खियों में हैं। उन्होंने एक बेहद अट्रैक्टिव सिल्वर और ब्लैक कॉम्बिनेशन वाला जेब्रा प्रिंट हॉल्टर नेक कॉर्सेट स्टाइल टॉप पहना हुआ है, जिसमें ब्लैक लेस की डिटेलिंग दी गई है।

थिएटर्स में देखने मिलेगा जबरदस्त क्रेज, 10 दिनों के भीतर रिलीज होंगी साल की दो बड़ी फिल्में 'टॉक्सिक' और 'मिर्जापुर: द मूवी'

थिएटर्स में देखने मिलेगा जबरदस्त क्रेज, 10 दिनों के भीतर रिलीज होंगी साल की दो बड़ी फिल्में 'टॉक्सिक' और 'मिर्जापुर: द मूवी'अगस्त के आखिर और सितंबर की शुरुआत का समय सिनेमाघरों (एग्जीबिशन सेक्टर) के लिए बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। 26 अगस्त को 'टॉक्सिक' और उसके तुरंत बाद 4 सितंबर को 'मिर्जापुर: द मूवी' की रिलीज के साथ, थिएटर्स को बैक-टू-बैक दो बड़ी बड़ी फिल्में मिलने वाली हैं।

अमोल पाराशर और आकांक्षा रंजन ने बताए 'ग्राम चिकित्सालय' के नए सीजन के बड़े बदलाव

अमोल पाराशर और आकांक्षा रंजन ने बताए 'ग्राम चिकित्सालय' के नए सीजन के बड़े बदलाव'ग्राम चिकित्सालय' यह सीरीज गांव की मिट्टी की खुशबू लिए अमेज़न प्राइम पर दिखाई गई। इसमें चिकित्सालय यानी हॉस्पिटल में होने वाली छोटी बड़ी कहानियों को लोगों के सामने रखा गया। इसे दर्शकों ने पसंद भी किया। अब इसी का सीजन 2 लाया जा रहा है जिसमें कलाकार अमोल पाराशर और आकांक्षा रंजन है। इसी सीरीज के प्रमोशन इंटरव्यू के दौरान सीरीज के कलाकारों ने मीडिया से बातचीत की।

​'बंटवारा 1947' की रिलीज से पहले करण देओल ने पापा सनी देओल पर लुटाया प्यार, फादर्स डे पर लिखा दिल छू लेने वाला नोट

​'बंटवारा 1947' की रिलीज से पहले करण देओल ने पापा सनी देओल पर लुटाया प्यार, फादर्स डे पर लिखा दिल छू लेने वाला नोटएक दमदार मोशन पोस्टर के जरिए अपना असर छोड़ने के बाद, 'बंटवारा 1947' के मेकर्स ने अब फिल्म के कुछ बेहद शानदार कैरेक्टर पोस्टर्स रिलीज किए हैं। इन पोस्टर्स में हिम्मत, मासूमियत और कभी न हार मानने वाला जज्बा साफ दिखाई दे रहा है। 'आमिर खान प्रोडक्शंस' के बैनर तले बन रही यह फिल्म त्याग, उम्मीद और इंसानी हौसले की एक बेहद इमोशनल कहानी पर्दे पर लाने वाली है।

प्रभास की छोटी सी झलक ने 'कल्कि 2' और 'स्पिरिट' को लेकर फैंस के बीच छेड़ी चर्चा!

प्रभास की छोटी सी झलक ने 'कल्कि 2' और 'स्पिरिट' को लेकर फैंस के बीच छेड़ी चर्चा!प्रभास एक बार फिर सोशल मीडिया पर पूरी तरह छाए हुए हैं, और उन्होंने यह साबित कर दिया है कि फैंस उन्हें 'दुनिया का सबसे महान एक्टर' क्यों कहते हैं। बिना किसी नई फिल्म के अनाउंसमेंट, बिना किसी टीज़र लॉन्च या बिना किसी पब्लिक अपीयरेंस के भी, इस एक्टर ने कुछ छोटी-छोटी चीजों के जरिए ही इंटरनेट पर तहलका मचा दिया, जो देखते ही देखते बड़े ट्रेंडिंग टॉपिक्स बन गए।

और भी वीडियो देखें

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरल

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरलबॉलीवुड की 'बेबी डॉल' सनी लियोनी अपनी बोल्डनेस के लिए जानी जाती हैं। सनी अपनी हॉट एंड सिजलिंग तस्वीरों से इंरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। फैंस सनी लियोनी की तस्वीरों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस बार सनी लियोनी ने मालदीव वेकेशन से अपनी कुछ बोल्ड तस्वीरें शेयर की है।

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाज

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाजपलक तिवारी हमेशा से ही अपने बेहतरीन फैशन सेंस और गॉर्जियस स्टाइल के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने अपनी दिलकश अदाओं से एक बार फिर फैंस का दिल जीत लिया है। पलक ने एक बेहद यूनीक और स्टाइलिश गोल्डन कॉर्सेट टॉप में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़का

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़काटीवी और सोशल मीडिया सेंसेशन निक्की तंबोली अपने अपने बोल्ड और दिलकश अंदाज के लिए मशहूर हैं। वह अपनी सिजलिंग अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। इस बार निक्की ने मरून कलर की साड़ी में अपनी कुछ सुपर सिजलिंग तस्वीरें शेयर की है। खूबसूरत शिमरी साड़ी में निक्की की अदाएं देखने लायक है।

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिल

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिलश्वेता तिवारी अपने ग्लैमरस लुक्स की वजह से सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। श्वेता का बोल्ड अंदाज देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वह दो बच्चों की मां हैं। 45 साल की श्वेता तिवारी की तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार लुटाते हैं। इस बार श्वेता तिवारी ने वेकेशन से अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलका

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलकाअपनी नीली आंखों और कातिलाना अदाओं से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली सेलिना जेटली पिछले 14 साल से अभिनय की दुनिया से दूर हैं। उन्हें आखिरी बार साल 2011 में आई फिल्म 'थैंक यू' में देखा गया था। इसके बाद वह 2012 में 'विल यू मैरी' में कैमियो रोल में नजर आई थीं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

क्रिकेट

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com