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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Saturday, 12 September 2026 (15:12 IST)

Bigg Boss 20: काजी तौकीर ने खोला अरिजीत सिंह से 20 साल पुरानी दोस्ती का राज, बोले- मैं क्रेजी हूं तो वो क्रेजीपन का बाप

Bigg Boss 20
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Sat, 12 Sep 2026 (15:16 IST)
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रियलिटी शो 'बिग बॉस' के घर में रोज नए ड्रामे और विवाद देखने को मिल रहे हैं। इस बार शो के भीतर एक ऐसा भावुक और दिलचस्प पल देखने को मिला जिसने दर्शकों का दिल जीत लिया है। शो के चर्चित कंटेस्टेंट काजी तौकीर ने देश के सबसे मशहूर और पसंदीदा प्लेबैक सिंगर अरिजीत सिंह के साथ अपनी 20 साल पुरानी गहरी दोस्ती पर बात की है।
 
संगीत की दुनिया से निकलकर रियलिटी टीवी के सबसे बड़े मंच तक पहुंचे काजी तौकीर ने घर के अन्य सदस्यों के सामने अरिजीत की प्रतिभा, उनके मिज़ाज और उनकी सादगी के ऐसे किस्से सुनाए, जिनकी चर्चा अब सोशल मीडिया पर हर तरफ हो रही है।
'फेम गुरुकुल' से शुरू हुआ था दो सितारों का सफर
काजी तौकीर और अरिजीत सिंह की पहली मुलाकात आज से लगभग दो दशक पहले यानी साल 2005 में चर्चित म्यूजिक रियलिटी शो 'फेम गुरुकुल' के दौरान हुई थी। उस शो में दोनों बतौर कंटेस्टेंट एक साथ नजर आए थे। काजी तौकीर ने वह शो जीता था, जबकि अरिजीत सिंह फाइनल से पहले ही बाहर हो गए थे।
 
हालांकि, वक्त के साथ अरिजीत सिंह ने भारतीय संगीत उद्योग में अपनी एक अलग और अटूट पहचान बनाई, लेकिन दोनों कलाकारों के बीच का प्यार और दोस्ती आज 21 साल बाद भी वैसी ही बनी हुई है।
 
काजी ने बांधे तारीफों के पुल
'बिग बॉस' के हालिया एपिसोड में काजी तौकीर अपने साथी कंटेस्टेंट अमन गांधी और यंग डीएसए के साथ फुर्सत के पल बिताते हुए अरिजीत सिंह के बारे में बात करते नजर आए। काजी ने अरिजीत के मस्तमौला और बेफिक्र अंदाज का जिक्र करते हुए कहा कि अरिजीत को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया उनके बारे में क्या सोचती है या क्या कहती है।
 
काजी ने कहा, अगर मैं पागल हूं, तो वो उस पागलपन का बाप है। हम दोनों ही थोड़े क्रेजी हैं। अगर हम भविष्य में कभी साथ काम करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। उन्होंने आगे अरिजीत की तुलना एक 'मैड साइंटिस्ट' से करते हुए कहा कि वो अपनी ही एक अलग दुनिया में रहते हैं और संगीत के मामले में बिल्कुल जीनियस हैं।
 
इसके बाद काजी ने अरिजीत के मशहूर गाने 'तुम ही हो' को अपनी आवाज़ में गाकर अपने दोस्त को एक खूबसूरत ट्रिब्यूट दिया और कैमरे की तरफ देखकर अपना प्यार जताया।
चप्पल पहनकर अवॉर्ड शो जाना: अरिजीत की सादगी ने जीता दिल
इसी बातचीत के दौरान घर के बाकी सदस्यों ने भी अरिजीत सिंह के प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया। पुणे के रैपर यंग डीएसए ने अरिजीत से मिलने की इच्छा जाहिर की और बताया कि किस तरह इतने बड़े स्तर की सफलता हासिल करने के बाद भी अरिजीत बहुत साधारण जीवन जीते हैं।
 
उन्होंने बताया कि अरिजीत सिंह को अक्सर बड़े-बड़े अवॉर्ड शो और स्टेज परफॉर्मेंस में भी बेहद सादे कपड़ों और चप्पलों में देखा जाता है, जो उनके ज़मीन से जुड़े व्यक्तित्व को दर्शाता है।
 
काजी तौकीर ने कुछ समय पहले का एक किस्सा भी याद किया जब वे अरिजीत के गृहनगर जियागंज गए थे। वहां दोनों दोस्तों ने बिना किसी स्टारडम के आम लोगों की तरह स्कूटी पर घूमकर समय बिताया था और अरिजीत की क्रिकेट अकादमी का दौरा भी किया था।
 
दोस्त के लिए अरिजीत सिंह ने भी बदला अपना नियम
अरिजीत सिंह आम तौर पर सोशल मीडिया और रियलिटी टीवी की चकाचौंध से दूरी बनाए रखने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन अपने पुराने दोस्त काजी तौकीर को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने भी अपने फैंस को सरप्राइज दिया। अरिजीत सिंह ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा था कि वे अपने जीवन में पहली बार सिर्फ इसलिए 'बिग बॉस' देखने जा रहे हैं क्योंकि वहां उनका 'रॉकस्टार दोस्त' काजी तौकीर मौजूद है। 
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