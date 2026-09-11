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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Sunday, 13 September 2026 (07:13 IST)

पटोला से रेड साड़ी तक, गणेश चतुर्थी के लिए दीपिका पादुकोण के 10 बेस्ट ट्रेडिशनल लुक से लें इंस्पिरेशन

Deepika Padukone festive looks
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Fri, 11 Sep 2026 (16:17 IST)
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गणेश चतुर्थी नजदीक है, इसलिए एथनिक कपड़े पहनने का समय आ गया है। इस फेस्टिव फैशन इंस्पिरेशन में दीपिका पादुकोण की वॉर्डरोब में, एलिगेंट साड़ियों, रॉयल लहंगों से लेकर टाइमलेस भारतीय सिल्हूट्स तक, हर तरह का लुक मौजूद है। ऐसे में इस फेस्टिव सीजन को खास बनाने के लिए दीपिका के 10 लुक्स हैं, जिन्हें आप जरूर मार्क करना चाहेंगे।
 

1. स्टेटमेंट पटोला एन्सेम्बल

एक सुंदर हैंडवोवन पटोला-इंस्पायर्ड एन्सेम्बल, बारीकी से किए गए प्रिंट्स, आकर्षक डिटेलिंग और ट्रेडिशनल बॉर्डर का सुंदर मेल है। ऐसे में कहना होगा कि गणेश चतुर्थी के त्यौहार पर एक आकर्षक स्टेटमेंट बनाने के लिए ये बिल्कुल सही है। 
 

2. क्लासिक रेड साड़ी

दीपिका पादुकोण की रेड साड़ी आपको एक शानदार फेस्टिव लुक दे सकती है। ट्रेडिशनल ज्वेलरी, स्लीक बन और स्टेटमेंट ड्रेप के साथ ये उनका यह एक ऐसा गणेश चतुर्थी लुक है जो कभी भी आउट ऑफ स्टाइल नहीं होने वाला। 
 

3. द एलिगेंट आइवरी सूट

फेस्टिव सीजन में आप अगर कुछ सिंपल और सोबर पहनना चाहती हैं, तो दीपिका का आइवरी ट्रेडिशनल सूट आपके लिए परफेक्ट चॉइस है। इसकी खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी और आंखों को आराम देने वाला कलर पैलेट इसे बेहद ग्रेसफुल बनाता है।
 

4. द रॉयल रेड-एंड-गोल्ड लहंगा

दीपिका साबित का यह लुक साफ दिखाता है कि फेस्टिव सीजन के लिए रेड और गोल्ड का कॉम्बिनेशन एकदम परफेक्ट रहता है। इस रिचली एम्बेलिश्ड आउटफिट के साथ ट्रेडिशनल ज्वेलरी में दीपिका लुक पूरी तरह रॉयल वाइब देता है।
 

5. द रॉयल पर्पल साड़ी

गणेश चतुर्थी पर सबसे अलग नजर आने के लिए गहरे पर्पल रंग की साड़ी और उस पर की गई सुंदर डिटेलिंग एक सही चॉइस है। दीपिका की यह सोफिस्टिकेटेड स्टाइलिंग दिल जीत रही है। खास कर के साड़ी का रिच कलर और बारीक एम्ब्रॉयडरी पूरे लुक में चारचांद लगा रही है।
 

6. द शिमरिंग शैंपेन साड़ी

दीपिका की शिमरिंग शैंपेन साड़ी की भी शाम की जान बन सकती है। यह लुक एलिगेंट, ग्लैमरस और बिना ज्यादा कुछ किए सोफिस्टिकेटेड नजर आ रहा है। यह लुक साबित करता है कि फेस्टिव वियर के लिए हमेशा ब्राइट रंग चुनना जरूरी नहीं है।
 

7. द व्हाइट-एंड-ब्लैक साड़ी

अगर आप भी दीपिका की तरह ट्रेडिशनल ड्रेसिंग को एक मॉडर्न ट्विस्ट देना चाहते हैं तो उनकी ब्लैक बॉर्डर वाली खूबसूरत व्हाइट साड़ी बिल्कुल सही है। यह साड़ी लुक सिंपल होने के बावजूद अपना प्रभाव छोड़ने वाला है। अगर आपको फेस्टिव फैशन में क्लासिक स्टाइल के साथ थोड़ा मॉडर्न टच पसंद है, तो ये लुक आपके लिए बिल्कुल सही है।
 

8. द ट्रेडिशनल लहंगा

दीपिका का गोल्ड-एंड-ब्लैक लहंगा लुक किसी भी फेस्टिव सीजन के लिए फर्स्ट चॉइस है। खूबसूरत ऑर्नेट एम्ब्रॉयडरी, ट्रेडिशनल डिटेलिंग और शीयर दुपट्टे के साथ ये पूरा एन्सेम्बल फेस्टिव सेलिब्रेशन में एक अनोखा टच जोड़ता है।
 

9. द गोल्ड एम्ब्रॉयडर्ड एन्सेम्बल

दीपिका का हैवी एम्ब्रॉयडरी वाला गोल्ड एन्सेम्बल एक अच्छा विकल्प है अगर आप एथनिक वियर में कुछ अलग करना चाहते हैं। इसकी लॉन्ग सिल्हूट और ड्रामेटिक ट्रेल इसे किसी जरूरी फेस्टिव नाइट के लिए ग्लैमरस और एलिगेंट बनाता है।
 

10. द रेड फैमिली फेस्टिव लुक

त्योहार का जश्न मनाने के लिए क्लासिक रेड इंडियन एनसेंबल से बेहतर कुछ नहीं। दीपिका की फेस्टिव फैमिली पोर्ट्रेट, जिसमें वे एक ट्रेडिशनल रेड साड़ी में नज़र आती हैं, दिखाती है कि यह कलर कितना टाइमलेस हो सकता है, खासकर जब इसे ट्रेडिशनल ज्वेलरी और एक क्लासिक बन के साथ पेयर किया जाए।
 
विब्रेंट पटोला प्रिंट्स से लेकर अंडरस्टेटेड आइवरी, रॉयल पर्पल, और टाइमलेस रेड तक, दीपिका पादुकोण के पास हर तरह के फेस्टिव मूड के लिए एक ट्रेडिशनल लुक मौजूद है। और जैसे-जैसे वे अपनी दो बड़ी रिलीज़, 'किंग' और 'राका' के लिए तैयार हो रही हैं, उनका स्टाइल भी उनकी स्क्रीन प्रेज़ेंस जितना ही चर्चा का विषय बना हुआ है।
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