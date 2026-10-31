दिल्ली कॉन्सर्ट में दिलजीत दोसांझ ने CJP को सुनाई खरी-खरी, अभिजीत दीपके बोले- छोटा भाई समझ के मिट्टी पाओ

मशहूर पंजाबी सिंगर-एक्टर दिलजीत दोसांझ के बहुप्रतीक्षित 'ऑरा इंडिया टूर' का आगाज राजधानी दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से हुआ। शुक्रवार की रात लगभग 70,000 से अधिक प्रशंसकों से खचाखच भरे स्टेडियम में जहां दिलजीत के गानों पर प्रशंसक थिरकते नजर आए, वहीं स्टेज से उनके एक तीखे बयान ने राजनीतिक व सामाजिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है।

हाल ही में राजनीति से दूरी बनाने और "मैं एक कलाकार हूं" कहने पर सोशल मीडिया पर आलोचना झेल चुके दिलजीत ने इस बार अपनी चुप्पी तोड़ी। परफॉर्म करने के साथ-साथ उन्होंने उन आलोचकों और कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेताओं को आड़े हाथों लिया, जिन्होंने छात्र आंदोलनों के दौरान उनके रुख और उनकी बहुचर्चित फिल्म सतलुज पर कटाक्ष किया था।

Diljit Dosanjh Hits Back at CJP Over His “I Am an Artist” Remark, Says Punjabis Know How to Fight Their Battles https://t.co/mJDWQZN7Ph — Grey Insights (@GI_Bharat) October 30, 2026

मैं खामोश हूं, तो मुझे खामोश ही रहने दो

दिल्ली कंसर्ट के दौरान दिलजीत दोसांझ ने मंच पर प्रशंसकों से संवाद करते हुए भावुक लेकिन कड़े लहजे में कहा, मैं आप सभी से प्यार करता हूं क्योंकि मैं एक कलाकार हूं, भाई। मैं खामोश हूं, तो मुझे खामोश ही रहने दो। मैं आप सभी का समर्थन करता हूं, लेकिन पंजाबियों को यह मत सिखाओ कि लड़ाई कैसे लड़ी जाती है।

दिलजीत ने आगे मानव अधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालरा के जीवन पर आधारित अपनी संघर्षपूर्ण फिल्म सतलुज का जिक्र करते हुए कहा कि जिस फिल्म का मंच पर मजाक उड़ाया जा रहा है, उसके लिए उनकी पूरी टीम ने लंबे समय तक सेंसर बोर्ड से कानूनी और नैतिक लड़ाई लड़ी है। उन्होंने जोर देकर कहा, "पंजाबियों को ना सिखाओ कैसे लड़ाइयां लड़ी जाती हैं"।

सीजेपी नेता अभिजीत दीपके का आया भावनात्मक जवाब

दिलजीत के इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही CJP के वरिष्ठ कार्यकर्ता अभिजीत दीपके ने एक विस्तृत पोस्ट साझा की। उन्होंने 'टू दिलजीत पाजी' शीर्षक से लिखे पत्र में दोनों पक्षों के बीच उपजे मतभेदों को सहजता से सुलझाने की कोशिश की।

दीपके ने अपनी पोस्ट में लिखा, "पाजी, जून के महीने में जब हम विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तब आपकी टिप्पणी से मुझे दुख पहुंचा था। यह किसी व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण नहीं था, बल्कि इसलिए था क्योंकि मैंने हमेशा आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा है जो न्याय के लिए आवाज उठाता है।"

उन्होंने यह भी साझा किया कि वे हाल ही में मई में दिलजीत के शिकागो कंसर्ट में खुद शामिल हुए थे और आज भी उनकी कला और संगीत के प्रशंसक हैं। अपने संदेश का अंत करते हुए दीपके ने लिखा, "एक असहमति या गलतफहमी हमारे दिल से आपके प्रति सम्मान को कम नहीं कर सकती। बाकी पाजी, छोटा भाई समझ के मिट्टी पाओ।"

आगे किन शहरों में गूंजेगी दिलजीत की आवाज?

दिल्ली में धमाकेदार शुरुआत के बाद, दिलजीत दोसांझ का यह 'ऑरा इंडिया टूर' अब देश के अन्य प्रमुख शहरों का रुख करेगा। आगामी हफ्तों में यह टूर इंदौर, अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलुरु और लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा चंडीगढ़ शो की तारीखों का ऐलान भी जल्द होने की संभावना है।