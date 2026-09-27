Bigg Boss 20: सलमान खान ने रीति तिवारी को दिखाया आईना, बोले- मनोज तिवारी की बेटी हो, डॉली बिंद्रा की नहीं

रियालिटी शो 'बिग बॉस 20' में इस हफ्ते जबरदस्त ड्रामा देखने को मिला। पूरे हफ्ते घर के भीतर गालियों की बौछार, तीखे तेवर और घटिया भाषा का इस्तेमाल करने वाली रीति तिवारी पर आखिरकार 'वीकेंड का वार' में गाज गिरी। प्रसिद्ध अभिनेता, गायक और राजनेता मनोज तिवारी की बेटी रीति तिवारी ने जिस तरह पूरे हफ्ते सीमाएं लांघीं, उससे न सिर्फ घरवाले परेशान दिखे बल्कि सोशल मीडिया पर फैंस भी खासे नाराज नजर आए।

नेशनल टीवी पर गंदी भाषा का प्रयोग और लगातार 'वुमन कार्ड' खेलने की वजह से जनता को वीकेंड का वार का बेसब्री से इंतजार था। इस खास एपिसोड में सलमान खान ने एक बार फिर साबित कर दिया कि आखिर क्यों उन्हें बिग बॉस का सबसे बड़ा और असरदार होस्ट माना जाता है। बिना किसी चीख-पुकार और बिना आवाज ऊंची किए सलमान ने रीति को जिस प्यार और संजीदगी से उनकी गलतियों का अहसास कराया, उसने दर्शकों का दिल जीत लिया।

इनसिक्योरिटी में भूलीं मर्यादा, सलमान ने दिखाया आईना

वीकेंड के वार पर सलमान खान ने रीति तिवारी के पूरे हफ्ते के रवैये की परतें खोलीं। उन्होंने बहुत ही शांत लहजे में रीति को समझाया कि वे अपनी इनसिक्योरिटीज के कारण किस कदर गलत रास्ते पर निकल चुकी हैं। सलमान ने खासतौर पर उदिति और काजी को लेकर रीति की असुरक्षा की भावना पर प्रहार किया।

सलमान ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उदिति के खिलाफ जो 'डिस' रीति ने इस्तेमाल किया था, वह बेहद घटिया था और काजी को लेकर उनकी चिढ़ साफ झलक रही थी। सलमान ने रीति को समझाया कि जब कोई व्यक्ति खुद की असुरक्षा से घिर जाता है, तो वह दूसरों को नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है, और रीति ने पूरे हफ्ते ठीक यही किया।

पिता की छवि का दिया हवाला

सलमान खान के समझाने का सबसे बड़ा और तीखा मोड़ तब आया जब उन्होंने रीति के पारिवारिक बैकग्राउंड की बात की। सलमान ने याद दिलाया कि उनके पिता मनोज तिवारी सिर्फ एक कलाकार या गायक नहीं हैं, बल्कि देश की राजनीति में एक जिम्मेदार पद पर हैं। नेशनल टीवी पर रीति की बदतमीजी और भाषा का सीधा असर उनके पिता की सामाजिक और राजनीतिक छवि पर पड़ सकता है।

सलमान ने रीति को उनकी दादी का भी ध्यान दिलाया जो घर बैठकर यह शो देख रही होंगी। इसके बाद सलमान ने एक ऐसा ताना मारा जिसने रीति को पूरी तरह हिलाकर रख दिया। सलमान ने कहा, "आप मनोज तिवारी की बेटी हो, डॉली बिंद्रा की बेटी नहीं हो। इस घर में आप पूरी तरह से डॉली बन गई हो।"

बता दें कि बिग बॉस के इतिहास में डॉली बिंद्रा को उनके अत्यधिक आक्रामक और अभद्र बर्ताव के लिए जाना जाता है। ऐसे में डॉली से अपनी तुलना सुनते ही रीति तिवारी पूरी तरह बैकफुट पर आ गईं।

सलमान और घरवालों से मांगी माफी

सलमान खान की इस नपी-तुली डांट और सही मार्गदर्शन का असर तुरंत देखने को मिला। रीति तिवारी को समझ आ गया कि अपनी हरकतों की वजह से वे कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हैं। इसके बाद रीति ने न सिर्फ सलमान खान बल्कि पूरे बिग बॉस हाउस, उदिति, काजी और पूरे भारत से नेशनल टीवी पर हाथ जोड़कर अपनी अभद्र भाषा और बदतमीजी के लिए माफी मांगी।

रीति ने स्वीकार किया कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है और उन्होंने वादा किया कि आने वाले दिनों में वे अपने गुस्से, भाषा और व्यवहार का पूरा ध्यान रखेंगी। उन्होंने सलमान खान को भरोसा दिलाया कि इस तरह की गलती शो में दोबारा नहीं दोहराई जाएगी।

सलमान खान की इस क्लासी क्लास के बाद सोशल मीडिया पर सलमान की जमकर तारीफ हो रही है। बिना आपा खोए किसी को उसकी औकात और मर्यादा याद दिलाने का यह तरीका फैंस को बेहद पसंद आ रहा है। हालांकि, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या रीति तिवारी का यह पछतावा सच्चा था या यह सिर्फ सलमान खान के गुस्से से बचने की एक तात्कालिक रणनीति थी?