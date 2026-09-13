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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Sunday, 13 September 2026 (14:22 IST)

दिलजीत दोसांझ ने रचा इतिहास, Wembley Stadium में परफॉर्म करने वाले पहले पंजाबी सिंगर बने, अब भारत के सबसे बड़े स्टेडियम में मचाएंगे धमाल

Diljit Dosanjh
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Sun, 13 Sep 2026 (14:24 IST)
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पंजाबी गायक और अभिनेता दिलजीत दोसांझ ने एक नया अध्याय लिख दिया है। अपने 'ओरा वर्ल्ड टूर' के तहत लंदन के ऐतिहासिक वेम्बली स्टेडियम में परफॉर्म किया। इस वेन्यू में एक कलाकार के तौर पर परफॉर्म करने वाले दिलजीत पहले पंजाबी सिंगर बन गए हैं। 
 
90,000 की क्षमता वाले खचाखच भरे स्टेडियम में जब दिलजीत मंच पर उतरे, तो पूरा लंदन पंजाबी धुनों पर झूम उठा। पारंपरिक पहनावे में स्टेज पर कदम रखते ही दिलजीत ने अपने खास अंदाज में कहा, "पंजाबी आ गए वेम्बली ओए! यह लम्हा इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा।" इसके बाद तो पूरे स्टेडियम में दर्शकों का उत्साह देखने लायक था।
दिलजीत ने अपने हाई-एनर्जी शो की शुरुआत अपने सबसे लोकप्रिय ट्रैक्स के साथ की। 'G.O.A.T.', 'Lover', 'Hass Hass' और 'Born to Shine' जैसे गानों पर वेम्बली स्टेडियम में मौजूद हर शख्स थिरकने पर मजबूर हो गया। पंजाबी लोक संगीत, आधुनिक रैप और हिप-हॉप के अनूठे मिश्रण ने इस शाम को और भी यादगार बना दिया।
 
विशालकाय स्टेडियम होने के बावजूद दिलजीत का अपने फैंस के साथ जुड़ाव कमाल का रहा। वे लगातार दर्शकों से बातचीत करते रहे। शो का सबसे भावुक क्षण तब आया जब उन्होंने शो के समापन पर 'मैं हूं पंजाबी' गाना गाया। आतिशबाजी के बीच गूंजते इस गाने ने न केवल शो का अंत किया, बल्कि वैश्विक मंच पर पंजाबी गौरव का परचम भी लहराया।
 
कोल्डप्ले का जिक्र और अहमदाबाद के लिए बड़ा ऐलान
इस ऐतिहासिक कॉन्सर्ट के दौरान दिलजीत ने अपने भारतीय प्रशंसकों के लिए एक बड़ा सरप्राइज दिया। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम—अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम का जिक्र करते हुए उन्होंने कोल्डप्ले के हालिया शो पर बात की।
 
दिलजीत ने कहा, "भारत में सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। वहां एक गोरे ग्रुप (कोल्डप्ले) ने शो हाउसफुल कर दिया था। उनके लिए पूरा सम्मान और बहुत मुबारकें। लेकिन भारत में इतना बड़ा स्टेडियम हो और वहां पंजाबी न हों, ऐसा तो हो ही नहीं सकता!"
इसके तुरंत बाद दिलजीत ने घोषणा की कि वे 21 नवंबर 2026 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अपना शो लेकर आ रहे हैं। इस खबर के आते ही न केवल वेम्बली में मौजूद दर्शक खुशी से झूम उठे, बल्कि सोशल मीडिया पर भी भारतीय फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है।
 
बीबीसी से बात करते हुए दिलजीत ने अपनी इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर की और अपने गांव से लेकर वेम्बली तक के सफर को याद किया। उन्होंने कहा, हैरी स्टाइल्स जैसे अंतरराष्ट्रीय कलाकारों के लिए शायद इस तरह के बड़े स्टेज पर परफॉर्म करना आम बात हो सकती है, लेकिन हमारे लिए यह बहुत मायने रखता है। पंजाब के एक छोटे से गांव से निकलकर यहां तक पहुंचना बेहद खास है। मैं अपने लोगों और आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत खुश महसूस कर रहा हूं।
 
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