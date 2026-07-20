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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Monday, 20 July 2026 (16:20 IST)

रणवीर सिंह से ऋषभ साहनी तक, बॉलीवुड के 7 दमदार विलेन जिन्होंने हर सीन पर छोड़ी अपनी छाप

Bollywood Best Villains
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Mon, 20 Jul 2026 (16:24 IST)
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सालों से, बॉलीवुड हीरो ने सबसे ज़्यादा वाहवाही बटोरी है, लेकिन कुछ सबसे यादगार सिनेमैटिक पल दूसरी तरफ खड़े आदमियों के रहे हैं। पिछले कुछ सालों में, फिल्ममेकर्स ने लेयर्ड, खतरनाक और लार्जर-दैन-लाइफ विलेन बनाने में बहुत पैसा लगाया है, जिन्होंने न सिर्फ हीरो को चैलेंज किया बल्कि अपने आप में पॉप कल्चर की पहचान बन गए। बेरहम शासकों से लेकर बेरहम मास्टरमाइंड तक, इन परफॉर्मेंस ने साबित कर दिया कि एक ताकतवर विलेन पूरी फिल्म को ऊपर उठा सकता है।
 

1. रणवीर सिंह - अलाउद्दीन खिलजी (पद्मावत)

रणवीर सिंह का अलाउद्दीन खिलजी का डरावना रोल आज भी मॉडर्न हिंदी सिनेमा में सबसे अच्छे विलेन परफॉर्मेंस में से एक है। उनकी ज़बरदस्त तेज़ी, अजीब बॉडी लैंग्वेज और अपनी इमेज को पूरी तरह छोड़ने की वजह से खिलजी एक ऐसा कैरेक्टर बन गया जिससे ऑडियंस नफ़रत करना पसंद करती थी। सालों बाद भी, जब भी बॉलीवुड के मशहूर विलेन की बात होती है, तो इस परफॉर्मेंस का ज़िक्र होता है।

 

2. सैफ अली खान - उदयभान सिंह राठौर (तान्हाजी)

सैफ अली खान ने उदयभान सिंह राठौर के रोल में अपनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस से ऑडियंस को हैरान कर दिया। क्रूरता और नफ़ासत का बैलेंस बनाते हुए, उन्होंने एक ऐसा विलेन बनाया जो बिना किसी दिखावे के डरावना था। उनकी ज़बरदस्त स्क्रीन प्रेजेंस ने यह पक्का किया कि वह पूरी फिल्म में अजय देवगन के साथ कदम से कदम मिलाकर चले।
 

3. बॉबी देओल - अबरार हक (एनिमल)

कम डायलॉग के बावजूद, बॉबी देओल ने एनिमल में अबरार के रोल में एक यादगार असर छोड़ा। उनके शांत खतरनाक अंदाज़, चुभने वाले एक्सप्रेशन और ज़बरदस्त एक्शन सीक्वेंस ने उन्हें फिल्म के सबसे बड़े टॉकिंग पॉइंट्स में से एक बना दिया। इस परफॉर्मेंस ने बॉबी को एक बिल्कुल नए अवतार में ज़िंदा कर दिया और खूब तारीफ़ें बटोरीं।

 

4. जॉन अब्राहम - जिम (पठान)

जॉन अब्राहम ने पठान में जिम को स्टाइल और इमोशनल गहराई दी। एक आम विलेन का रोल करने के बजाय, उन्होंने धोखे और बदले की भावना से भरे एक लेयर्ड विलेन का रोल किया। शाहरुख खान के साथ उनकी फिज़िकैलिटी और ज़बरदस्त आमने-सामने की टक्कर ने इस एक्शन सीन को ज़बरदस्त लेवल दिया।
 

5. ऋषभ साहनी - अहमद शाह अब्दाली (नागबंधम)

फाइटर में विलेन के अपने शानदार रोल के बाद, ऋषभ साहनी ने नागबंधम के साथ चीज़ों को एक लेवल ऊपर ले गए। अहमद शाह अब्दाली और उनके आज के ज़माने के अवतार, अली का रोल करते हुए, साहनी ने एक फिज़िकली मुश्किल डबल रोल किया जिसके लिए तलवारबाज़ी की ट्रेनिंग और कैरेक्टर में अलग तरह के बदलाव की ज़रूरत थी। उनकी ज़बरदस्त स्क्रीन प्रेज़ेंस, डराने वाली परफॉर्मेंस और लेयर्ड किरदार ने उन्हें इंडस्ट्री के सबसे होनहार नए ज़माने के विलेन में से एक बना दिया, और जब भी वह स्क्रीन पर आते थे, तो कई लोग उनकी ध्यान खींचने की काबिलियत की तारीफ़ करते थे।
 

6. विजय सेतुपति - काली गायकवाड़ (जवान)

मुश्किल किरदारों में आसानी से ढल जाने के लिए जाने जाने वाले विजय सेतुपति ने जवान में एक और यादगार विलेन का रोल किया। काली का शांत लेकिन बेरहम किरदार निभाने की वजह से वह एक ज़बरदस्त दुश्मन बन गया, जिससे एक बार फिर साबित हुआ कि कम मेहनत वाला काम भी अक्सर सबसे असरदार हो सकता है।
 

7. आर. माधवन - वनराज कश्यप (शैतान)

आर. माधवन ने अपनी चार्मिंग इमेज से हटकर खतरनाक वनराज कश्यप का रोल निभाकर दर्शकों को चौंका दिया। उनके शांत व्यवहार, परेशान करने वाली मुस्कान और साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन ने एक ऐसा विलेन बनाया जो ताकत से ज़्यादा डर पर निर्भर था, जिससे शैतान और भी दिलचस्प बन गया।
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