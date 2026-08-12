'धड़कन' का क्लाइमेक्स नहीं था हैप्पी, सुनील शेट्टी की मौत से खत्म होने वाली थी फिल्म

सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी स्टारर फिल्म 'धड़कन' को रिलीज हुए 26 साल पूरे हो गए हैं। फिल्म में शिल्पा ने एक अमीर घर की लड़की का रोल निभाया थश, जो गरीब लड़के के प्यार में पड़ जाती हैं। बाद में उसकी शादी एक अमीर बिजनेसमैन से करवा दी जाती है।

इस फिल्म में गरीब आदमी देव का किरदार सुनील शेट्टी ने निभया था, जो बाद में करोड़पति बन जाता है। ‍फिल्म में सुनील शेट्टी का किरदार अमेरिकन नॉवेलिस्ट एफ स्कॉट फिट्जरग्राल्ड की किताब 'द ग्रेट गैट्सबी' से प्रेरित था। फिल्म में अपने शानदार अभिनय के लिए सुनील शेट्टी ने खूब तारीफें भी बटोरी थीं।

'धड़कन' का क्लाइमेक्स हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हुआ था, लेकिन क्या आप जानते हैं ये सीन फिल्म के असली स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं था। यानी कि फिल्म का अंत हैप्पी नहीं दुखद होना था, लेकिन आखिरी वक्त में इसे बदल दिया गया। फिल्म धड़कन के क्लाइमेक्स में सुनील शेट्टी मरने वाले होते हैं, लेकिन मेकर्स को बाद में महसूस हुआ कि अगर वे ऐसा करते हैं तो दर्शक इससे निराश हो जाएंगे।

इस बात का खुलासा खुद शिल्पा शेट्टी ने किया था। शिल्पा ने बताया कि फिल्म में देव बने सुनील शेट्टी को जब अंजलि यानी शिल्पा की प्रेग्नेंसी के बारे में पता चलता है, तो उनकी मौत होने वाली होती है. हालांकि फिल्म के मेकर्स इसके क्लाइमेक्स से खासा खुश नहीं थे।

शिल्पा ने कहा था, इस फिल्म के क्लाइमेक्स में इसलिए बदलाव किया गया क्योंकि फिल्म निर्माताओं को बाद में लगा कि फिल्म की हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए। पहले क्लाइमेक्स में दिखाया जाने वाला था कि जब अंजलि देव को यह बताती है कि वो राम के बच्चे की मां बनने वाली है तो यह सुनकर देव मर जाता है।

उन्होंने बताया था कि निर्माता को बाद में लगा कि यह फिल्म का काफी दुखद अंत हो जाएगा। इसी वजह से क्लाइमेक्स बदल दिया गया था। उन्हें लगा कि जब वे ही खुश नहीं हैं तो ऑडियंस कैसे खुश होगी। इस वजह से उन्होंने फिल्म का क्लाइमेक्स ही चेंज कर दिया।