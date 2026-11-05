'जानी दुश्मन' से हॉरर जॉनर में कदम रख रही हैं भूमि पेडनेकर, रोंगटे खड़े कर देगा पोस्टर

बॉलीवुड एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर अब दर्शकों को थ्रिलर और ड्रामे के बाद सीधे खौफ के अंधेरों में ले जाने की तैयारी कर चुकी हैं। अपनी अदाकारी से हमेशा लीक से हटकर किरदार निभाने वाली भूमि पहली बार एक थिएट्रिकल सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म में नजर आएंगी। उनकी इस नई फिल्म का नाम 'जानी दुश्मन – डर के आगे मौत है' रखा गया है।

फिल्म के मेकर्स ने सोशल मीडिया पर इसका पहला आधिकारिक पोस्टर रिलीज कर दिया है, जिसके बाद से ही हॉरर सिनेमा के शौकीनों के बीच भारी हलचल देखने को मिल रही है।

पोस्टर में अंधेरे से निकलती एक रहस्यमयी और खून से सनी हुई हथेली दिखाई दे रही है, जो बिस्तर पर उल्टे मुंह लेटी एक महिला की सफेद चादर को दबोचे हुए है। इस पोस्टर का डार्क और सस्पेंस से भरा टोन यह साफ बयां करता है कि फिल्म में दर्शकों को डराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी।

सोशल मीडिया पर पोस्टर शेयर करते हुए मेकर्स ने लिखा, "डर तो बहुत देखा होगा, अब खौफ महसूस करने के लिए तैयार हो जाइए! पेश है जानी दुश्मन – डर के आगे मौत है!" इस टैगलाइन ने फिल्म को लेकर सिनेप्रेमियों की उत्सुकता को कई गुना बढ़ा दिया है।

यूनाइटेड किंगडम के बैकड्रॉप में एक मां-बेटी की कहानी

यह फिल्म केवल पारंपरिक भूतों या आत्माओं की कहानी नहीं होगी, बल्कि इसमें एक गहरा मानवीय और भावनात्मक दृष्टिकोण भी जोड़ा गया है। कहानी का मुख्य केंद्र एक मां और बेटी का रिश्ता है। यूनाइटेड किंगडम के ठंडे और रहस्यमयी बैकड्रॉप पर सेट इस फिल्म की कहानी में कई पुराने पारिवारिक राज छिपे होंगे, जो धीरे-धीरे सुपरनैचुरल घटनाओं के रूप में सामने आएंगे। मेकर्स की योजना इस फिल्म को एक बड़े 'हॉरर फ्रैंचाइजी' के रूप में विकसित करने की है, जिसकी पहली किस्त दर्शकों को इस खौफनाक यूनिवर्स से रूबरू कराएगी।

फिल्म को केवल कहानी के स्तर पर ही नहीं, बल्कि तकनीकी और विजुअल स्केल पर भी भव्य बनाने की पूरी तैयारी की गई है। फिल्म में इंटरनेशनल एक्शन और स्टंट स्पेशलिस्ट पीटर पेड्रारो को शामिल किया गया है। फिल्म की क्रिएटिव कमान 'भय – द गौरव तिवारी मिस्ट्री' के निर्देशक अरशद सैयद और क्रिएटिव विजन से जुड़े रॉबी ग्रेवाल संभाल रहे हैं।

बड़े बैनर का साथ और रिलीज डेट

इस महत्वाकांक्षी थिएट्रिकल हॉरर प्रोजेक्ट को बॉलीवुड के दो बड़े प्रॉडक्शन हाउस—भूषण कुमार की टी-सीरीज और प्रभलीन संधु की ऑलमायटी मोशन पिक्चर मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं। मेकर्स ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि यह फिल्म साल 2027 में सिनेमाघरों में दस्तक देगी।