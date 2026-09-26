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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Saturday, 26 September 2026 (11:39 IST)

Bigg Boss 20: रीति तिवारी पर भड़के सलमान खान, गाली-गलौज और धमकी पर लगाई फटकार

Bigg Boss 20
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Sat, 26 Sep 2026 (11:42 IST)
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रियालिटी शो 'बिग बॉस 20' में हाई-वोल्टेज ड्रामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। घर का माहौल अब एक ऐसे नाजुक मोड़ पर पहुंच चुका है, जहाँ कंटेस्टेंट्स के बीच मर्यादा की सीमाएं लांघी जा रही हैं। हाल ही में हुए एक टास्क के दौरान बीजेपी नेता और मशहूर भोजपुरी गायक मनोज तिवारी की बेटी रीति तिवारी अपनी जुबान पर लगाम न रखने के कारण भारी विवादों में घिर गई हैं। 
 
साथी कंटेस्टेंट पर अभद्र भाषा के इस्तेमाल और पिता के नाम पर धमकी देने के बाद अब रीति पर 'वीकेंड का वार' में होस्ट सलमान खान का गुस्सा फूट पड़ा है। हाल ही में सामने आए वीकेंड का वार के प्रोमो से साफ हो गया है कि सलमान रीति की इस हरकत पर बेहद नाराज है। 
 
क्या है पूरा विवाद? डिस टास्क में लांघी मर्यादा
घर में दो टीमों के बीच एक-दूसरे को 'डिस' यानी रैप और शायरी के जरिए नीचा दिखाने का एक टास्क रखा गया था। नियम के मुताबिक रीति तिवारी का मुकाबला पहले उदिति सिंह से होना था। हालांकि, उदिति के इनकार के बाद काजी तौकीर रीति के सामने आए।
 
टास्क की आड़ में रीति तिवारी ने उदिति और काजी के खिलाफ ऐसे अमर्यादित और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। विवाद इतना बढ़ गया कि शो के मेकर्स को ब्रॉडकास्ट के दौरान रीति की बातों को पूरी तरह से म्यूट करना पड़ा। जब घर के सदस्यों ने इस गाली-गलौज और बदतमीजी पर आपत्ति जताई, तो रीति ने इसे बहुत हलके में लेते हुए कहा कि उन्होंने ये शब्द सिर्फ 'राइमिंग' बेहतर करने के लिए स्लैंग के तौर पर इस्तेमाल किए थे।
 
'मेरे बाप देख लेते तो...' - काजी तौकीर को दी धमकी
मामला यहीं शांत नहीं हुआ। एक अन्य टास्क के दौरान रीति तिवारी का गुस्सा इस कदर बढ़ गया कि उन्होंने काजी तौकीर को सीधे-सीधे धमकी दे डाली। रीति ने चिल्लाते हुए कहा, "अगर मेरे बाप आपको यह सब करते हुए देख लेते, तो आपको पता नहीं है कि आपका क्या हाल होता।"
 
मनोज तिवारी के नाम पर दी गई इस धमकी और लगातार खराब व्यवहार के बाद सोशल मीडिया पर फैंस का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। यूजर्स ने रीति को ट्रोल करना शुरू कर दिया और मेकर्स से मांग की कि स्टार किड होने के नाते रीति को बख्शा न जाए।
 
'वीकेंड का वार' में सलमान खान का रौद्र रूप
फैंस की नाराजगी के बाद मेकर्स ने 'वीकेंड का वार' का नया प्रोमो जारी कर दिया है, जिसमें सलमान खान रीति तिवारी की इस क्लास लगाते दिख रहे हैं। सलमान खान ने साफ कर दिया कि बिग बॉस के घर में किसी भी तरह की बदतमीजी और गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
 
प्रोमो में सलमान खान रीति से कहते हैं, "बदतमीजी की भी एक हद होती है रीति!" इसके साथ ही सलमान ने घर के बाकी सदस्यों को भी आड़े हाथों लिया जो इस विवाद के दौरान तमाशबीन बने रहे या रीति को उकसा रहे थे। सलमान ने कंटेस्टेंट आसिफ खान से सीधा सवाल करते हुए पूछा कि अगर यही अपशब्द उनकी अपनी बहन के लिए इस्तेमाल किए गए होते, तो क्या वे चुप रहते?
 
सोशल मीडिया पर बढ़ा सस्पेंस: क्या रीति होंगी बेघर?
सलमान खान के इस कड़े रुख के बाद बिग बॉस के फैंस काफी खुश नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर प्रोमो आते ही ट्रेंड करने लगा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 'वीकेंड का वार' एपिसोड में सलमान खान रीति तिवारी को सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ते हैं या उनके इस व्यवहार के लिए कोई सख्त सजा दी जाती है।
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