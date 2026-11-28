दिलजीत दोसांझ के मुंबई कॉन्सर्ट में सान्या मल्होत्रा का जलवा, करिश्मा-दिशा और तृप्ति भी पहुंचीं

मुंबई के महालक्ष्मी रेसकोर्स में शुक्रवार रात पंजाबी गायक और अभिनेता दिलजीत दोसांझ के ‘ऑरा इंडिया टूर 2026’ के तहत आयोजित लाइव कॉन्सर्ट संगीत, उत्साह और बेबाक अंदाज के कारण चर्चा में रहा। कार्यक्रम से पहले सामने आईं सुरक्षा धमकियों के बावजूद हजारों प्रशंसक शो में पहुंचे और माहौल को ऊर्जा से भर दिया।

शाम का सबसे यादगार पल तब आया, जब दिलजीत ने दर्शकों के बीच मौजूद बॉलीवुड अभिनेत्री सान्या मल्होत्रा को मंच पर बुलाकर उनके साथ डांस किया। प्रस्तुति के दौरान दिलजीत दोसांझ ने भीड़ के बीच सान्या मल्होत्रा को देखा और हाथ बढ़ाकर उन्हें स्टेज पर आने का न्योता दिया। अचानक मिले इस बुलावे से सान्या बेहद खुश नजर आईं।

सान्या मुस्कुराते हुए मंच पर पहुंचीं, दिलजीत का हाथ थामा और गानों की थाप पर उनके साथ झूमने लगीं। दोनों की सहज केमिस्ट्री और ऊर्जावान जुगलबंदी देखकर दर्शक तालियों और सीटियों से उनका उत्साह बढ़ाते रहे। दिलजीत ने इस खास लम्हे का वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा करते हुए लिखा, “मुंबई, सान्या जी, क्या गजब का आकर्षण है।”

इस संगीतमय शाम में सान्या मल्होत्रा के अलावा करिश्मा कपूर, दिशा पाटनी और तृप्ति डिमरी जैसी कई अभिनेत्रियां भी नजर आईं, जो दिलजीत के लोकप्रिय गीतों पर थिरकती दिखीं। कॉन्सर्ट के दौरान दिलजीत ने अपने गीतों की जड़ों और गांव की मिट्टी की महक का भी जिक्र किया, जिससे दर्शक खुद को जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे।

शो के दौरान दिलजीत दोसांझ ने कॉन्सर्ट को लेकर मिली धमकियों पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि ऐसी धमकियों का मकसद लोगों में खौफ पैदा करना और उन्हें कार्यक्रम में आने से रोकना है। दिलजीत ने अपने चुटीले और शायराना अंदाज में कहा कि उन पर बम से हमले की बात कही गई है, लेकिन उनका जवाब केवल प्यार है। उन्होंने कहा, “शहरों में बारूद का मौसम है, तो गांवों में अमरूद का मौसम है। मैं आप सभी से प्यार करता हूं। चाहे कोई बम ही क्यों न फेंक दे, मेरे पास आपके लिए सिर्फ प्यार है।”

गौरतलब है कि दिलजीत के टूर के अन्य पड़ावों से भी सुरक्षा अलर्ट की खबरें सामने आई थीं। इससे पहले 15 नवंबर को इंदौर में हुए शो से पहले मेयर कार्यालय, निजी स्कूलों और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच को धमकी भरे संदेश मिलने की चर्चा रही। वहीं 29 नवंबर को प्रस्तावित बेंगलुरु कॉन्सर्ट से पहले भी आयोजन स्थल और पास के मेट्रो स्टेशन को लेकर मिली धमकी के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।