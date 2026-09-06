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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Sunday, 6 September 2026 (12:08 IST)

Bigg Boss 20: मनोज तिवारी की बेटी रीति की एंट्री, सलमान खान ने दिलाई 'अंडे वाले झगड़े' की याद

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Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Sun, 6 Sep 2026 (12:10 IST)
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टेलीविजन और ओटीटी की दुनिया के सबसे चर्चित और विवादित रियलिटी शो 'बिग बॉस' के 20वें सीजन का आगाज 6 सितंबर से होने जा रहा है। इस बार का सीजन पिछले सभी सीजनों की तुलना में काफी अलग और एंटरटेनमेंट से भरपूर होने वाला है। 
 
मेकर्स ने प्रीमियर से ठीक पहले एक नया प्रोमो जारी किया है, जिसने सोशल मीडिया पर आते ही सनसनी मचा दी है। इस प्रोमो में भोजपुरी स्टार और राजनेता मनोज तिवारी अपनी बेटी रीति तिवारी के साथ शो के मंच पर नजर आ रहे हैं। मनोज तिवारी 'बिग बॉस 4' के प्रतिभागी रह चुके हैं। हालांकि, इस बार वह कोई कंटेस्टेंट बनकर घर में एंट्री नहीं ले रहे हैं, बल्कि वह अपनी म्यूजिशियन बेटी रीति तिवारी को बिग बॉस के घर में छोड़ने आए हैं।  
 
सलमान खान ने दिलाई 'अंडे वाले झगड़े' की याद  
नए प्रोमो में मनोज तिवारी गाते हुए स्टेज पर एंट्री करते हैं, जिस पर होस्ट सलमान खान चुटकी लेते हुए पूछते हैं कि क्या वह दोबारा शो में आने की तैयारी में हैं? मनोज तिवारी हंसते हुए साफ करते हैं कि वह सिर्फ अपनी बेटी रीति को छोड़ने आए हैं। इसके बाद रीति स्टेज पर आकर अपनी शानदार सिंगिंग परफॉर्मेंस देती हैं।  
 
बातचीत के दौरान सलमान खान मजाकिया अंदाज में रीति को चेतावनी देते हैं, "घर के अंदर, अंडे को लेकर कभी फाइट मत करना।" इसके साथ ही सलमान जोड़ते हैं, "और ऐ... बाप पर मत जाना।" सलमान की यह बात सुनते ही मनोज तिवारी शर्माकर अपना चेहरा छिपा लेते हैं। इसके जवाब में रीति भी तुरंत एक 'बाप' वाला जोक मार देती हैं, जिस पर सलमान और मनोज तिवारी दोनों ठहाके लगाकर हंस पड़ते हैं।  
जानिए क्या था पुराना विवाद?  
सलमान खान का यह बयान बिग बॉस के इतिहास के सबसे चर्चित विवादों में से एक से जुड़ा है। सीजन 4 के दौरान मनोज तिवारी और डॉली बिंद्रा के बीच नाश्ते में अंडे को लेकर भयंकर बहस हुई थी। डॉली चाहती थीं कि मनोज पहले बचा हुआ खाना खत्म करें, जबकि मनोज ऑमलेट बनाना चाहते थे।  
 
इसी लड़ाई के दौरान मनोज तिवारी ने कहा था, "किचन किसी के बाप का नहीं है", जिसके जवाब में डॉली बिंद्रा चिल्लाई थीं, "बाप पे बोलना नहीं!" यह डायलॉग और क्लिप इंटरनेट पर आज भी एक पॉपुलर मीम के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सलमान ने रीति को इसी ऐतिहासिक लड़ाई का उदाहरण देकर आगाह किया।  
 
मेकर्स ने इस बार 'बिग बॉस 20' के घर की पहली झलक भी शेयर कर दी है, जो देखने में बेहद फैंटेसी और मॉडर्न वाइब देती है। इस बार पूरे घर का इंटीरियर फंतासी दुनिया 'ऐलिस इन वंडरलैंड' (Alice in Wonderland) से प्रेरित है। घर में एक शार्क-थीम वाला स्विमिंग पूल, एक विशाल गुलाबी चाय की केतली जो सोफे में तब्दील होती है और हॉट-एयर बलून के आकार का सिटिंग एरिया बनाया गया है।  
 
कंटेस्टेंट्स की हर हरकत पर पैनी नजर रखने के लिए 104 कैमरे लगाए गए हैं। इसके साथ ही इस बार घर में 2 सीक्रेट रूम्स भी बनाए गए हैं, जो खेल में बड़ा फेरबदल ला सकते हैं। 'बिग बॉस 20' का टेलीकास्ट JioHotstar पर रात 9 बजे और कलर्स टीवी पर रात 10:30 बजे से होगा। 
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