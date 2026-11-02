दीया मिर्जा के 'इको-फ्रेंडली दिवाली' वीडियो को BJP के विरोध के बाद BMC ने हटाया, एक्ट्रेस बोलीं- यह जनस्वास्थ्य का मामला

त्योहारों के सीजन में प्रदूषण पर जागरूकता फैलाना बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) और बॉलीवुड अभिनेत्री दीया मिर्ज़ा के लिए विवाद का सबब बन गया है। बीएमसी द्वारा चलाए गए 'इको-फ्रेंडली दिवाली' अभियान के तहत जारी एक वीडियो को लेकर मुंबई की राजनीति गरमा गई है।

बीजेपी के नेताओं के कड़े विरोध के बाद नागरिक निकाय ने दीया मिर्ज़ा के जागरूकता संदेश वाले वीडियो को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा दिया है। इस पूरे घटनाक्रम पर अब दिया मिर्ज़ा की प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें उन्होंने इसे विशुद्ध रूप से जनस्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा करार दिया है।

हाई कोर्ट के निर्देशों के तहत रिकॉर्ड हुआ था वीडियो

विवाद पर अपनी बात रखते हुए दीया मिर्ज़ा ने समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा, माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट और बीएमसी के अनुरोध पर जनहित में रिकॉर्ड किए गए वीडियो पर किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए? वायु प्रदूषण एक गंभीर चिंता का विषय है। प्रदूषण कम करने के हर प्रयास का स्वागत किया जाना चाहिए क्योंकि यह किसी राजनीति का नहीं, बल्कि आम जनता के स्वास्थ्य का मामला है।

दीया ने सोशल मीडिया पर यह भी स्पष्ट किया कि उन्होंने इस जन जागरूकता अभियान के लिए बीएमसी से कोई फीस नहीं ली थी।

क्या था बीएमसी का 'इको-फ्रेंडली दिवाली' अभियान?

बीएमसी ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उन निर्देशों के अनुपालन में एक विशेष अभियान की शुरुआत की थी, जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर पटाखों के अत्यधिक उपयोग और उससे होने वाले ध्वनि व वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने की बात कही गई थी। इस अभियान का शीर्षक "पटाखों के शोर से बचें और खुशियां बढ़ाएं!" रखा गया था।

BJP नेताओं की आपत्ति और बीएमसी की कार्रवाई

विवाद की शुरुआत तब हुई जब मुंबई भाजपा अध्यक्ष अमित सातम ने दिया मिर्ज़ा को इस अभियान का हिस्सा बनाए जाने पर सवाल उठाए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि मुंबई वासियों को अपनी परंपराओं और संस्कृति के अनुसार दिवाली मनाने के लिए किसी से नसीहत लेने की जरूरत नहीं है।

अमित सातम के विरोध के कुछ ही समय बाद बीएमसी ने दीया मिर्ज़ा का वीडियो अपने प्लेटफॉर्म्स से हटा दिया, जबकि माधुरी दीक्षित, निशिगंधा वाड और अजिंक्य रहाणे के वीडियो अभी भी बीएमसी के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर बने हुए हैं।

मामले ने तब और तूल पकड़ लिया जब मुंबई की मेयर ऋतु तावड़े ने इस फैसले का समर्थन किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीएमसी के आधिकारिक पोर्टल पर किसी भी ऐसे व्यक्ति को जगह नहीं दी जाएगी जो राजनीतिक या वैचारिक रूप से हिंदुत्व या सरकार की नीतियों का विरोध करता हो।