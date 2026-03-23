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Written By WD Entertainment Desk
Last Updated : सोमवार, 23 मार्च 2026 (14:08 IST)

'भूत बंगला' के नए गाने 'तू ही दिसदा' का टीजर रिलीज, अक्षय कुमार-वामिका गब्बी की रोमांटिक केमिस्ट्री ने जीता दिल

Bhoot Bangla song Tu Hi Disda teaser
'भूत बंगला' 2026 की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्मों में से एक है, जो अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की बॉलीवुड की उस असली जोड़ी को 14 साल के लंबे समय के बाद वापस ला रही है। ये दोनों अपने खास स्टाइल के ह्यूमर, अफरा-तफरी और फुल-ऑन एंटरटेनमेंट के लिए जाने जाते हैं, और फैंस एक बार फिर बड़े पर्दे पर वही सब देखने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। 
 
बालाजी मोशन पिक्चर्स के इस फिल्म से जुड़ने के बाद, इसे लेकर उत्साह और भी ज्यादा बढ़ गया है। 'भूत बंगला' का पहला गाना "राम जी आके भला करेंगे" इंटरनेट पर छा जाने और सुपरहिट होने के बाद, अब मेकर्स फिल्म का रोमांटिक पहलू दिखाने के लिए तैयार हैं। 
 
फिल्म के नए गाने 'तू ही दिसदा' का टीजर रिलीज कर दिया गया है, जिसमें वामिका गब्बी और अक्षय कुमार एक ड्रीमी और रोमांटिक अंदाज में नजर आ रहे हैं। यह गाना दिल जीतने वाले रोमांस और वामिका-अक्षय की शानदार केमिस्ट्री की एक झलक दिखाता है।
 
​गाने के विजुअल्स में झरनों, घने जंगलों और खूबसूरत पहाड़ों के नजारों को दिखाया गया है, जो एक ताजगी भरे और रोमांटिक अहसास का वादा करते हैं। इस गाने में चार चाँद लगाने के लिए अरिजीत सिंह और निखिता गांधी ने अपनी आवाज दी है, जो इसे और भी रूहानी बना रही है। 
 
अपनी सुकून देने वाली आवाज के साथ अरिजीत सिंह इस लव ट्रैक की भावनाओं और गहराई को एक अलग लेवल पर ले जाने के लिए तैयार हैं। उम्मीद है कि रिलीज होते ही यह गाना चार्टबस्टर बनेगा और हर किसी की प्लेलिस्ट पर राज करेगा।
 
हाल ही में मेकर्स ने 'भूत बंगला' का टीज़र रिलीज किया और यह देखते ही देखते इंटरनेट पर छा गया। दर्शक क्लासिक कॉमिक वन-लाइनर्स, हॉरर का तड़का और अक्षय कुमार व प्रियदर्शन की इस बहुप्रतीक्षित जोड़ी को फिर से साथ देखने के लिए बेहद उत्साहित हैं। 
 
​बालाजी मोशन पिक्चर्स और केप ऑफ गुड फिल्म्स के सहयोग से पेश है 'भूत बंगला', जिसमें अक्षय कुमार, वामिका गब्बी, परेश रावल, तब्बू और राजपाल यादव मुख्य भूमिकाओं में हैं। प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित इस फिल्म के प्रोड्यूसर अक्षय कुमार, शोभा कपूर और एकता आर कपूर हैं। यह फिल्म 10 अप्रैल, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है।
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