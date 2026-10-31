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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Sunday, 1 November 2026 (07:02 IST)

बॉलीवुड की सबसे बड़ी दिवाली क्लैश के दो साल, कार्तिक आर्यन की 'भूल भुलैया 3' ने दी थी 'सिंघम अगेन' को मात

Kartik Aaryan
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Sat, 31 Oct 2026 (17:47 IST)
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1 नवंबर, 2024 को बॉलीवुड में दिवाली के मौके पर साल की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस टक्करों में से एक देखने को मिली, जब कार्तिक आर्यन की 'भूल भुलैया 3' और अजय देवगन की 'सिंघम अगेन' एक ही दिन सिनेमाघरों में रिलीज हुईं। दो सफल फ्रेंचाइजी, दमदार स्टारकास्ट और एक-दूसरे से बिल्कुल अलग सिनेमाई अनुभवों वाली इन फिल्मों के बीच मुकाबला साल की सबसे चर्चित ट्रेड स्टोरीज में से एक बन गया। 
 
दो साल बाद, दोनों फिल्मों के दुनियाभर के कलेक्शन हिंदी सिनेमा के सबसे चर्चित बॉक्स ऑफिस मुकाबलों में से एक का दिलचस्प नतीजा पेश करते हैं। इस सफलता ने कार्तिक आर्यन को एक थिएट्रिकल स्टार के रूप में और मजबूत किया, रूह बाबा के रूप में उनकी पहचान को नई ऊंचाई दी और फ्रेंचाइजी के साथ उनके जुड़ाव को और मजबूत बनाया। साथ ही, इसने 'भूल भुलैया 4' को लेकर दर्शकों की उत्सुकता भी बढ़ाई।
 
कार्तिक आर्यन अभिनीत 'भूल भुलैया 3' में हॉरर, कॉमेडी और पुरानी यादों का शानदार मेल देखने को मिला। फिल्म में विद्या बालन ने मंजुलिका के रूप में वापसी की, जबकि माधुरी दीक्षित की मौजूदगी ने फ्रेंचाइजी के आकर्षण को और बढ़ाया। दूसरी ओर, रोहित शेट्टी के निर्देशन में बनी 'सिंघम अगेन' में अजय देवगन मुख्य भूमिका में नजर आए। फिल्म की स्टारकास्ट में करीना कपूर खान, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण और टाइगर श्रॉफ जैसे सितारे शामिल थे।
 
दोनों फिल्मों ने दिवाली के बड़े रिलीज विंडो का भरपूर फायदा उठाया और बॉक्स ऑफिस पर एक दिलचस्प मुकाबले की शुरुआत की, जो रिलीज के काफी समय बाद तक चर्चा में रहा।
 
हालांकि, दुनियाभर के अंतिम बॉक्स ऑफिस आंकड़ों में 'भूल भुलैया 3' आगे निकल गई। कार्तिक आर्यन की इस हॉरर-कॉमेडी फिल्म ने दुनिया भर में 423.85 करोड़ रुपए की कमाई की, जबकि रिपोर्ट्स के मुताबिक 'सिंघम अगेन' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 389.64 करोड़ रुपए रहा। इन आंकड़ों ने सिनेमाघरों में 'भूल भुलैया 3' की मजबूत पकड़ और रूह बाबा के किरदार के साथ दर्शकों के गहरे जुड़ाव को रेखांकित किया।
 
दो साल बाद भी, 1 नवंबर को हुई यह टक्कर बॉलीवुड की बॉक्स ऑफिस की सबसे यादगार घटनाओं में शामिल है। दोनों फिल्मों ने अपनी लोकप्रिय फ्रेंचाइजी और दमदार सितारों के साथ बड़े पर्दे पर दस्तक दी, लेकिन दुनियाभर की कमाई के मामले में 'भूल भुलैया 3' ने बाजी मार ली। कार्तिक आर्यन के लिए इस फिल्म की सफलता ने रूह बाबा को उनके सबसे लोकप्रिय और सफल किरदारों में से एक के रूप में स्थापित किया और उनके बॉक्स ऑफिस सफर में एक और बड़ी उपलब्धि जोड़ दी।
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