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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: सोमवार, 20 अप्रैल 2026 (12:55 IST)

धुरंधर 2 की बॉक्स ऑफिस पर धूम जारी: वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 1783 करोड़ रुपये

Dhurandhar 2 BOC
‘धुरंधर 2’ ने पांचवें सप्ताह में भी अपने प्रदर्शन से सभी को हैरान कर दिया है। शुक्रवार को 2.75 करोड़ रुपये, शनिवार को 4.75 करोड़ रुपये और रविवार को 5.25 करोड़ रुपये की कमाई के साथ फिल्म के हिंदी वर्जन ने कुल 1077.75 करोड़ रुपये की कमाई की। खास बात यह है कि इस सप्ताह के आंकड़ों में फिल्म की कमाई में कोई बड़ी गिरावट नहीं आई, जो दर्शकों के बीच इसकी मजबूत पकड़ को दर्शाता है। भूत बंगला जैसी बड़ी फिल्म के बावजूद, ‘धुरंधर 2’ ने अपनी स्थिति मजबूत बनाए रखी है और बॉक्स ऑफिस पर लगातार सफलताएं हासिल कर रही है।
 

धुरंधर 2 का बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन: एक नजर में

चलिए, अब एक नज़र डालते हैं ‘धुरंधर 2’ के हिंदी वर्जन के अब तक के बॉक्स ऑफिस आंकड़ों पर। फिल्म ने पहले सप्ताह में 649 करोड़ रुपये की कमाई की थी, जबकि दूसरे सप्ताह में यह आंकड़ा 251 करोड़ रुपये था। तीसरे सप्ताह में फिल्म ने 109 करोड़ रुपये की कमाई की और चौथे सप्ताह में 56 करोड़ रुपये का कारोबार किया। हालांकि, पांचवे वीकेंड में फिल्म का प्रदर्शन फिर से मजबूत दिखा, जहां उसने 12.75 करोड़ रुपये का कारोबार किया।

Dhurandhar BOC

क्या अब खत्म हो जाएगी फिल्म की यात्रा?

फिल्म का प्रदर्शन पांचवें सप्ताह में पहले के मुकाबले कुछ धीमा पड़ा है, लेकिन फिल्म अब भी बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाए हुए है। इसे देखते हुए यह कहना मुश्किल है कि फिल्म कब तक और कितना और कमा पाएगी। फिलहाल, ‘धुरंधर 2’ का कुल नेट कलेक्शन 1077.75 करोड़ रुपये हो चुका है, जो एक जबरदस्त सफलता की कहानी बन चुका है।
 

वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 1783 करोड़ रुपये 

फिल्म का 4 सप्ताह और पांचवें वीकेंड को मिलाकर वर्ल्ड वाइड ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 1783 करोड़ रुपये हो चुका है। भारत में 1260 करोड़ रुपये और ओवरसीज़ में 423 करोड़ रुपये। आने वाले दिनों में फिल्म 1800 करोड़ का आंकड़ा आसानी से पार कर लेगी। 
 

‘धुरंधर 2’ की सफलता की कहानी

फिल्म ‘धुरंधर 2’ ने साबित कर दिया है कि दर्शकों के बीच अब भी उसकी धाक है, भले ही स्क्रीन की संख्या में कमी आई हो और नई फिल्में भी आ चुकी हों। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लगातार सफलता की मिसाल बन चुकी है और इंडस्ट्री में इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। 
 
फिल्म ‘धुरंधर 2’ ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन जारी रखा है, और अब तक के आंकड़े दर्शाते हैं कि फिल्म में दम है। हालांकि, पांचवे वीकेंड में कमाई में थोड़ी गिरावट आई है, लेकिन यह अब भी सफलता की ओर बढ़ रही है। इस फिल्म की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है और इसने दर्शकों के बीच अपनी मजबूत जगह बना ली है। यह आने वाले समय में और भी रिकॉर्ड तोड़ सकती है।
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