'दायरा' का नया पोस्टर रिलीज, करीना कपूर और पृथ्वीराज सुकुमारन की जोड़ी ने बढ़ाया सस्पेंस

'दायरा' के मेकर्स ने फिल्म का नया पोस्टर जारी कर दिया है, जिसमें करीना कपूर खान और पृथ्वीराज सुकुमारन नजर आ रहे हैं। इस पोस्टर के जरिए दर्शकों को इस बहुप्रतीक्षित क्राइम थ्रिलर की दुनिया की एक और झलक मिली है। 31 अगस्त को ट्रेलर रिलीज होने वाला है और उससे पहले सामने आए इस पोस्टर ने दोनों किरदारों के बीच के रिश्ते को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

पोस्टर कहानी के बारे में ज्यादा कुछ बताए बिना दर्शकों की उत्सुकता जरूर बढ़ाता है। पोस्टर में करीना कपूर खान और पृथ्वीराज सुकुमारन एक-दूसरे की पीठ से पीठ लगाए खड़े नजर आ रहे हैं। उनके आसपास पुलिस टेप की कई परतें हैं, जबकि बैकग्राउंड में एक चेहरा धुंधला नजर आता है। यह पूरा लुक कहानी को लेकर रहस्य और उत्सुकता पैदा करता है।

दोनों किरदारों के अलग-अलग नजरिए की झलक मिलती है और दर्शक यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर इन दोनों को जोड़ने वाली कड़ी क्या है और इस लकीर के दूसरी तरफ क्या छिपा है। पोस्टर कहानी में दिखने वाली और छिपी हुई चीजों के बीच एक साफ फर्क दिखाता है। फिल्म से जुड़े जवाब फिलहाल पर्दे के पीछे रखे गए हैं, जिससे 31 अगस्त को आने वाले ट्रेलर को लेकर दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ गई है।

यह फिल्म जंगली पिक्चर्स और पेन स्टूडियोज़ की पहली साझेदारी है। वहीं, मेघना गुलजार और जंगली पिक्चर्स तीसरी बार साथ आए हैं। इससे पहले दोनों ‘तलवार’ और ‘राज़ी’ में साथ काम कर चुके हैं। यह करीना कपूर खान और पृथ्वीराज सुकुमारन की पहली ऑन-स्क्रीन जोड़ी भी है।

सच्ची घटनाओं से प्रेरित ‘दायरा’ का निर्देशन नेशनल अवॉर्ड विजेता फिल्ममेकर मेघना गुलजार ने किया है। फिल्म की कहानी यश केसवानी, सीमा अग्रवाल और मेघना गुलजार ने लिखी है। ‘दायरा’ 18 सितंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।