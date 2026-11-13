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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Friday, 13 November 2026 (10:58 IST)

Bigg Boss 20: स्काउट ने पार की सारी हदें, यंग से की धक्का-मुक्की, बिग बॉस ने सुनाई कड़ी सजा

Bigg Boss 20
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Fri, 13 Nov 2026 (11:01 IST)
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रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' का घर इन दिनों किसी युद्ध के मैदान से कम नजर नहीं आ रहा है। जैसे-जैसे शो आगे बढ़ रहा है, कंटेस्टेंट्स के बीच का तनाव और आपसी रंजिश खुलकर सामने आ रही है। शो के हालिया एपिसोड में एक ऐसा हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जिसने पूरे घर का माहौल गरमा दिया। 
 
एक टास्क के दौरान शो के दो चर्चित कंटेस्टेंट स्काउट और यंग के बीच भयंकर बहस और धक्का-मुक्की हो गई। इस विवाद में जहां स्काउट ने अपना आपा खोकर सारी हदें पार कर दीं, वहीं यंग ने गजब का संयम दिखाते हुए खुद को संभाले रखा। नतीजतन, बिग बॉस ने सख्त रुख अपनाते हुए न केवल टास्क रद्द किया, बल्कि स्काउट को पूरे सीजन के लिए एक बड़ी सजा भी सुना दी।
 
टास्क के दौरान बेकाबू हुए स्काउट ओपी 
एपिसोड की शुरुआत एक टास्क से हुई, लेकिन देखते ही देखते खेल की भावना व्यक्तिगत दुश्मनी में बदल गई। बहस इतनी बढ़ गई कि स्काउट और यंग के बीच जमकर गाली-गलौज और धक्का-मुक्की शुरू हो गई। इस झगड़े का यंग पर इतना गहरा असर पड़ा कि एपिसोड से पहले सामने आए प्रोमो में उन्हें यह तक कहते सुना गया था कि "या तो आज ये घर में रहेगा, या मैं अपने घर चला जाऊंगा।" हालांकि, हालात संभले और यंग ने शो नहीं छोड़ा।
झगड़े के दौरान स्काउट पूरी तरह बेकाबू नजर आए, लेकिन यंग ने किसी भी तरह की शारीरिक हिंसा से खुद को दूर रखा। बाद में जब बिग बॉस ने यंग को कन्फेशन रूम में अकेले बुलाकर बात की, तो यंग ने अपने शांत रहने की भावुक वजह बताई। उन्होंने कहा, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जिस इंसान के लिए मैंने इतनी जान लगाई, वह ऐसा करेगा। मैंने जानबूझकर अपने हाथ अपनी जेब में रखे थे ताकि गलती से भी हाथ न उठ जाए। अगर मैं हाथ उठा देता, तो मेरी मां मुझसे सबसे ज्यादा नाराज होतीं। 
 
घरवालों का फूटा गुस्सा, आम्रपाली ने की बाहर निकालने की मांग
इस घटना के बाद पूरा घर दो हिस्सों में बंटा नजर आया, लेकिन ज्यादातर सदस्यों ने स्काउट के व्यवहार को गलत ठहराया। आम्रपाली इस हरकत से बेहद नाराज दिखीं और उन्होंने चीखते हुए स्काउट को तुरंत शो से बाहर निकालने की मांग की। इतना ही नहीं, उन्होंने यंग को भी साफ सलाह दी कि वे स्काउट को दूसरा मौका बिल्कुल न दें। 
दूसरी तरफ, गुल्लू, कनिका और काजी ने स्काउट को शांत करने की कोशिश की और समझाया कि उनका कदम गलत था। घरवालों के समझाने पर स्काउट अपनी गलती मानकर यंग से माफी मांगने को तैयार भी हुए, लेकिन आहत यंग ने उनसे बात करने से साफ इनकार कर दिया।
 
बिग बॉस का कड़ा फैसला 
मामले की गंभीरता को देखते हुए बिग बॉस ने घर में चल रहा टास्क तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया। बिग बॉस ने साफ शब्दों में कहा कि इस पूरे विवाद में सारी गलती स्काउट की है और यंग पूरी तरह बेकसूर हैं। सजा के तौर पर बिग बॉस ने स्काउट को पूरे सीजन के लिए घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट कर दिया और साथ ही यह भी ऐलान किया कि वे पूरे सीजन में कभी घर के कैप्टन नहीं बन पाएंगे। 
 
नए प्रोमो में दिखा नया बवाल, स्काउट ने मुंडवाया सिर
अभी घरवाले इस सदमे से उबरे भी नहीं थे कि एपिसोड के अंत में दिखाए गए नए प्रोमो ने दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ा दी है। आगामी एपिसोड के प्रोमो में स्काउट और लव के बीच किसी बात को लेकर तीखी नोकझोंक होती दिख रही है। इस नई बहस और लगातार मिल रही आलोचनाओं से स्काउट मानसिक रूप से इतने परेशान हो गए कि उन्होंने गुस्से और हताशा में अपना सिर मुंडवा लिया। 
 
प्रोमो में स्काउट अपने पूरे बाल काटने के बाद फूट-फूटकर रोते हुए नजर आ रहे हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले एपिसोड में स्काउट का यह कदम घर के समीकरणों को किस तरफ मोड़ता है।
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