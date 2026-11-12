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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Updated : Thursday, 12 November 2026 (12:50 IST)

'बिग बॉस 11' फेम ढिंचैक पूजा के घर जल्द गूंजेगी किलकारी, फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, शादी के 6 महीने बाद सुनाई खुशखबरी

Dhinchak Pooja Pregnancy
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Thu, 12 Nov 2026 (12:50 IST)
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अपने अनोखे गानों और बेबाक अंदाज से सोशल मीडिया पर रातोंरात स्टार बनने वाली मशहूर इंटरनेट सेंसेशन और बिग बॉस 11 कंटेस्टेंट ढिंचैक पूजा (पूजा जैन) एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार चर्चा की वजह उनका कोई नया गाना नहीं, बल्कि उनकी निजी जिंदगी से जुड़ी एक बेहद प्यारी और बड़ी खुशखबरी है। 
 
'सेल्फी मैंने ले ली आज' और 'स्वैग वाली टोपी' जैसे वायरल गानों से पहचान बनाने वाली ढिंचैक पूजा जल्द ही मां बनने वाली हैं। सिंगर यवान के साथ शादी के बंधन में बंधने के करीब छह महीने बाद पूजा ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी प्रेग्नेंसी का आधिकारिक ऐलान कर दिया है।
बेबी शॉवर के वीडियो में फ्लॉन्ट किया बेबी बंप
ढिंचैक पूजा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक खास वीडियो साझा किया, जिसे देखकर उनके फैंस खुशी से झूम उठे। इस वीडियो में पूजा की गोद भराई यानी बेबी शॉवर सेरेमनी की बेहद खूबसूरत और यादगार झलकियां देखने को मिल रही हैं। वीडियो में पूजा गुलाबी रंग के खूबसूरत आउटफिट में नजर आ रही हैं और चेहरे पर प्रेग्नेंसी का ग्लो साफ झलक रहा है। 
 
वीडियो में वह बड़े प्यार से अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट करती हुई पोज दे रही हैं। वीडियो को साझा करते हुए पूजा ने कैप्शन में लिखा, "ढिंचैक पूजा का बच्चा जल्द आ रहा है।"
 
जब शादी की खबर को लोगों ने समझ लिया था म्यूजिक वीडियो का प्रमोशन
गौरतलब है कि ढिंचैक पूजा की प्रेग्नेंसी की यह खबर उनकी शादी के ऐलान के कुछ ही महीनों बाद आई है। इसी साल मई महीने में पूजा ने सिंगर यवान के साथ अपनी शादी की घोषणा कर सभी को चौंका दिया था। चूंकि पूजा अपने अनूठे और वायरल कंटेंट के लिए जानी जाती हैं, इसलिए शुरुआत में कई सोशल मीडिया यूजर्स को लगा कि शायद यह शादी भी उनके किसी अपकमिंग म्यूजिक वीडियो या पब्लिसिटी स्टंट का हिस्सा है।
 
हालांकि, बाद में तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए पूजा ने खुद सामने आकर इस खबर की पुष्टि की थी। एक बातचीत के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया था कि उनकी शादी बिल्कुल असली है और इसका किसी भी म्यूजिक प्रोजेक्ट से कोई संबंध नहीं है। पूजा ने अपनी लव स्टोरी साझा करते हुए बताया था कि उनकी और यवान की पहली मुलाकात ऑनलाइन हुई थी। कुछ समय तक एक-दूसरे को डेट करने और समझने के बाद दोनों ने अपने माता-पिता की रजामंदी से बेहद सादगी भरे और निजी समारोह में सात फेरे लिए थे।
 
वायरल गानों से 'बिग बॉस' तक का सफर
ढिंचैक पूजा के करियर की बात करें तो उन्होंने साल 2015 के आसपास यूट्यूब पर अपने गानों से इंटरनेट की दुनिया में कदम रखा था। 'दिलों का स्कूटर', 'बापू दे दे थोड़ा कैश' और 'सेल्फी मैंने ले ली आज' जैसे गानों ने उन्हें मीम्स और सोशल मीडिया चर्चाओं के केंद्र में ला खड़ा किया। उनकी इसी जबरदस्त लोकप्रियता के चलते उन्हें सलमान खान के चर्चित रियलिटी शो 'बिग बॉस 11' में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर हिस्सा लेने का मौका मिला। 
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