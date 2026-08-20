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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Thursday, 20 August 2026 (13:14 IST)

'धमाल 4' के डायरेक्टर इंद्र कुमार और प्रोड्यूसर अशोक ठकेरिया पर FIR, 1.50 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप

Dhamal 4
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Thu, 20 Aug 2026 (13:16 IST)
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कॉमेडी फिल्म 'धमाल 4' के निर्देशक इंद्र कुमार और उनके व्यावसायिक साझेदार निर्माता अशोक ठकेरिया कानूनी मुसीबत में फंस गए हैं। दोनों पर फिल्म के वितरण और डिजिटल अधिकार बेचे जाने के नाम पर 1.50 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी का आरोप लगा है। 
 
मुंबई के अंबोली पुलिस स्टेशन में दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4) (धोखाधड़ी) और धारा 3(5) (समान नीयत से किया गया कार्य) के तहत FIR दर्ज की गई है। यह शिकायत मुंबई स्थित फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी 'ग्रैंड मास्टर' के मालिक विकास बलदेवराज साहनी द्वारा दर्ज कराई गई है।  
शिकायत के अनुसार, 15 अक्टूबर 2019 को ग्रैंड मास्टर और अशोक ठकेरिया से जुड़ी कंपनी मारुति इंटरनेशनल के बीच एक आधिकारिक समझौता हुआ था। इस डील के तहत ग्रैंड मास्टर ने 1.50 करोड़ रुपए का भुगतान करके 'धमाल' के स्थाई विश्वव्यापी वितरण, डिजिटल और कॉपीराइट अधिकार खरीदे थे।  
 
शिकायतकर्ता का दावा है कि सौदा करते समय उन्हें यह भरोसा दिलाया गया था कि फिल्म के अधिकार किसी अन्य तीसरे पक्ष को नहीं बेचे गए हैं।  
 
2015 में ही शेमारू को बेचे जा चुके थे राइट्स!
विकास साहनी का आरोप है कि अनुबंध होने के कुछ समय बाद उन्हें पता चला कि मारुति इंटरनेशनल ने फिल्म के लाइफटाइम ओटीटी और डिजिटल राइट्स 2015 में ही 'शेमारू एंटरटेनमेंट लिमिटेड' को बेच दिए थे। यानी ग्रैंड मास्टर के साथ समझौता करने से करीब 4 साल पहले ही इसके राइट्स किसी और के पास जा चुके थे।  
 
जनवरी 2020 में अशोक ठकेरिया ने खुद डिस्ट्रीब्यूटर के दफ्तर जाकर शेमारू के साथ हुए पुराने समझौते की जानकारी दी, जिसके बाद अधिकारों की वैधता को लेकर विवाद गहरा गया।  ग्रैंड मास्टर का दावा है कि उनके पास फिल्म के सभी पुख्ता दस्तावेज मौजूद हैं। कंपनी ने 20 मार्च 2020 को सिनेमैटोग्राफ कॉपीराइट के लिए आवेदन किया था, जिसके बाद कॉपीराइट कार्यालय ने 28 अप्रैल 2023 को उन्हें आधिकारिक कॉपीराइट प्रमाण पत्र जारी किया।  
शिकायतकर्ता के अनुसार, उनके पास फिल्म का ओरिजिनल नेगेटिव भी मौजूद है। अधिकारों में अस्पष्टता के कारण कई बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ उनके सौदे रद्द हो गए, जिससे ग्रैंड मास्टर कंपनी को करोड़ों रुपये का बड़ा वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा। निराशाजनक प्रतिक्रिया मिलने के बाद उन्होंने पुलिस का रुख किया, जिसके बाद यह आपराधिक मामला दर्ज किया गया। 
 
मामला तूल पकड़ने के बाद मारुति इंटरनेशनल ने अपना पक्ष रखते हुए एक आधिकारिक बयान जारी किया है। कंपनी के प्रवक्ता ने कहा, "हम फिलहाल संबंधित पक्ष के साथ बातचीत कर रहे हैं। आपसी चर्चा के जरिए फिल्म के अधिकारों से जुड़ा यह मामला जल्द ही सुलझा लिया जाएगा।"  
 
ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइजी रही है 'धमाल'
साल 2007 में रिलीज हुई फिल्म 'धमाल' में संजय दत्त, अरशद वारसी, जावेद जाफरी और रितेश देशमुख ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं। अपने बेहतरीन स्क्रीनप्ले और कॉमेडी टाइमिंग की बदौलत यह फिल्म एक कल्ट क्लासिक कॉमेडी बन गई। इस फ्रेंचाइजी की हालिया कड़ी 'धमाल 4' भी सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है, जिसमें अजय देवगन के साथ पूरी पुरानी स्टारकास्ट और नए कलाकार नजर आ रहे हैं।
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