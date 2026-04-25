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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: शनिवार, 25 अप्रैल 2026 (10:14 IST)

मनोज बाजपेयी से लेकर जयदीप अहलावत तक, बिना गॉडफादर के चमके ये बॉलीवुड सितारे

Bollywood outsider actors success story
बॉलीवुड एक ऐसे इंडस्ट्री जिसकी अक्सर कैंपों और इसके इनसाइडर फेवरिटिज़म के लिए आलोचना की जाती है। लेकिन कुछ कलाकार ऐसे भी हैं जिन्होंने केवल अपनी सच्ची प्रतिभा और अडिग मेहनत के बलबूते पर इस इंडस्ट्री में अपनी अलग जगह बनाई। 
 
इन पांच शानदार कलाकारों ने बिना किसी पारिवारिक कनेक्शन या गॉडफादर के अपने करियर की शुरुआत की और शून्य से शुरू होकर शोहरत तक का सफर तय किया। इनकी यात्रा भारतीय सिनेमा में संघर्ष और आत्मविश्वास की सच्ची मिसाल है।
 

मनोज बाजपेयी

बिहार में एक किसान के घर जन्मे मनोज बाजपेयी को थिएटर में कदम रखने से पहले नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में चार बार अस्वीकृति का सामना करना पड़ा (दाखिला नहीं मिला) था। कई सालों के संघर्ष और छोटी-छोटी भूमिकाओं के बाद, 1998 में राम गोपाल वर्मा की सत्या ने उन्हें बड़े पर्दे पर अपनी असाधारण प्रतिभा दिखाने का मौका दिया। 
 
 भीकू म्हात्रे की भूमिका के लिए मनोज को अपना पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। आज, अभिनेता गैंग्स ऑफ वासेपुर, द फैमिली मैन, अलीगढ़ जैसी फिल्मों में अपने अभिनय के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने एक ऐसे अभिनेता के रूप में अपनी विरासत को मजबूत किया है जो व्यावसायिक अपील से ज़्यादा कला को प्राथमिकता देते है।
 

राजकुमार राव

राजकुमार राव को बचपन से ही अभिनय का शौक रहा है और वे पढ़ाई के साथ-साथ अपने स्कूल के कई नाटकों में भी हिस्सा लेते थे। उन्होंने बताया कि अभिनय को पेशे के तौर पर अपनाने के पीछे अभिनेता 'मनोज बाजपेयी' का बहुत बड़ा हाथ था, उनसे प्रेरित होकर राव FTII में दाखिला लिया। 
 
लव, सेक्स और धोखा, रागिनी एमएमएस और शैतान जैसी फिल्मों में अभिनय करने के बाद, उन्हें काई पो चे में गोविंद गोवी पटेल की भूमिका से सफलता और प्रसिद्धि मिली! बहुत ही कम समय में, राजकुमार राव एक ऐसे अभिनेता बन गए, जो अभिनेता के रूप में उभरे जो हर किरदार में अलग रंग भरने में सक्षम हैं।
 

विनीत कुमार सिंह

एक योग्य डॉक्टर होते हुए भी विनीत का पहला प्यार हमेशा से ही अभिनय रहा है, जिसके लिए उन्होंने लगभग दो दशकों तक अस्वीकृति और छोटी-मोटी भूमिकाएँ सहन कीं। उन्हें आखिरकार 2018 में मुक्काबाज़ से सफलता मिली, जो एक ऐसी कहानी थी जिसे विनीत ने खुद लिखा था और जिसके लिए उन्होंने दो साल से ज़्यादा समय तक एक बॉक्सर के तौर पर प्रशिक्षण लिया था। 
 
छावा, सुपरबॉयज ऑफ मालेगांव और जाट में उनके हालिया प्रदर्शन उनकी असाधारण रेंज और बहुमुखी प्रतिभा के प्रति प्रतिबद्धता और यहां तक कि अभिनय की कला के प्रति प्रेम को दर्शाते हैं। जो उन्हें सिनेमा के सबसे सम्मानित, अंडररेटड कलाकारों में से एक बनाता है।
 

जयदीप अहलावत

भले ही गैंग्स ऑफ वासेपुर ने जयदीप अहलावत को शुरुआती पहचान दिलाई, लेकिन 2020 में स्ट्रीमिंग सीरीज़ पाताल लोक ने, इस FTII स्नातक को उनकी शुरुआत के लगभग एक दशक बाद उनकी उचित पहचान दिलाई। जिसने आखिरकार एक लीड ऐक्टर के रूप में उनकी अभूतपूर्व प्रतिभा को प्रदर्शित किया। अहलावत के करियर में देर से आई सफलता साबित करती है कि धैर्य और समर्पण के बल पर इंडस्ट्री की हर बाधाओं को दूर किया जा सकता है।
 

रणदीप हुड्डा

मीरा नायर की मॉनसून वेडिंग से डेब्यू करने वाले रणदीप हुड्डा को अपनी दूसरी फिल्म मिलने से पहले 4 साल तक इंतजार करना पड़ा। वन्स अपॉन ए टाइम इन मुंबई से उनका करियर फिर से शुरू हुआ, लेकिन हाईवे और सरबजीत में उनके शानदार अभिनय ने उन्हें भारत के सबसे समर्पित अभिनेताओं में से एक के रूप में स्थापित किया। हुड्डा की भूमिकाओं के लिए शारीरिक रूप से बदलने की इच्छा और क्रिस हेम्सवर्थ अभिनीत एक्सट्रैक्शन जैसी अंतरराष्ट्रीय फिल्म में काम करके उन्होंने खुद को ग्लोबल स्तर पर भी साबित किया।
 
ये अभिनेता न केवल इंडस्ट्री कनेक्शन की अनुपस्थिति को साझा करते हैं - बल्कि यह भी दर्शाते हैं कि बॉलीवुड अब हुनर और संघर्ष को महत्व देने लगा है। इन्होंने सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि उन सभी बाहरी लोगों के लिए भी रास्ता खोला है जो सपनों को लेकर मुंबई आते हैं। इनकी यात्रा यह साबित करती है कि सच्ची कला कभी भी छुपी नहीं रह सकती – वह अपनी जगह खुद बना लेती है।

 

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