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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Saturday, 8 August 2026 (11:33 IST)

अहान पांडे से अनीत पड्डा तक, ब्रेकथ्रू के बाद इन सितारों ने पहले ही साइन कर ली हैं अपनी अगली बड़ी फिल्में

Ahaan Panday upcoming movies
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Sat, 8 Aug 2026 (11:37 IST)
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एक फिल्म किसी कलाकार को पहचान दिला सकती है, लेकिन उसके बाद चुनी गई फिल्में ही उसके करियर की असली दिशा तय करती हैं। एक्शन एंटरटेनर, हॉरर-कॉमेडी, पीरियड ड्रामा से लेकर मल्टीलिंगुअल फिल्मों तक, बॉलीवुड की नई पीढ़ी के ये कलाकार अपने लिए अलग-अलग तरह की भूमिकाएं चुन रहे हैं। 
 
आइए जानते हैं उन उभरते सितारों के बारे में जिनकी आने वाली फिल्में भी उनके ब्रेकथ्रू प्रोजेक्ट्स जितनी ही रोमांचक हैं।
 
अहान पांडे
सैयारा से ब्लॉकबस्टर डेब्यू करने वाले अहान पांडे ने बॉलीवुड में धमाकेदार शुरुआत की। अब वह यशराज फिल्म्स के बैनर तले अली अब्बास ज़फर द्वारा निर्देशित एक अनटाइटल्ड एक्शन-रोमांस फिल्म में नजर आएंगे, जो उन्हें एक नए एक्शन अवतार में पेश करेगी। इसके बाद वह एक बार फिर सैयारा की टीम—निर्देशक मोहित सूरी और सह-कलाकार अनीत पड्डा—के साथ एक नई फिल्म में दिखाई देंगे।

 
नितांशी गोयल
लापता लेडीज़ से दर्शकों का दिल जीतने वाली नितांशी अब अपनी अभिनय यात्रा को नए आयाम दे रही हैं। वह जल्द ही तेलुगु थ्रिलर तक्षकुडु में नजर आएंगी। इसके अलावा उन्होंने एकता कपूर द्वारा निर्मित एक अनटाइटल्ड हॉरर-कॉमेडी की शूटिंग भी पूरी कर ली है, जिसमें दर्शकों को उनका बिल्कुल अलग अंदाज़ देखने को मिलेगा।
 
शनाया कपूर
अपने डेब्यू के तुरंत बाद ही शनाया कपूर ने जेसी (जैकब कार्डोसो) साइन की, जिसमें वह अभय वर्मा के साथ नजर आएंगी। यह फिल्म उनकी बढ़ती हुई फिल्मोग्राफी में एक और कमर्शियल एंटरटेनर के रूप में शामिल होगी।
अनीत पड्डा
सैयारा की सफलता के बाद अनीत पड्डा के पास कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। वह मैडॉक हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स की शक्ति शालिनी, स्ट्रीमिंग प्रोजेक्ट न्याय और मोहित सूरी की एक अनटाइटल्ड फिल्म में नजर आएंगी, जिसमें उनकी जोड़ी एक बार फिर सैयारा के सह-कलाकार आहान पांडे के साथ बनेगी।
 
श्रेया शर्मा
मस्ती 4 में अपनी शानदार परफॉर्मेंस के बाद श्रेया शर्मा लगातार नए प्रोजेक्ट्स के जरिए अपनी पहचान मजबूत कर रही हैं। इसके बाद वह नील नितिन मुकेश के साथ तू मेरी आशिकी, विवेक ओबेरॉय के साथ चोरी चोरी और फिल्म जटाधारा के गाने पल्लो लटके में नजर आईं। अब उनके पास दो कन्फर्म प्रोजेक्ट्स हैं। उन्होंने हाल ही में एक मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर की शूटिंग पूरी की है, जिसमें वह विवेक ओबेरॉय और नित्या मेनन के साथ स्क्रीन शेयर करती दिखाई देंगी।
 
लक्ष्य
किल से एक दमदार एक्शन स्टार के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले लक्ष्य ने द बा*र्ड्स ऑफ बॉलीवुड में अपनी अभिनय क्षमता का एक अलग पक्ष भी दिखाया। अब वह किल 2 में एनएसजी कमांडो अमृत राठौड़ के किरदार में वापसी करने के लिए तैयार हैं। यह फिल्म इस समय बन रही सबसे बहुप्रतीक्षित एक्शन फिल्मों में से एक मानी जा रही है।
 
अभय वर्मा
मुंज्या की सफलता के बाद अभय वर्मा के पास अपने समकालीन कलाकारों में सबसे व्यस्त लाइनअप में से एक है। वह जल्द ही किंग, लाइकेय लाइका, जेसी (जैकब कार्डोसो) और दिलकशी जैसी फिल्मों में नजर आएंगे। उनकी आने वाली फिल्में यह साबित करती हैं कि वह अलग-अलग तरह के किरदार निभाने के लिए तैयार हैं।
 
बॉलीवुड की नई पीढ़ी के ये कलाकार इस बात का बेहतरीन उदाहरण हैं कि उन्होंने अपनी पहली सफलता के बाद रुकने के बजाय सोच-समझकर अपने अगले प्रोजेक्ट्स चुने हैं। एक्शन, रोमांस, हॉरर, थ्रिलर और क्षेत्रीय सिनेमा तक फैली उनकी फिल्मों की यह विविधता बताती है कि बहुमुखी प्रतिभा ही आज के उभरते सितारों की सबसे बड़ी ताकत है। आने वाले वर्षों में यही कलाकार भारतीय सिनेमा के भविष्य को नई दिशा देते नजर आ सकते हैं।
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