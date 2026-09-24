‘भाबीजी घर पर हैं’ के एक्टर ईश्वर ठाकुर ICU में भर्ती, हालत बेहद नाजुक, बहन ने मांगी आर्थिक मदद

मशहूर टीवी सीरियल्स 'भाबीजी घर पर हैं!' और 'F.I.R.' में अपनी कॉमिक टाइमिंग से दर्शकों को हंसाने वाले अभिनेता ईश्वर ठाकुर इस समय जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। गंभीर बीमारी और आर्थिक तंगी से जूझ रहे ईश्वर ठाकुर को महाराष्ट्र के ठाणे स्थित एक अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। उनकी स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है।

ईश्वर ठाकुर लंबे समय से किडनी से संबंधित बीमारी से जूझ रहे हैं, जिसके चलते उन्हें 9वीं बार अस्तपाल में भर्ती कराया गया है। अभिनेता का परिवार इलाज के भारी-भरकम खर्च को उठाने में पूरी तरह असमर्थ हो चुका है। ईश्वर ठाकुर की बहन जयश्री ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट साझा कर प्रशंसकों और देशवासियों से आर्थिक सहायता की गुहार लगाई है।

पैर के जख्म से फैली पूरे शरीर में इंफेक्शन

ईश्वर ठाकुर की बहन जयश्री ने अपने भाई के आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल से एक स्टोरी साझा करते हुए बेहद दुखद जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि ईश्वर की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। जयश्री के मुताबिक, यह समस्या साल 2020 में कोरोना लॉकडाउन से ठीक तीन महीने पहले शुरू हुई थी। ईश्वर को पैर में एक मामूली जख्म हुआ था। चूंकि वे डायबिटीज के मरीज हैं, इसलिए वह घाव समय पर नहीं भर सका.

धीरे-धीरे उस घाव का इंफेक्शन ईश्वर ठाकुर के पूरे शरीर में फैल गया और इसने उनकी किडनी को गंभीर रूप से प्रभावित कर दिया। डॉक्टरों ने उनकी नाजुक स्थिति को देखते हुए उन्हें तुरंत आईसीयू में शिफ्ट कर दिया है। बताया जा रहा है कि बीते 2-3 दिनों से अभिनेता की हालत गंभीर बनी हुई है और वे बेसुध हैं।

अस्पताल के लगातार बढ़ते खर्चों से लाचार होकर अभिनेता की बहन ने क्राउडफंडिंग के जरिए लोगों से मदद की अपील की है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, हम एक नम्र अपील कर रहे हैं। ईश्वर ठाकुर की तबीयत बहुत सीरियस है। अब तक जितनी भी जमा पूंजी थी, हमने उनके इलाज में लगा दी है। लेकिन अब अस्पताल का खर्चा, दवाइयां, जांच और आईसीयू का बिल उठाना हमारे बस से बाहर हो चुका है। अगर संभव हो तो हमारी आर्थिक मदद करें, आपका एक छोटा सा योगदान भी इस कठिन समय में हमारे लिए बहुत बड़ा सहारा बनेगा।

परिवार ने यह भी स्पष्ट किया कि वे अपने पारिवारिक डॉक्टर की देखरेख में ही इलाज जारी रखना चाहते हैं, क्योंकि वे ईश्वर की मेडिकल हिस्ट्री से अच्छी तरह वाकिफ हैं।

कई लोकप्रिय टीवी शो में निभा चुके हैं यादगार किरदार

ईश्वर ठाकुर भारतीय टेलीविजन जगत का एक जाना-पहचाना चेहरा हैं। उन्होंने कई सुपरहिट कॉमेडी शो में अपनी अदाकारी का जादू बिखेरा है। टीवी शो एफआईआर में उन्होंने 'गोलू' का किरदार निभाकर दर्शकों को खूब हंसाया था। 'भाबीजी घर पर हैं!' शो में वे 'अनुराग' की भूमिका में नजर आए थे। इसके अलावा वे 'जीजाजी छत पर हैं' और 'मई आई कम इन मैडम?' जैसे लोकप्रिय सीरियल्स में भी अभिनय कर चुके हैं।

यह पहला मौका नहीं है जब ईश्वर ठाकुर स्वास्थ्य और पैसों की तंगी से गुजर रहे हैं। साल 2023 में भी उन्होंने सार्वजनिक तौर पर अपनी किडनी की बीमारी और आर्थिक तंगी का जिक्र किया था। उस दौरान उन्होंने बताया था कि किस तरह वे अपने और अपने परिवार की मेडिकल जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उस कठिन दौर में 'भाबीजी घर पर हैं!' के उनके सह-कलाकारों ने आगे आकर उनकी आर्थिक मदद की थी।