Bigg Boss 20: घर में कनिका मान और गुल्लू की बढ़ती नजदीकियां, माही विज-आम्रपाली दुबे में कैटफाइट!

रियालिटी शो 'बिग बॉस' में ड्रामा, रोमांस और विवादों का दौर शुरू हो चुका है। शो के छठे दिन घर के सदस्यों के असली चेहरे और उनके खेलने का तरीका खुलकर दर्शकों के सामने आ गया है। जहां कुछ कंटेस्टेंट्स का एग्रेशन अपने चरम पर पहुंच गया है, वहीं कुछ सदस्य अभी भी सिर्फ साइड कैरेक्टर्स की तरह पासिंग शॉट्स ही देते नज़र आ रहे हैं।

गहमागहमी और लड़ाई-झगड़ों के बीच घर में एक तरफ जहां प्यार की नई शुरुआत हो रही है, वहीं दूसरी तरफ कोल्ड वॉर और तीखी बहस ने माहौल को काफी गर्म कर दिया है। दर्शकों के लिए यह बिल्कुल भी चौंकाने वाली बात नहीं होगी अगर आने वाले दिनों में कनिका मान और गुल्लू एक कपल के रूप में सामने आएं।

शो के पहले ही दिन से दोनों के बीच की ट्यूनिंग और फ्लर्टिंग देखने को मिल रही है। गुल्लू तो मानो कनिका के अंदाज़ पर पूरी तरह लट्टू हो चुके हैं। वह एक्ट्रेस को पैंपर करने और उनपर लाइन मारने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते।

वॉशरूम और किचन ड्यूटी पर मचा बवाल

घर का असली ड्रामा तब शुरू हुआ जब कनिका मान और यंग के बीच किचन ड्यूटी को लेकर खटपट हो गई। कनिका का आरोप था कि यंग उनके साथ पक्षपात कर रहे हैं—अपने दोस्तों को सिर्फ एक काम दे रहे हैं जबकि उन्हें दो-दो काम थमा दिए गए हैं।

सुबह से शुरू हुई यह बहस तब और बढ़ गई जब कनिका लड़कों के वॉशरूम में चली गईं। इसके बाद घर में बड़ा बवाल खड़ा हो गया और स्थिति को संभालने के लिए घर में लड़के और लड़कियों के वॉशरूम अलग घोषित करने पड़े। यंग ने कनिका पर उनका अपमान करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें इस बात की सजा ज़रूर मिलेगी।

अमन गांधी का एग्रेशन और उदिति की आपत्ति

शो में पहली बार अमन गांधी का आक्रामक रूप देखने को मिला। अमन और आसिफ खान के बीच जमकर बहस हुई, जहां अमन ने सीधे आसिफ की एक्टिंग स्किल्स पर ही सवाल उठा दिए। दूसरी ओर, उदिति सिंह ने भी आसिफ खान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उदिति का कहना है कि आसिफ का रैंडमली आकर उनका हाथ पकड़ना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। उन्होंने साफ कहा कि वह इस तरह के 'टची बिहेवियर' में सहज महसूस नहीं करती हैं और आसिफ को अपनी सीमा में रहना चाहिए।

माही विज और आम्रपाली दुबे कोल्ड-वॉर

इंडस्ट्री की दो जानी-मानी अभिनेत्रियां, माही विज और आम्रपाली दुबे के बीच भी अब दरार साफ नज़र आने लगी है। दोनों की वाइब एक-दूसरे से मैच नहीं कर रही है। बातचीत में कड़वाहट और बॉडी लैंग्वेज से साफ है कि इनके बीच कोल्ड वॉर शुरू हो चुकी है, जो आने वाले दिनों में एक बड़ी जंग या कैटफाइट में बदल सकती है।

टेंशन के माहौल में काजी तौकीर का 'फन डोज़'

जहां एक तरफ पूरा घर लड़ाई और झगड़ों के तनाव से जूझ रहा है, वहीं काजी तौकीर अपनी ही अलग दुनिया और मस्ती में मस्त हैं। वह कभी अचानक गाना गाकर घरवालों और दर्शकों का मूड लाइट कर देते हैं, तो कभी बिना सिर-पैर की बातें करके लोगों को हंसने पर मजबूर कर देते हैं। काजी इस समय बिग बॉस के घर में पॉजिटिविटी और एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा ज़रिया बने हुए हैं।

'वीकेंड का वार' को लेकर बढ़ा रोमांच

छठे दिन के इस हाई-वोल्टेज ड्रामे के बाद अब सभी की नज़रें शनिवार को होने वाले पहले 'वीकेंड का वार' पर टिकी हैं। दर्शक यह देखने के लिए काफी उत्सुक हैं कि सलमान खान घर के किस सदस्य की क्लास लगाएंगे और किसे उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए तारीफ मिलेगी!