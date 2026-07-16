सम्बंधित जानकारी
- सीक्विन लहंगे में वाणी कपूर का स्टनिंग अवतार, तस्वीरें देख फैंस हुए दीवाने
- 'सतलुज' के लिए दिलजीत दोसांझ ने ली सिर्फ 1 रुपये फीस, डायरेक्टर हनी त्रेहान ने बताई वजह
- कैटरीना कैफ के नाम के पीछे छिपी है दिलचस्प कहानी, आयशा श्रॉफ ने बदली थी पहचान
- कैटरीना कैफ बर्थडे: विदेशी मॉडल से बॉलीवुड की सबसे बड़ी स्टार बनने तक का सफर
- एक सोशल मीडिया मैसेज से शुरू हुई थी प्रियंका चोपड़ा-निक जोनस की प्रेम कहानी, सामने आई पहली चैट
'बंटवारा 1947' के प्रमोशन के लिए आमिर खान प्रोडक्शंस का मेगा मिशन, 12 शहरों में पहुंचेगी पूरी टीम
आमिर खान प्रोडक्शंस की सनी देओल स्टारर फिल्म 'बंटवारा 1947' को लेकर मेकर्स अब तक का सबसे बड़ा प्रमोशनल कैंपेन शुरू करने जा रहे हैं। फिल्म के प्रचार के लिए टीम देश के 12 बड़े शहरों का दौरा करेगी। इसे फिल्म का सबसे बड़ा सिटी टूर माना जा रहा है।
खास बात यह है कि भारतीय सिनेमा में पहली बार किसी फिल्म के लिए इतने बड़े स्तर पर 12 शहरों का प्रमोशनल टूर किया जा रहा है, जिससे दर्शकों के बीच फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई है।
'बंटवारा 1947' के साथ यह चर्चित थिएटर मास्टरपीस अब बड़े पर्दे पर एक भव्य अंदाज में आने के लिए तैयार है। जिस कहानी को पाकिस्तान में कथित तौर पर बैन बताया जाता है, उसे एक बड़ी फिल्म के रूप में पेश किया जा रहा है, जिससे इसे लेकर लोगों की उत्सुकता और भी बढ़ गई है। यही वजह है कि यह आने वाले समय की सबसे चर्चित ऐतिहासिक फिल्मों में से एक बन गई है।
फिल्म में सनी देओल, शबाना आजमी, प्रीति जी जिंटा, करण देओल, अली फजल, अभिमन्यु सिंह, खुशी हजारे और कनिका कपूर अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी 'बंटवारा 1947' का निर्देशन राजकुमार संतोषी ने किया है।
फिल्म का संगीत ए. आर. रहमान ने दिया है, जबकि इसके गाने जावेद अख्तर ने लिखे हैं। फिल्म को आमिर खान और अपर्णा पुरोहित ने प्रोड्यूस किया है और यह 14 अगस्त 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
खुशाली कुमार की 'दुल्हनिया ले आएगी' का ट्रेलर रिलीज, फिल्म में दिखेगा शादी और कॉमेडी का अनोखा स्वयंवर
बॉलीवुड में शादियों के बैकड्रॉप पर बनी पारिवारिक और कॉमेडी फिल्मों का एक अलग ही क्रेज रहा है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाने और दर्शकों को गुदगुदाने के लिए एक नई फिल्म तैयार है। अभिनेत्री खुशाली कुमार, दिग्गज अभिनेता महेश मांजरेकर और पीयूष मिश्रा की मुख्य भूमिकाओं से सजी अपकमिंग फिल्म 'दुल्हनिया ले आएगी' का मजेदार ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है।
'सब दिख रहा है...' जब सलमान खान के पकड़ लिया था सोनाक्षी सिन्हा-जहीर इकबाल का सीक्रेट रोमांस
बॉलीवुड की गलियारों में सितारों के लिंक-अप और ब्रेक-अप की खबरें आम हैं, लेकिन कुछ लव स्टोरीज ऐसी होती हैं जो सालों तक दुनिया की नजरों से छिपी रहती हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की प्रेम कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। दोनों ने शादी के बंधन में बंधने से पहले सालों तक अपने रिश्ते को मीडिया और फैंस से छुपाकर रखा।
'बंटवारा 1947' के प्रमोशन के लिए आमिर खान प्रोडक्शंस का मेगा मिशन, 12 शहरों में पहुंचेगी पूरी टीम
'फौजी' से प्रभास का खतरनाक लुक आया सामने, इस दिन सिनेमाघरों में धमाका करेगी फिल्म
पैन-इंडिया सुपरस्टार प्रभास के फैंस के लिए एक बेहद रोमांचक खबर सामने आई है। प्रभास की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'फौजी' की रिलीज डेट का आधिकारिक ऐलान हो गया है। फिल्म के मेकर्स और निर्देशक हनु राघवपुडी ने सोशल मीडिया पर एक बेहद दमदार और रोंगटे खड़े कर देने वाला पोस्टर साझा करते हुए रिलीज डेट से पर्दा उठाया है।