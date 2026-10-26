दलेर मेहंदी-सुबोध उनियाल विवाद खत्म! मंत्री ने फोन कर मांगी माफी, मीका सिंह की टीम ने जारी किया बयान

उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान शुरू हुआ मशहूर गायक दलेर मेहंदी और राज्य के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के बीच का विवाद आखिरकार शांत हो गया है। मंत्री सुबोध उनियाल ने दलेर मेहंदी को फोन कर पूरे घटनाक्रम पर माफी मांग ली है।

इस सकारात्मक कदम का स्वागत करते हुए दलेर मेहंदी के भाई मीका सिंह और उनकी टीम ने एक आधिकारिक बयान जारी कर उम्मीद जताई है कि अब यह विवाद पूरी तरह समाप्त हो जाएगा।

विवाद के पटाक्षेप के बाद मीका सिंह की टीम ने एक बयान जारी करते हुए कहा, हम इस बात की सराहना करते हैं कि सुबोध उनियाल जी ने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को लेकर दलेर मेहंदी पाजी से टेलीफोन पर बात करके माफी मांगी है। कलाकारों और उनकी गरिमा का सम्मान करना बेहद जरूरी है।

टीम ने आगे कहा, दलेर पाजी एक वरिष्ठ कलाकार हैं, जिन्होंने संगीत उद्योग में अतुलनीय योगदान दिया है और हर कलाकार सम्मानपूर्वक व्यवहार पाने का हकदार है। हमें उम्मीद है कि इस मामले को अब यहीं खत्म किया जा सकता है और हर कोई आपसी सम्मान और समझ के साथ आगे बढ़ सकता है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल

कैबिनेट मंत्री की इस माफी से पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थिति को संभालते हुए खुद पहल की थी। सीएम धामी ने मीका सिंह और दलेर मेहंदी से फोन पर बातचीत कर मंत्री की तरफ से खेद व्यक्त किया था और दोनों भाई-कलाकारों को पूरे सम्मान के साथ उत्तराखंड आने का न्योता दिया था।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीका सिंह ने सीएम धामी के इस कदम की खुलकर तारीफ की थी। मीका ने बताया कि मुख्यमंत्री धामी का व्यवहार बेहद विनम्र था। मीका के अनुसार, उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा था कि उनकी कोई गलती नहीं थी, इसलिए उन्हें माफी मांगने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने संवाद स्थापित किया, उसने दिल जीत लिया।

क्या था पूरा मामला?

यह पूरा विवाद नवरात्रि के पावन अवसर पर टिहरी गढ़वाल में आयोजित सिद्धपीठ मां कुंजापुरी पर्यटन एवं विकास मेले के दौरान शुरू हुआ था। दलेर मेहंदी मंच पर अपनी प्रस्तुति दे रहे थे, तभी कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बीच में ही उनकी परफॉर्मेंस रुकवा दी थी।

मंत्री ने सार्वजनिक मंच से ही गायक पर लिप-सिंक करने और नशे में होने का आरोप लगाया था। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद संगीत जगत में काफी नाराजगी देखने को मिली थी। मीका सिंह ने अपने बड़े भाई के बचाव में आकर इस व्यवहार को शर्मनाक बताया था और स्पष्ट किया था कि दलेर मेहंदी शराब का सेवन नहीं करते हैं और उस समय उनकी तबीयत खराब थी।