गणेश चतुर्थी पर इन बॉलीवुड सितारों के घर विराजते हैं बप्पा, कार्तिक से पश्मिना तक मनाते हैं खास अंदाज में उत्सव

गणेश चतुर्थी आते ही देशभर में भक्ति, उत्साह और खुशियों का माहौल देखने को मिलता है। मुंबई में तो इस त्योहार की रौनक देखते ही बनती है और बॉलीवुड भी इससे अछूता नहीं है। इंडस्ट्री के कई सितारे हर साल अपने घर बप्पा का स्वागत करते हैं और परिवार के साथ पूरे विधि-विधान से पूजा-अर्चना करते हैं। इन सितारों के लिए गणेश चतुर्थी सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि आस्था, परिवार और अपनी परंपराओं से जुड़े रहने का खास अवसर है।

सलमान खान

सलमान खान का परिवार गणेश चतुर्थी के उत्सव के लिए जाना जाता है। खान परिवार हर साल श्रद्धा के साथ बप्पा का स्वागत करता है। सलमान भी परिवार के साथ आरती और पूजा में शामिल होते हैं। उनके घर का यह पारिवारिक उत्सव हर साल खासा आकर्षण बटोरता है।

कार्तिक आर्यन

कार्तिक आर्यन भगवान गणेश में गहरी आस्था रखते हैं और अक्सर अपने खास मौकों पर बप्पा का आशीर्वाद लेते नजर आते हैं। गणेश चतुर्थी के दौरान भी अभिनेता श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं और इस पावन पर्व की झलकियां अपने प्रशंसकों के साथ साझा करते हैं।

शिल्पा शेट्टी

शिल्पा शेट्टी के घर गणपति उत्सव हर साल बेहद खास अंदाज में मनाया जाता है। अभिनेत्री पूरे उत्साह के साथ बप्पा का स्वागत करती हैं और परिवार के साथ पूजा-अर्चना करती हैं। उनकी गणपति सेलिब्रेशन की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब पसंद किए जाते हैं।





श्रद्धा कपूर

श्रद्धा कपूर के परिवार में भी गणेश चतुर्थी का खास महत्व है। अभिनेत्री इस अवसर पर अपने परिवार के साथ बप्पा की पूजा करती हैं और त्योहार की खूबसूरत झलकियां प्रशंसकों के साथ साझा करती हैं। उनके लिए यह पर्व परिवार और अपनी जड़ों से जुड़ने का एक खूबसूरत मौका है।

पश्मीना रोशन

पश्मीना रोशन भी अपने परिवार के साथ गणेश चतुर्थी की खुशियां मनाती हैं। नई पीढ़ी की अभिनेत्री के लिए यह त्योहार परिवार की परंपराओं को आगे बढ़ाने और बप्पा का आशीर्वाद लेने का अवसर है। वह इस पर्व को पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ सेलिब्रेट करती हैं।

सोनाली बेंद्रे

सोनाली बेंद्रे के लिए गणेश चतुर्थी भक्ति के साथ-साथ परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का अवसर भी है। अभिनेत्री हर साल बप्पा का स्वागत कर पूजा-अर्चना करती हैं और इस त्योहार की सकारात्मकता को अपने करीबियों के साथ महसूस करती हैं।

सोनू सूद

सोनू सूद भी गणपति बप्पा के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हुए इस पर्व को मनाते हैं। गणेश चतुर्थी के खास मौके पर अभिनेता बप्पा का आशीर्वाद लेते हैं और अपने प्रशंसकों को भी त्योहार की शुभकामनाएं देते हैं।

आयुष्मान खुराना

आयुष्मान खुराना और उनका परिवार भी गणेश चतुर्थी को श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाता है। अभिनेता के लिए यह त्योहार परिवार के साथ समय बिताने, सकारात्मक ऊर्जा को अपनाने और भगवान गणेश का आशीर्वाद लेने का खास अवसर है।

गणेश चतुर्थी अपने साथ सिर्फ धार्मिक आस्था ही नहीं, बल्कि परिवार और अपनों के साथ जुड़ने की भावना भी लेकर आती है। बॉलीवुड के ये सितारे हर साल बप्पा का स्वागत कर अपनी परंपराओं को जीवंत रखते हैं। उनकी गणपति पूजा की झलकियां भी प्रशंसकों के लिए इस खूबसूरत पर्व की खुशी और भक्ति को और खास बना देती हैं।