Bigg Boss 20: रोहित शेट्टी ने लगाई स्काउट ओपी और लवप्रीत की क्लास, 'कंबल मसाज' पर उठाए सवाल

रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' में इस हफ्ते 'वीकेंड का वार' का नजारा काफी अलग और कड़ा देखने को मिलने वाला है। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान की जगह इस बार रोहित शेट्टी 'वीकेंड का वार' में कंटेस्टेंट की क्लास लगाने वाले हैं। होस्ट की कुर्सी पर बैठते ही रोहित शेट्टी ने अपने कड़े तेवर दिखाए और घर के चर्चित कंटेस्टेंट्स स्काउट ओपी उर्फ तन्मय सिंह और लवप्रीत कौर गिल (लव) की क्लास लगा दी।

नए प्रोमो में रोहित शेट्टी, स्काउट और लवप्रीत से घर के अंदर उनकी बढ़ती नजदीकियों को लेकर तीखे सवाल पूछते नजर आ रहे हैं। रोहित शेट्टी ने दोनों के उस व्यवहार पर निशाना साधा, जो पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है।

'भाई-बहन का रिश्ता और कंबल के अंदर मसाज?'

प्रोमो की शुरुआत में रोहित शेट्टी सीधे लवप्रीत से सवाल करते हैं, "लव, स्काउट आपके लिए क्या है?" इस पर लवप्रीत जवाब देती हैं कि वह स्काउट को अपने भाई की तरह मानती हैं। हालांकि, लव के इस जवाब से रोहित शेट्टी बिल्कुल संतुष्ट नहीं होते। वह ऑन-कैमरा दोनों की हरकतों पर सवाल उठाते हैं।

रोहित कहते हैं, जब वह पैर दबा रहा है, हाथ दबा रहा है, नेक दबा रहा है... लव, वह ठीक नहीं लग रहा है। आप स्काउट को बोलते हो पीछे से दबा दे, वह आपके काफ्स को दबा रहा है। कंबल के अंदर यह जो चल रहा है, यह स्क्रीन पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा है। 'इट इज नॉट लुकिंग गुड एट ऑल'।

स्काउट का बचाव, लेकिन रोहित ने नहीं मानी बात

रोहित शेट्टी की इस क्लास के बाद मशहूर गेमर स्काउट अपना बचाव करने की कोशिश करते हैं। स्काउट तर्क देते हैं कि जब घर की अन्य सदस्य माही विज उनसे हाथ-पैर दबाने के लिए कहती हैं, तो वह उनकी भी मदद करते हैं और मसाज कर देते हैं।

लेकिन रोहित शेट्टी उनके इस तर्क को सिरे से खारिज कर देते हैं। रोहित स्पष्ट करते हैं कि बात केवल किसी की मदद करने की नहीं, बल्कि उस इमेज और मैसेज की है जो नेशनल टीवी के जरिए बाहर की दुनिया में जा रहा है। रोहित चेतावनी देते हुए कहते हैं कि बाहर दर्शकों और उनके चाहने वालों के बीच इस रिश्ते की जो तस्वीर बन रही है, वह उनके गेम और व्यक्तिगत जीवन दोनों के लिए गलत साबित हो सकती है।

सोशल मीडिया पर दर्शकों की जबरदस्त प्रतिक्रिया

प्रोमो सामने आते ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई है। यूजर्स रोहित शेट्टी के इस कड़े रुख की जमकर तारीफ कर रहे हैं। अधिकतर दर्शकों का मानना था कि घर के अंदर भाई-बहन के रिश्ते के नाम पर जो कुछ दिखाया जा रहा था, उस पर रोक लगाना बेहद जरूरी था।

स्काउट की गर्लफ्रेंड काशवी हीरानंदानी की हो सकती है एंट्री!

इस पूरे ड्रामे के बीच मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा भी किया जा रहा है कि स्काउट ओपी की रियल-लाइफ गर्लफ्रेंड और जानी-मानी गेमिंग क्रिएटर काशवी हीरानंदानी आगामी वीकेंड का वार एपिसोड में नजर आ सकती हैं। माना जा रहा है कि यदि काशवी स्टेज पर आती हैं, तो वह स्काउट और लव दोनों के सामने अपनी बात रखेंगी और घर के अंदर के इस समीकरण को एक नया मोड़ देखने को मिल सकता है।