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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Saturday, 14 November 2026 (11:42 IST)

ध्वनि भानुशाली ने बॉयफ्रेंड संग की सगाई, कौन हैं सिंगर के मंगेतर यश भानुशाली?

Dhvani Bhanushali Engagement
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Sat, 14 Nov 2026 (11:44 IST)
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इंडियन पॉप म्यूजिक और बॉलीवुड की दुनिया में अपनी सुरीली आवाज से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली मशहूर सिंगर ध्वनि भानुशाली ने जिंदगी के नए अध्याय की शुरुआत कर दी है। ध्वनि ने यश भानुशाली के साथ सगाई कर ली है। सिंगर ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस खास सेलिब्रेशन की चार बेहद खूबसूरत तस्वीरें साझा करते हुए फैंस को यह खुशखबरी दी है। 
 
ध्वनि द्वारा शेयर की गई तस्वीरों में कपल ढलते सूरज की सुनहरी रोशनी के बीच रोमांटिक अंदाज में नजर आ रहा है। पहली तस्वीर में ध्वनि बड़े प्यार से यश को गले लगाती दिखाई दे रही हैं, जबकि दूसरी तस्वीर में यश उनके गाल पर किस कर रहे हैं और ध्वनि हाथ में ग्लास लिए मुस्कुरा रही हैं। 
एक अन्य तस्वीर में ध्वनि कैमरे की ओर अपनी चमकती इंगेजमेंट रिंग फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं और पीछे सूर्यास्त का मनमोहक नजारा दिख रहा है। तस्वीरों को साझा करते हुए ध्वनि ने एक बेहद प्यारा कैप्शन लिखा, "मुझे जिंदगी भर के लिए मेरा कपकेक मिल गया। मैंने हां कह दिया।" 
 
बेहद स्टाइलिश अंदाज में नजर आया कपल
इस खास दिन के लिए ध्वनि और यश दोनों ने बेहद क्लासी आउटफिट चुना। ध्वनि ने ब्राउन कलर का टैंक टॉप पहना था, जिसे उन्होंने स्टाइलिश लेदर स्कर्ट और मैचिंग फुटवियर के साथ पेयर किया। मिनिमल मेकअप और खुले बालों में उनका लुक बेहद आकर्षक लग रहा था। वहीं, यश भानुशाली व्हाइट शर्ट, कलरफुल जैकेट, डेनिम जींस और मैचिंग शूज में काफी हैंडसम नजर आए। दोनों का यह कैजुअल लेकिन एलिगेंट अंदाज फैंस को खूब पसंद आ रहा है।
कौन हैं ध्वनि के मंगेतर यश भानुशाली?
सगाई की खबर सामने आते ही इंटरनेट पर लोग यश भानुशाली के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो गए हैं। यश फिल्मी चकाचौंध से दूर रहते हैं, लेकिन बिजनेस और क्रिएटिव दुनिया में उनकी अपनी खास पहचान है। यश एक सफल एंटरप्रेन्योर और फोटोग्राफर हैं। वे भारत के तेजी से बढ़ते गेमिंग और ई-स्पोर्ट्स सेक्टर से जुड़े एक चर्चित संगठन के को-फाउंडर भी हैं। 
 
'वास्ते' से लेकर पॉप स्टार बनने तक का सफर
महज कम उम्र में बड़ी सफलता हासिल करने वाली ध्वनि भानुशाली ने साल 2018 में अपने म्यूजिक करियर की शुरुआत की थी। सुपरहिट ट्रैक 'वास्ते' ने यूट्यूब पर व्यूज के कई रिकॉर्ड तोड़ते हुए उन्हें घर-घर में मशहूर कर दिया। इसके अलावा 'दिलबर', 'लेजा रे', फिल्म 'लुका छुपी' का गाना 'दुनिया' और 'नयन' जैसे चार्टबस्टर गानों ने उन्हें भारत की सबसे युवा और लोकप्रिय पॉप स्टार्स में शामिल कर दिया। 
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